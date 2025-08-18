    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOesterreichische Staatsdruckerei Holding AktievorwärtsNachrichten zu Oesterreichische Staatsdruckerei Holding
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Österreich erfüllt EU-Vorgaben für digitalen Führerschein vorzeitig

    Wien (ots) - Österreich erfüllt EU-Vorgaben für digitalen Führerschein vorzeitig

    - Österreich erfüllt als einziges Land bereits jetzt die technischen Vorgaben
    für kommenden EU-weiten digitalen Führerschein
    - Österreichischer digitaler Führerschein vorausschauend auf zukünftige
    Anforderungen entwickelt
    - Digitale Ausweissysteme bereits jetzt für EU-Anforderungen zu
    grenzüberschreitendem Einsatz gut gerüstet

    Seit der Einführung im Oktober 2022 wurde Österreichs digitale Ausweisplattform
    "eAusweise" laufend ausgebaut. Nach dem Start mit dem digitalen Führerschein
    folgten der digitale Zulassungsschein, der digitale Altersnachweis und der
    digitale Identitätsnachweis. Zusätzlich wurde der Funktionsumfang kontinuierlich
    erweitert: Heute kann der digitale Zulassungsschein bequem etwa mit der Familie,
    Freunden oder Bekannten elektronisch geteilt werden. Gleichzeitig sind so in
    Österreich vollständig digitale Verkehrskontrollen durch die Polizei möglich -
    der digitale Führerschein und digitale Zulassungsschein können per Knopfdruck in
    einem gemeinsamen QR-Code bequem vorgezeigt werden.

    Anhaltendes Interesse an digitalen Ausweisen in Österreich

    Die digitalen Ausweise sind ein Beispiel für das hohe Interesse an modernen
    digitalen Bürgerlösungen in Österreich. Mit der vom Bundesrechenzentrum (BRZ
    GmbH) zentral koordinierten Ausweislösung stehen seit 2022 digitale Ausweise für
    alle Bürgerinnen und Bürger Österreichs zur Verfügung. Seit der Einführung 2022
    wurden bereits zahlreiche digitale Ausweise ausgestellt, unter anderem mehr als
    800.000 digitale Führerscheine, sowie zahlreiche digitale Zulassungsscheine,
    Altersnachweise und Identitätsnachweise. Damit ist Österreich in punkto
    digitalen Ausweisen ein Vorzeigeland.

    EU: Österreich einziges Land mit kompatiblem digitalen Führerschein

    Eine besondere Anerkennung erhält Österreich nun von der EU. Der vom BRZ im
    Auftrag der Republik bereitgestellte österreichische digitale Führerschein ist
    der EU-weit einzige Führerschein, der nach der international anerkannten
    ISO-Norm (ISO/IEC 18013-5) entwickelt wurde und bereits im Echtbetrieb arbeitet.
    Damit steht Österreich an der Spitze der EU in Sachen digitaler
    Führerscheinentwicklung, selbst vor Digitalisierungsvorreitern wie Estland,
    Lettland oder Dänemark.

    Besonders hervorzuheben ist dabei der digital souveräne Betrieb im BRZ. Der
    zuständige Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll dazu: "Mich freut es
    besonders, dass der digitale Führerschein und die mobile App eAusweise so gut
    angenommen werden. Wir können stolz auf über 2,3 Millionen eAusweise App
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Österreich erfüllt EU-Vorgaben für digitalen Führerschein vorzeitig Österreich erfüllt EU-Vorgaben für digitalen Führerschein vorzeitig - Österreich erfüllt als einziges Land bereits jetzt die technischen Vorgaben für kommenden EU-weiten digitalen Führerschein - Österreichischer digitaler Führerschein …