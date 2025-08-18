Österreich erfüllt EU-Vorgaben für digitalen Führerschein vorzeitig
Wien (ots) - Österreich erfüllt EU-Vorgaben für digitalen Führerschein vorzeitig
- Österreich erfüllt als einziges Land bereits jetzt die technischen Vorgaben
für kommenden EU-weiten digitalen Führerschein
- Österreichischer digitaler Führerschein vorausschauend auf zukünftige
Anforderungen entwickelt
- Digitale Ausweissysteme bereits jetzt für EU-Anforderungen zu
grenzüberschreitendem Einsatz gut gerüstet
Seit der Einführung im Oktober 2022 wurde Österreichs digitale Ausweisplattform
"eAusweise" laufend ausgebaut. Nach dem Start mit dem digitalen Führerschein
folgten der digitale Zulassungsschein, der digitale Altersnachweis und der
digitale Identitätsnachweis. Zusätzlich wurde der Funktionsumfang kontinuierlich
erweitert: Heute kann der digitale Zulassungsschein bequem etwa mit der Familie,
Freunden oder Bekannten elektronisch geteilt werden. Gleichzeitig sind so in
Österreich vollständig digitale Verkehrskontrollen durch die Polizei möglich -
der digitale Führerschein und digitale Zulassungsschein können per Knopfdruck in
einem gemeinsamen QR-Code bequem vorgezeigt werden.
- Österreich erfüllt als einziges Land bereits jetzt die technischen Vorgaben
für kommenden EU-weiten digitalen Führerschein
- Österreichischer digitaler Führerschein vorausschauend auf zukünftige
Anforderungen entwickelt
- Digitale Ausweissysteme bereits jetzt für EU-Anforderungen zu
grenzüberschreitendem Einsatz gut gerüstet
Seit der Einführung im Oktober 2022 wurde Österreichs digitale Ausweisplattform
"eAusweise" laufend ausgebaut. Nach dem Start mit dem digitalen Führerschein
folgten der digitale Zulassungsschein, der digitale Altersnachweis und der
digitale Identitätsnachweis. Zusätzlich wurde der Funktionsumfang kontinuierlich
erweitert: Heute kann der digitale Zulassungsschein bequem etwa mit der Familie,
Freunden oder Bekannten elektronisch geteilt werden. Gleichzeitig sind so in
Österreich vollständig digitale Verkehrskontrollen durch die Polizei möglich -
der digitale Führerschein und digitale Zulassungsschein können per Knopfdruck in
einem gemeinsamen QR-Code bequem vorgezeigt werden.
Anhaltendes Interesse an digitalen Ausweisen in Österreich
Die digitalen Ausweise sind ein Beispiel für das hohe Interesse an modernen
digitalen Bürgerlösungen in Österreich. Mit der vom Bundesrechenzentrum (BRZ
GmbH) zentral koordinierten Ausweislösung stehen seit 2022 digitale Ausweise für
alle Bürgerinnen und Bürger Österreichs zur Verfügung. Seit der Einführung 2022
wurden bereits zahlreiche digitale Ausweise ausgestellt, unter anderem mehr als
800.000 digitale Führerscheine, sowie zahlreiche digitale Zulassungsscheine,
Altersnachweise und Identitätsnachweise. Damit ist Österreich in punkto
digitalen Ausweisen ein Vorzeigeland.
EU: Österreich einziges Land mit kompatiblem digitalen Führerschein
Eine besondere Anerkennung erhält Österreich nun von der EU. Der vom BRZ im
Auftrag der Republik bereitgestellte österreichische digitale Führerschein ist
der EU-weit einzige Führerschein, der nach der international anerkannten
ISO-Norm (ISO/IEC 18013-5) entwickelt wurde und bereits im Echtbetrieb arbeitet.
Damit steht Österreich an der Spitze der EU in Sachen digitaler
Führerscheinentwicklung, selbst vor Digitalisierungsvorreitern wie Estland,
Lettland oder Dänemark.
Besonders hervorzuheben ist dabei der digital souveräne Betrieb im BRZ. Der
zuständige Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll dazu: "Mich freut es
besonders, dass der digitale Führerschein und die mobile App eAusweise so gut
angenommen werden. Wir können stolz auf über 2,3 Millionen eAusweise App
Die digitalen Ausweise sind ein Beispiel für das hohe Interesse an modernen
digitalen Bürgerlösungen in Österreich. Mit der vom Bundesrechenzentrum (BRZ
GmbH) zentral koordinierten Ausweislösung stehen seit 2022 digitale Ausweise für
alle Bürgerinnen und Bürger Österreichs zur Verfügung. Seit der Einführung 2022
wurden bereits zahlreiche digitale Ausweise ausgestellt, unter anderem mehr als
800.000 digitale Führerscheine, sowie zahlreiche digitale Zulassungsscheine,
Altersnachweise und Identitätsnachweise. Damit ist Österreich in punkto
digitalen Ausweisen ein Vorzeigeland.
EU: Österreich einziges Land mit kompatiblem digitalen Führerschein
Eine besondere Anerkennung erhält Österreich nun von der EU. Der vom BRZ im
Auftrag der Republik bereitgestellte österreichische digitale Führerschein ist
der EU-weit einzige Führerschein, der nach der international anerkannten
ISO-Norm (ISO/IEC 18013-5) entwickelt wurde und bereits im Echtbetrieb arbeitet.
Damit steht Österreich an der Spitze der EU in Sachen digitaler
Führerscheinentwicklung, selbst vor Digitalisierungsvorreitern wie Estland,
Lettland oder Dänemark.
Besonders hervorzuheben ist dabei der digital souveräne Betrieb im BRZ. Der
zuständige Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll dazu: "Mich freut es
besonders, dass der digitale Führerschein und die mobile App eAusweise so gut
angenommen werden. Wir können stolz auf über 2,3 Millionen eAusweise App
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte