Bei diesem deutschen Highflyer sind die Bullen noch lange nicht satt!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – United Internet

Einer der größten Internetkonzerne Europas ist United Internet. Hierfür sind reichweitenstarke und bekannte Marken wie die Mail-Provider GMX und Web.de, aber auch die Töchter 1&1 sowie IONOS verantwortlich. Vor allem die Abspaltung von IONOS, das vor etwa zweieinhalb Jahren an die Börse gebracht wurde, entpuppte sich als strategisch kluger Schritt, Vermögenswerte für Anlegerinnen und Anleger zu schaffen.

Die Beteiligung gewann vor allem in diesem Jahr rasch an Wert, da die Unzuverlässigkeit der Trump-Regierung dafür sorgt, dass eine wachsende Zahl an Unternehmen in Deutschland und Europa um ihre digitale Souveränität besorgt ist und sich für Internet- und Cloud-Dienstleistungen daher verstärkt nach heimischen Anbietern umsieht.

United Internet ist nicht mehr wegzudenken

Aber auch im Kerngeschäft konnte sich United Internet dank der großen Reichweite seiner Plattformen steigern und profitierte vor allem von anhaltend hohen Werbeausgaben sowie einer wachsenden Zahl von Mobilfunkabschlüssen. Das sorgte trotz der deutschen Wachstumsschwäche für eine stabile Ertragslage.

Auch auf KI beziehungsweise Sprachmodelle, etwa als (bezahlte) Ergänzung für Mailpostfächer, will das Unternehmen künftig verstärkt setzen. Damit behauptet United Internet seinen Anspruch, aus der deutschen und europäischen Internetlandschaft weiterhin nicht wegzudenken zu sein. Und auch charttechnisch ist die Aktie des Unternehmens einen Blick wert, die Ausgangslage ist insbesondere mittel- und langfristig eine spannende.

United Internet Chartsignale

Übergeordnete Erholung im Gange: Die befinden sich einer nachhaltigen Erholungsbewegung, mit deren Hilfe eine Trendwende gelingen könnte.

Die befinden sich einer nachhaltigen Erholungsbewegung, mit deren Hilfe eine Trendwende gelingen könnte. Mehrere Kaufsignale: Im Chart ist es zu mehreren prozyklischen Kaufsignalen gekommen, die für weitere Kursgewinne sprechen.

Im Chart ist es zu mehreren prozyklischen Kaufsignalen gekommen, die für weitere Kursgewinne sprechen. Langfristig starke Aussichten: Kurzfristig könnte die zuletzt überkaufte Aktie konsolidieren, doch die langfristigen Perspektiven sind gut.

Kurzfristig könnte die zuletzt überkaufte Aktie konsolidieren, doch die langfristigen Perspektiven sind gut. Interessantes Verlaufsmuster: United Internet handelt mit einem schiefen Doppelboden, der W-förmig verläuft. Auch das ist ermutigend.

Nach langer Flaute macht diese Aktie wieder Freude

Viel ist den Anteilen von United Internet in den vergangenen fünf Jahren zugegeben nicht gelungen. Gegenüber dem Stand vom 18. August 2021 notiert die Aktie zum Wochenauftakt mit einem Minus von 38,7 Prozent. Im gleichen Zeitraum hat sich der deutsche Technologieindex TecDAX, dessen Teil United Internet ist, um 21,9 Prozent verteuert – eine bestürzende Underperformance und hohe Opportunitätskosten für Anlegerinnen und Anleger, die in diesem Zeitraum investiert waren.

Seit etwas mehr als zwei Jahren ist jedoch eine Erholung zu erkennen, die zeitlich mit der Abspaltung der Cloud- und Hosting-Tochter IONOS einhergeht. Zwar verlief diese Gegenbewegung volatil mit einer zwischenzeitlichen Verdopplung der Aktie sowie einem erneuten Einbruch. Insgesamt stimmt der Trend jedoch, vor allem in diesem Jahr.

Nachhaltige Erholung angelaufen

Eingeleitet wurde die Erholung der Aktie aus technischer Perspektive durch bullishe Divergenzen in den Indikatoren RSI und MACD. Beide haben im Sommer 2022 gegen die Trendrichtung der Aktie eine Gegenbewegung begonnen, die schließlich auch in eine Gegenbewegung der Aktie mündete. Diese Aufwärtsbewegungen halten bis heute an und verleihen dem Erholungstrend der Aktie Nachhaltigkeit.

Ein aus der Perspektive der Käuferinnen und Käufer weiteres, in diesem Jahr ermutigendes Zeichen war das Golden Cross der Durchschnittslinien, das in der technischen Analyse ein Kaufsignal bedeutet. Tatsächlich ist United Internet seither die Fortsetzung einer zweiten Erholungswelle gelungen. Der vor kurzem erzielte höchste Stand seit Juli 2022 bedeutet als Mehrjahreshoch außerdem ein weiteres Kaufsignal.

Kurze Verschnaufpause vor weiterem Anstieg?

Kurzfristig könnte die Aktie jedoch vor Problemen stehen, denn das jüngste Hoch ist bislang nicht durch ein höheres Hoch im Relative-Stärke-Indikator bestätigt. Hier liegt also eine bearishe Divergenz vor. Der Trendstärkeindikator MACD lässt außerdem eine nachlassende Aufwärtsdynamik erkennen. Die zuletzt überkauften Zustände der Aktie, erkennbar am RSI deutlich über 70 Punkten, könnten für einige Wochen konsolidiert werden.

Mittel- und langfristig überwiegen aber die Anstiegschancen, denn das Chartbild lässt eine W-Formation mit schiefem Boden erkennen. Das lässt ein Kursziel von derzeit 37,50 Euro ableiten. Während die Aktie in den kommenden Tagen und Wochen vor Gewinnmitnahmen stehen dürfte, lassen die Aufwärtstrend der technischen Indikatoren sowie der Aktie selbst weitere Kurssteigerungen vermuten, solange die jeweiligen Trendlinien nicht unterschritten werden. Das bedeutet bei den Anteilen vor allem eine Verteidigung des Preisbereiches zwischen 21,50 und 20,00 Euro.

Die Aktie ist attraktiv bewertet

Auch fundamental fehlt es nicht an Potenzial. Für das laufende Geschäftsjahr ist United Internet mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,7 bewertet, für 2026 lautet das von Expertinnen und Experten erwartete KGV 13,5. Das ist ausgesprochen günstig und liegt deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre von 23,0.

Auch bei anderen Bewertungskennziffern kann United Internet überzeugen. Gegenwärtig handelt das Papier mit einem Kurs-Buch-Verhältnis von 0,94 unter Buchwert. Die Cashflow-Rendite liegt trotz hoher Investitionen bei 5,0 Prozent und für 2026 wird eine Beschleunigung des Gewinnwachstums erwartet, was zu einem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 0,4 führt. Als günstig gelten bereits Werte unter 1,0.

United Internet hat die Experten auf seiner Seite

Auch Analystinnen und Analysten sind überwiegend zuversichtlich für United Internet. Bei gegenwärtig elf Empfehlungen bringt es die Aktie auf sechs Bewertungen zum Kaufen. Weitere vier raten zum Halten der Aktie, während nur einmal das Reduzieren, nicht aber der vollständige Verkauf von Anteilen empfohlen wird. Das bedeutet im Mittel ein Rating zum Übergewichten der Aktie.

Das mittlere Kursziel liegt bei 28,93 Euro und impliziert damit gegenüber dem Stand von Montagmittag ein Aufwärtspotenzial von 14,8 Prozent. Das erscheint auch aus technischer Perspektive plausibel, wenngleich ein Rücksetzer vor möglichen weiteren Kursgewinnen in den kommenden Wochen und Monaten einzuplanen ist.

United Internet auf einen Blick

ISIN: DE0005089031

DE0005089031 Börsenwert: 4,36 Milliarden Euro

4,36 Milliarden Euro Dividendenrendite: 1,95 Prozent

1,95 Prozent KGVe 2025: 17,7

17,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

