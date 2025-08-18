RBC stuft SALESFORCE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Umfragen bei Partnern des Softwarekonzerns signalisierten ein verhaltenes zweites Quartal, mit einer stagnierenden bis rückläufigen Pipeline und wenig Aktivität im Bereich neuer Kunden, schrieb Rishi Jaluria in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 206,2EUR auf Tradegate (18. August 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.



