Schwindende Robo-Taxi-Fantasie droht der Tesla-Aktie zum Verhängnis zu werden

Die Begeisterung am Markt ebbte jedoch rasch ab. Die Aktie konnte seitdem aber keine weitere Dynamik entwickeln. Viele Anleger scheinen nun auf klare Signale zu warten, etwa eine Ausweitung des Dienstes auf weitere Städte oder den Verzicht auf Sicherheitsfahrer.

Der aktuelle Kurs von Tesla liegt rund sechs US-Dollar über dem Schlussstand vom 20. Juni, dem Tag, an dem das Unternehmen seinen Robo-Taxi-Dienst in Austin startete. Für Investoren war der Start ein Signal dafür, dass autonomes Fahren den Elektroautobauer in eine neue Wachstumsphase führen könnte.

Tesla-Chef Elon Musk kündigte an, die Robo-Taxis würden "im nächsten Monat frei zugänglich" sein. Damit sollen die Fahrzeuge spätestens im September für die breite Öffentlichkeit in Austin verfügbar sein. Zudem versprach Musk auf der Plattform X, dass die neue Version der Full-Self-Driving-Software in etwa sechs Wochen einen "dramatischen Fortschritt" bringen werde.

Die Tesla-Technologie basiert ausschließlich auf Kameras und der eigenen FSD-Software, während der Konkurrent Waymo auf ein teureres System aus Kameras, Radar und Lidar setzt. Waymo betreibt laut Reuters derzeit mehr als 250.000 vollständig autonome Fahrten pro Woche und ist Marktführer im Bereich selbstfahrender Taxis. Tesla hofft jedoch, durch seine kostengünstigere Technik und die eigene Produktionskapazität die Konkurrenz langfristig zu überholen.

Analysten schätzen, dass Projekte wie Robo-Taxis und humanoide Roboter bis zu 75 Prozent des Tesla-Gesamtwerts ausmachen könnten. Musk zeigte sich zuletzt gewohnt ambitioniert. "Ich denke, dass wir bis Ende des Jahres wahrscheinlich autonome Fahrdienste für die Hälfte der US-Bevölkerung anbieten werden", erklärte er in der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal. Voraussetzung seien allerdings regulatorische Genehmigungen.

Am Montag lag die Tesla-Aktie im Jahresverlauf knapp 20 Prozent im Minus, auf Sicht von zwölf Monaten aber noch rund 50 Prozent im Plus:

Fazit

Tesla bleibt eine Wette auf die Zukunft. Der Start des Robo-Taxi-Dienstes in Austin war ein symbolträchtiger Schritt, doch für den großen Kurssprung fehlt bislang die Breitenwirkung. Investoren warten auf den Beweis, dass sich die Technologie skalieren lässt und die regulatorischen Hürden fallen. Elon Musk verspricht schnelle Fortschritte bei der Software und eine Expansion in den kommenden Monaten.

Solange konkrete Ergebnisse jedoch ausbleiben, dürfte die Aktie anfällig für Rücksetzer bleiben. Mit Blick auf die langfristigen Chancen im Markt für autonomes Fahren und künstliche Intelligenz sehen viele Analysten weiterhin erhebliches Potenzial. Kurzfristig entscheidet aber vor allem, ob Tesla das hohe Tempo seiner Ankündigungen auch in der Realität halten kann.

Die Mehrheit der Analysten hält derzeit ein "Hold"-Rating für angemessen, wie Daten von MarketScreener zeigen. Das mittlere Kursziel liegt aktuell bei 306,32 US‑Dollar, was deutlich unter dem Schlusskurs von 330,56 US‑Dollar notiert.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 281,6EUR auf Tradegate (18. August 2025, 15:15 Uhr) gehandelt.





Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!