JPMORGAN stuft NETFLIX COM INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1300 US-Dollar belassen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal und erhöhten Jahresziele blieben die Erwartungen der Anleger an den Streaminganbieter relativ hoch, schrieb Doug Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei auf dem aktuellen Niveau ausgeglichener./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:47 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 19:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 1.057EUR auf Tradegate (18. August 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1300

Kursziel alt: 1300

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

