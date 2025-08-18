High Tide gibt vorläufige Prognose für 3. Quartal 2025 bekannt

Das Unternehmen gibt außerdem Details hinsichtlich seiner Veranstaltung zur Veröffentlichung der Ergebnisse zum 3. Quartal 2025 bekannt

CALGARY, AB, 18. August 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert zu schaffen, freut sich, Prognosen zu den erwarteten Ergebnissen für das dritte Geschäftsquartal zum 31. Juli 2025 zu veröffentlichen.

Prognosebereich des Managements (Ausgedrückt in Millionen CAD) Implizierte sequenzielle Änderung gegenüber Vorquartal Implizierte Änderung gegenüber Vorjahr Erwartungen der Analysten1 (Millionen CAD) Niedrig Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Niedrig Konsens Hoch Umsatz 147,0 $ 150,0 $ 7 % 9 % 12 % 14 % 145,8 $ 146,0 $ 146,3 $ Bruttomarge 38,5 $ 40,0 $ 9 % 13 % 9 % 13 % 37,7 $ 38,0 $ 38,3 $ Bereinigtes EBITDA2 9,6 $ 10,6 $ 19 % 31 % 0 % 10 % 8,1 $ 8,4 $ 8,6 $

Anmerkungen:

Basierend auf FactSet Reporting per 17. August 2025; https://www.factset.com . Bereinigte Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation („EBITDA“) . Diese Kennzahl hat keine standardisierte Bedeutung gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“) und ist daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Ausgeber vergleichbar. Kennzahlen, die nicht den Bestimmungen der IFRS entsprechen, bieten Investoren eine zusätzliche Kennzahl für die Betriebsleistung des Unternehmens und verdeutlichen daher Trends im Kerngeschäft des Unternehmens, die bei ausschließlicher Verwendung von IFRS-Kennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Das Management verwendet zur Messung der finanziellen Performance des Unternehmens keine Kennzahlen gemäß den IFRS.

„Die Prognosen für dieses Quartal verdeutlichen die Stärke und Dynamik von High Tide wie nie zuvor. Wir erwarten einen Rekordumsatz und ein starkes sequentielles Wachstum des bereinigten EBITDA. Diese Ergebnisse wurden durch einen prognostizierten Anstieg der flächenbereinigten Umsätze um 7,4 % im Quartal vorangetrieben – unsere höchste Wachstumsrate seit zwei Jahren“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. „Diese Ergebnisse, die voraussichtlich deutlich über den Erwartungen der Analysten liegen werden, verdeutlichen, wie unterschätzt unser Kerngeschäft in Kanada nach wie vor ist. Mit unserem Eintritt in den deutschen Markt durch die kürzlich bekannt gegebene Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Remexian Pharma GmbH sind wir nicht mehr nur eine kanadische Erfolgsgeschichte – wir errichten das nächste führende globale Cannabis-Unternehmen.“

Das Unternehmen plant, die vollständigen Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Geschäftsquartal zum 31. Juli 2025 am Montag, dem 15. September 2025, nach Börsenschluss zu veröffentlichen, wobei am darauffolgenden Morgen eine Telefonkonferenz stattfinden wird.

LINK ZUM WEBCAST ZU DEN ERGEBNISSEN VON HIGH TIDE

Das Unternehmen wird am Dienstag, dem 16. September 2025, um 11:30 Uhr (Eastern Time) einen Webcast und eine Telefonkonferenz abhalten, um seine testierten Ergebnisse und Aussichten zu erörtern.

https://app.webinar.net/6NDyqVDQLzX

Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Voraus für den Webcast zu registrieren, indem sie auf den obenstehenden Link vor Beginn des Live-Webcasts klicken. Eine Aufzeichnung wird drei Stunden nach dem Live-Webcast unter demselben Link verfügbar sein.

Teilnehmer, die während der Veranstaltung Fragen haben, können diese über die Call-in-Line stellen. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-510-2154

Gebührenfrei international (Deutschland): +49 800 5889782

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 203 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom „Report on Business“ der kanadischen Tageszeitung „Globe and Mail“ zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie „Retail“ aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Carter Brownlee

Communications und Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investor Inquiries

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Worte „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, ‚projiziert‘, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf der gegenwärtigen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens in Bezug auf das Ergebnis und den Zeitplan solcher zukünftiger Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: die anhaltende Stärke und Dynamik des Unternehmens; die Meldung von Rekordumsätzen, einem starken sequenziellen Wachstum des bereinigten EBITDA und einem Anstieg der Umsätze in den bestehenden Filialen im Quartal; die Ergebnisse über den Erwartungen der Analysten liegen; den Termin für die Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals des Unternehmens, das am 31. Juli 2025 endet, sowie deren Webcast und Konferenz zur Erörterung der Ergebnisse; und den Aufbau des nächsten globalen Cannabis-Powerhouses durch das Unternehmen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift „Non-Exhaustive List of Risk Factors“ in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN FINANZINFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen („FOFI“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze über voraussichtliche Ergebnisse des operativen Betriebs, der Finanzlage oder des Cashflows enthalten, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie im obigen „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ dargelegt sind. FOFI wird nicht in der Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt. Der FOFI erhebt nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung des FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse des operativen Betriebs der Gesellschaft und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in der vorgelegten Analyse dargestellten Beträgen abweichen, und diese Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung des FOFI eintreten). Das Unternehmen und die Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass der FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurde, die die besten Schätzungen und Beurteilungen der Geschäftsleitung zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegelt. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf die FOFI verlassen sollte, da sie zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen oder beruhen können, die das Management auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die zukünftige Preisgestaltung für die Produkte des Unternehmens, (ii) die zukünftige Marktnachfrage und Trends in den Rechtsgebieten, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit seine Geschäfte betreiben kann, (iii) die laufenden Lagerbestände und Betriebskostenschätzungen des Unternehmens und (iv) die Nettoerlöse des Unternehmens aus aktuellen und zukünftigen Finanzierungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzprognosen geben nicht vor, die Finanzlage des Unternehmens gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als zutreffend erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des operativen Betriebs der Gesellschaft und die daraus resultierenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in der Analyse in einem solchen Dokument dargestellten Beträgen abweichen, und diese Abweichungen können wesentlich sein (unter anderem aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse nach der Erstellung der FOFI). Die Gesellschaft und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Einschätzungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erläutert sind, sollten die FOFI oder die Finanzprognosen in dieser Pressemitteilung nicht als zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse hinweisend angesehen werden.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf die FOFI oder die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzprognosen zu verlassen. Sofern nicht durch kanadische Wertpapiergesetze vorgeschrieben, beabsichtigt das Unternehmen nicht, diese FOFI zu aktualisieren, und übernimmt keine Verpflichtung dazu.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN VORLÄUFIGEN FINANZERGEBNISSEN

Die vorläufigen geschätzten Finanzergebnisse und sonstigen Daten für das dritte Geschäftsquartal, das am 31. Juli 2025 endete, sind zukunftsgerichtete Informationen, ungeprüft - und unterliegen dem Abschluss der Finanzabschlussverfahren des Unternehmens. Diese Daten wurden vom Management erstellt und unterliegen ihrer Verantwortung. Die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von High Tide, Davidson & Company LLP, Chartered Professional Accountants, gibt keine Stellungnahme oder sonstige Zusicherung hinsichtlich der vorläufigen geschätzten Finanzergebnisse ab. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass die endgültigen Ergebnisse mit den oben genannten Schätzungen übereinstimmen werden, jedoch handelt es sich hierbei um vorläufige Schätzungen, und die tatsächlichen Betriebsergebnisse und sonstigen Daten von High Tide können aufgrund der Fertigstellung der endgültigen Anpassungen und anderer Entwicklungen, die zwischen dem jetzigen Zeitpunkt und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des konsolidierten Jahresabschlusses für das am 31. Juli 2025 endende Geschäftsquartal eintreten können, erheblich von diesen Schätzungen abweichen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die High Tide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 2,335EUR auf Tradegate (18. August 2025, 14:08 Uhr) gehandelt.