Wien (ots) - Österreich erfüllt EU-Vorgaben für digitalen Führerschein vorzeitig



- Österreich erfüllt als einziges Land bereits jetzt die technischen Vorgaben

für kommenden EU-weiten digitalen Führerschein

- Österreichischer digitaler Führerschein vorausschauend auf zukünftige

Anforderungen entwickelt

- Digitale Ausweissysteme bereits jetzt für EU-Anforderungen zu

grenzüberschreitendem Einsatz gut gerüstet



Seit der Einführung im Oktober 2022 wurde Österreichs digitale Ausweisplattform

"eAusweise" laufend ausgebaut. Nach dem Start mit dem digitalen Führerschein

folgten der digitale Zulassungsschein, der digitale Altersnachweis und der

digitale Identitätsnachweis. Zusätzlich wurde der Funktionsumfang kontinuierlich

erweitert: Heute kann der digitale Zulassungsschein bequem etwa mit der Familie,

Freunden oder Bekannten elektronisch geteilt werden. Gleichzeitig sind so in

Österreich vollständig digitale Verkehrskontrollen durch die Polizei möglich -

der digitale Führerschein und digitale Zulassungsschein können per Knopfdruck in

einem gemeinsamen QR-Code bequem vorgezeigt werden.









Die digitalen Ausweise sind ein Beispiel für das hohe Interesse an modernen

digitalen Bürgerlösungen in Österreich. Mit der vom Bundesrechenzentrum (BRZ

GmbH) zentral koordinierten Ausweislösung stehen seit 2022 digitale Ausweise für

alle Bürgerinnen und Bürger Österreichs zur Verfügung. Seit der Einführung 2022

wurden bereits zahlreiche digitale Ausweise ausgestellt, unter anderem mehr als

800.000 digitale Führerscheine, sowie zahlreiche digitale Zulassungsscheine,

Altersnachweise und Identitätsnachweise. Damit ist Österreich in punkto

digitalen Ausweisen ein Vorzeigeland.



EU: Österreich einziges Land mit kompatiblem digitalen Führerschein



Eine besondere Anerkennung erhält Österreich nun von der EU. Der vom BRZ im

Auftrag der Republik bereitgestellte österreichische digitale Führerschein ist

der EU-weit einzige Führerschein, der nach der international anerkannten

ISO-Norm (ISO/IEC 18013-5) entwickelt wurde und bereits im Echtbetrieb arbeitet.

Damit steht Österreich an der Spitze der EU in Sachen digitaler

Führerscheinentwicklung, selbst vor Digitalisierungsvorreitern wie Estland,

Lettland oder Dänemark.



Besonders hervorzuheben ist dabei der digital souveräne Betrieb im BRZ. Der

zuständige Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll dazu: "Mich freut es

besonders, dass der digitale Führerschein und die mobile App eAusweise so gut

angenommen werden. Wir können stolz auf über 2,3 Millionen eAusweise App Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Anhaltendes Interesse an digitalen Ausweisen in ÖsterreichDie digitalen Ausweise sind ein Beispiel für das hohe Interesse an modernendigitalen Bürgerlösungen in Österreich. Mit der vom Bundesrechenzentrum (BRZGmbH) zentral koordinierten Ausweislösung stehen seit 2022 digitale Ausweise füralle Bürgerinnen und Bürger Österreichs zur Verfügung. Seit der Einführung 2022wurden bereits zahlreiche digitale Ausweise ausgestellt, unter anderem mehr als800.000 digitale Führerscheine, sowie zahlreiche digitale Zulassungsscheine,Altersnachweise und Identitätsnachweise. Damit ist Österreich in punktodigitalen Ausweisen ein Vorzeigeland.EU: Österreich einziges Land mit kompatiblem digitalen FührerscheinEine besondere Anerkennung erhält Österreich nun von der EU. Der vom BRZ imAuftrag der Republik bereitgestellte österreichische digitale Führerschein istder EU-weit einzige Führerschein, der nach der international anerkanntenISO-Norm (ISO/IEC 18013-5) entwickelt wurde und bereits im Echtbetrieb arbeitet.Damit steht Österreich an der Spitze der EU in Sachen digitalerFührerscheinentwicklung, selbst vor Digitalisierungsvorreitern wie Estland,Lettland oder Dänemark.Besonders hervorzuheben ist dabei der digital souveräne Betrieb im BRZ. Derzuständige Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll dazu: "Mich freut esbesonders, dass der digitale Führerschein und die mobile App eAusweise so gutangenommen werden. Wir können stolz auf über 2,3 Millionen eAusweise App