    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft NETFLIX COM INC auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1300 US-Dollar belassen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal und erhöhten Jahresziele blieben die Erwartungen der Anleger an den Streaminganbieter relativ hoch, schrieb Doug Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei auf dem aktuellen Niveau ausgeglichener./rob/tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:47 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 19:00 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 1.057EUR auf Tradegate (18. August 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Doug Anmuth
    Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 1300
    Kursziel alt: 1300
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1300,00$, was eine Steigerung von +4,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft NETFLIX COM INC auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1300 US-Dollar belassen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal und erhöhten Jahresziele blieben die Erwartungen der Anleger an den Streaminganbieter relativ hoch, …