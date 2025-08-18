Finanzmittel für die Fertigstellung der finalen Machbarkeitsstudie im Projekt Cinovec gesichert; 3-Mio.-AUD-Platzierung und nicht verwässernde Refinanzierung

- Geomet hat einen Cash Call in Höhe von 11,0 Mio. € angekündigt, um die finale Machbarkeitsstudie (DFS) für das Projekt Cinovec fertigstellen zu können. EMH ist mit 5,39 Mio. € (9,67 Mio. AUD) beteiligt. Der Cash Call ist am 10. Oktober 2025 fällig.

- Eine 3,0-Mio.-AUD-Platzierung wurde abgeschlossen. Der Erlös wird von EMH zur Bezahlung der Cash-Call-Verpflichtung und als Working Capital verwendet.

- Über die Refinanzierung von 121 Mio. CZK (ca. 8,86 Mio. AUD) im Rahmen des Dukla-Darlehens und/oder den Verkauf überschüssiger Konzessionsflächen am Standort Dukla soll eine Verwässerung der Bilanz vermieden werden.

- Die DFS ist auf Kurs, nachdem weitere Tests mögliche Einsparungen bei den Reagenzien und beim Abfallaufkommen in Aussicht gestellt haben. Eine Fertigstellung ist im Oktober 2025 geplant.

18. August 2025 / IRW-Press / European Metals Holdings Limited (ASX & AIM: EMH, OTCQX: EMHXY/EMHLF) („European Metals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass die Firma Geomet a.s. (das für das Projekt Cinovec zuständige Unternehmen) einen Cash Call in Höhe von 11,0 Mio. € (der Cash Call) angekündigt hat, um die finale Machbarkeitsstudie (DFS) fertigstellen zu können. Gemäß den Beteiligungsverhältnissen entfallen dabei auf EMH 5,39 Mio. € (ca. 9,67 Mio. AUD) und auf Severočeské Doly (CEZ) 6,61 Mio. €. Der Cash Call ist am 10. Oktober 2025 fällig.

Zur Unterstützung der Zahlung hat das Unternehmen eine Platzierung in Höhe von ca. 3,0 Mio. AUD (vor Kosten) an vermögende Privatkunden und institutionelle Kunden von Barclay Wells und Zeus Capital abgeschlossen. Den Erlös wird EMH für die Cash-Call-Zahlung und das allgemeine Working Capital verwenden.

Daneben hat EMH auch die Absicht, das Dukla-Darlehen in Höhe von 121 Mio. CZK (ca. 8,86 Mio. AUD) zu refinanzieren, das EMH Geomet im Jahr 2023 für den Erwerb von Konzessionsflächen am Standort Dukla gewährt hatte, die ursprünglich für das Lithium-Chemiewerk vorgesehen waren. Wegen der geplanten Verlegung des Werks nach Prunéřov wird der Großteil der Konzessionsfläche am Standort Dukla nicht mehr benötigt. Im Einklang mit seiner Strategie, die Verwässerung im Sinne der Aktionäre möglichst gering zu halten, forciert EMH die Möglichkeiten einer Refinanzierung und/oder den teilweisen oder vollständigen Verkauf von Vermögenswerten. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten, und EMH rechnet mit einem fristgerechten Abschluss, um seinen Cash-Call-Verpflichtungen nachkommen zu können.

Executive Chairman Keith Coughlan erklärt: „Der Cash Call von Geomet ist ein wichtiger Schritt, um die finale Machbarkeitsstudie fertigstellen und im Projekt Cinovec auf dem so wichtigen Kurs bleiben zu können. Wir haben rasch gehandelt, um 3 Mio. AUD zu beschaffen, und streben für den Großteil des Cash Calls eine nicht verwässernde Finanzierung über die Refinanzierung des Dukla-Darlehens und den potenziellen Verkauf von Konzessionsflächen an. Nachdem zusätzliche Testarbeiten gezeigt haben, dass weitere Verbesserungen des Fließschemas und potenzielle Einsparungen bei den Reagenzien und beim Abfallaufkommen möglich sind, halten wir an der Fertigstellung der DFS im Oktober 2025 und an der Schließung der Wertlücke zwischen der Marktkapitalisierung von EMH und den Fundamentaldaten des Projekts fest.“

Einzelheiten zur Platzierung

Mit 18,75 Millionen Stammaktien zum Ausgabepreis von 0,16 AUD pro Aktie sollte ein Erlös von 3 Mio. AUD (vor Kosten) generiert werden.

Der Ausgabepreis von 0,16 $ entspricht einem 20%igen Abschlag vom letzten Börsenkurs der Aktien am 15. August 2025 (0,20 AUD).

Die Zahlungsabwicklung der Aktien und DIs erfolgt voraussichtlich am Freitag, den 22. August 2025. Der Handel auf normaler Basis startet dann am Montag, den 25. August 2025. Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen neuen Aktien werden den bestehenden, in Umlauf befindlichen Aktien gleichgestellt.

Die Platzierung erfolgt in Abstimmung mit den bestehenden Platzierungskapazitäten des Unternehmens gemäß ASX-Börsenvorschrift 7.1.

Barclay Wells fungierte im Rahmen der Platzierung als Lead Manager und Bookrunner.

Update zur finalen Machbarkeitsstudie für Cinovec

Die Arbeitsabläufe im Rahmen der DFS schreiten voran. Die Bewertung des Tunnelofens, die Studien zum Handling des Schüttguts sowie weitere Röstversuche deuten auf Einsparungen bei den Reagenzien und beim Abfallaufkommen im Fließschema hin. Eine Fertigstellung der finalen Machbarkeitsstudie ist im Oktober 2025 geplant.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board des Unternehmens zur Veröffentlichung freigegeben.

Kontakt

Weitere Informationen zu dieser Pressemeldung oder dem Unternehmen im Allgemeinen erhalten Sie auf unserer Website, www.europeanmet.com, oder nutzen Sie die am Ende dieser Pressemitteilung angeführten Kontaktdaten.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ÜBER CINOVEC

PROJEKTÜBERSICHT

Lithium Projekt Cinovec

Geomet s.r.o. kontrolliert die Mineralexplorationskonzessionen, die vom tschechischen Staat für das Lithium/Zinn-Projekt Cinovec erteilt wurden. Geomet hat vom Ministry of Environment (Umweltministerium) und vom Ministry of Industry (Industrieministerium) eine vorläufige Bergbaugenehmigung erhalten. Das Unternehmen befindet sich zu 49 % im Besitz von European Metals und zu 51 Prozent im Besitz von CEZ a.s. (über dessen 100-Prozent-Tochtergesellschaft SDAS). Cinovec verfügt über eine weltweit signifikante Hartgestein-Lithium-Lagerstätte mit einer gesamten nachgewiesenen Mineralressource von 53,3 Mio. t mit einem Gehalt von 0,48 % Li2O und einer angedeuteten Mineralressource von 360,2 Mio. t mit einem Gehalt von 0,44 % Li2O und einer vermuteten Mineralressource von 294,7 Mio. t mit einem Gehalt von 0,39 % Li2O, was zusammen 7,39 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent entspricht (siehe ASX-/AIM-Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Oktober 2021) (Ressourcen-Upgrade im Lithiumprojekt Cinovec).

Eine erste wahrscheinliche Erzreserve von 34,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 % Lithiumoxid, die am 4. Juli 2017 gemeldet wurde (Erste Erzreserve bei Cinovec - Weitere Informationen), wurde für die ersten 20 Jahre des Abbaus mit einer Produktion von 22.500 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr erklärt (siehe ASX-/AIM-Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Juli 2018) (Produktion bei Cinovec soll auf 22.500 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr steigen).

Damit ist Cinovec die größte Hartgestein-Lithium-Lagerstätte in Europa und die fünftgrößte nicht solehaltige Lagerstätte der Welt.

Cinovec wurde von der Europäischen Union im Rahmen des Gesetzes über kritische Rohstoffe als strategisches Projekt eingestuft. (siehe die ASX/AIM-Mitteilung des Unternehmens vom 25./ 26. März 2025) (Cinovec zum strategischen Projekt gemäß dem EU-Gesetz über kritische Rohstoffe erklärt) und von der tschechischen Regierung als strategische Lagerstätte ausgewiesen (siehe die ASX/AIM-Mitteilung des Unternehmens vom 7. März 2025) (Cinovec von tschechischer Regierung zur strategischen Lagerstätte erklärt).

In der Lagerstätte wurden zuvor über 400.000 Tonnen Erz im Untertagebau im Rahmen eines Versuchsbetriebs abgebaut.

Am 19. Januar 2022 legte EMH eine Aktualisierung der PFS-Aktualisierung aus dem Jahr 2019 vor. Die Studie bestätigte, dass die Lagerstätte für den Untertagebau in großen Mengen geeignet ist (siehe ASX-/AIM-Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. Januar 2022) (PFS-Update liefert hervorragende Ergebnisse). Sie bestätigte, dass die Lagerstätte für den Untertagebau in großen Mengen zugänglich ist. Die metallurgische Testarbeiten haben sowohl Lithiumhydroxid als auch Lithiumkarbonat in Batteriequalität mit hervorragenden Gewinnungsraten erzielt. Im Februar 2023 wurde DRA Global Limited („DRA“) mit der Durchführung der endgültigen Machbarkeitsstudie („DFS“) beauftragt.

Cinovec liegt zentral für europäische Endverbraucher und ist infrastrukturell gut erschlossen: eine befestigte Straße grenzt an die Lagerstätte, Bahnlinien befinden sich 5 km nördlich und 8 km südlich der Lagerstätte und eine aktive 22-kV-Übertragungsleitung führt zur historischen Mine. Die Lagerstätte liegt in einer aktiven Bergbauregion.

Die Aufbereitungsanlage bei Cinovec besteht aus einem Front-End-Zerkleinerungs- und -Veredelungskreislauf („FECAB“) sowie einem Lithium-Chemie-Anlagen- („LCP“)-Kreislauf, die in Kombination Lithiumhydroxid- oder Lithiumcarbonat-Endprodukte herstellen und sich auf dem Gelände des Kraftwerks Prunéřov 1 befinden werden, das etwa 59 Bahnkilometer vom Minenstandort Cinovec entfernt ist. (Siehe ASX/AIM-Pressemitteilungen des Unternehmens vom 26. April 2024 „New Lithium Plant Site Expected to Improve Project Permitting and Economics“ und 27. November 2024 „Cinovec Project Update“).

Die wirtschaftliche Rentabilität von Cinovec wurde durch die jüngsten Bemühungen um eine sichere Versorgung mit kritischen Rohstoffen für die Batterieproduktion, einschließlich des starken Anstiegs der Nachfrage nach Lithium weltweit und insbesondere in Europa, wie das Gesetz über kritische Rohstoffe („CRMA“) der Europäischen Union zeigt, noch verstärkt.

Hintergrundinformationen zu CEZ

CEZ a.s., mit Hauptsitz in der Tschechischen Republik, ist eines der größten Unternehmen in der Tschechischen Republik und ein führender, in West- und Mitteleuropa tätiger Energiekonzern. Das Kerngeschäft von CEZ ist die Erzeugung, die Verteilung, der Handel mit und der Verkauf von Strom und Wärme, der Handel mit und der Verkauf von Erdgas sowie die Kohleförderung. Die Grundlage der Stromerzeugung der CEZ-Gruppe sind emissionsfreie Quellen. Die CEZ-Strategie mit dem Namen Saubere Energie für Morgen basiert auf einer ehrgeizigen Dekarbonisierung, der Entwicklung erneuerbarer Quellen und der Kernenergie. CEZ kündigte an, dass es seine Verpflichtung zur Klimaneutralität um zehn Jahre auf 2040 vorverlegen wird.

Der größte Aktionär des Mutterunternehmens CEZ a.s. ist Tschechien mit einem Anteil von rund 70%. Die Aktien von CEZ a.s. werden an der Börse in Prag und Warschau gehandelt und sind in den PX- und WIG-CEE-Börsenindizes vertreten. CEZs Marktkapitalisierung beläuft sich auf rund 20,3 Mrd. €.

Als eines von Mitteleuropas führenden Energieunternehmen plant CEZ die Entwicklung mehrerer Projekte in den Bereichen Energiespeicherung und Batterieherstellung in Tschechien und Mitteleuropa.

CEZ ist außerdem ein Marktführer für E-Mobilität in der Region und hat ein Netzwerk an Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ganz Tschechien installiert, das es auch betreibt. Die Automobilindustrie in Tschechien trägt erheblich zum BIP bei, und man geht davon aus, dass die Zahl der Elektrofahrzeuge im Land in den kommenden Jahren erheblich steigen wird.

SACHKUNDIGE PERSONEN UND QUALIFIZIERTE PERSONEN IM SINNE DER „AIM NOTE FOR MINING AND OIL & GAS COMPANIES“

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die metallurgischen Testarbeiten bei FECAB beziehen, basieren auf technischen Daten und unterstützenden Unterlagen, die von Herrn Walter Mädel, einem Vollzeitangestellten von Geomet s.r.o, einer Beteiligungsgesellschaft des Unternehmens, zusammengestellt oder beaufsichtigt wurden, und geben diese korrekt wieder. Herr Mädel ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy („AUSIMM“) und ein Fachmann auf dem Gebiet der Mineralverarbeitung mit mehr als 27 Jahren Erfahrung in der metallurgischen Prozess- und Projektentwicklung, dem Prozessdesign, der Projektumsetzung und dem operativen Betrieb. Von seiner Erfahrung waren mindestens 5 Jahre speziell auf die Entwicklung der Aufbereitung von Lithium in Hartgestein-Pegmatiten ausgerichtet. Herr Mädel ist damit einverstanden, dass die auf diesen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und in dem Kontext, in dem sie erscheinen, in die Pressemitteilung aufgenommen werden. Herr Mädel ist Teilnehmer am langfristigen Anreizprogramm des Unternehmens.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und Begleitdokumenten, die von Dr. Vojtech Sesulka zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wieder. Dr. Sesulka ist ein zertifizierter Berufsgeologe (zertifiziert von der European Federation of Geologists), ein Mitglied der tschechischen Vereinigung der Wirtschaftsgeologen und eine sachkundige Person gemäß der Definition des JORC-Codes, Ausgabe 2012, des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. Dr. Sesulka hat seine vorherige schriftliche Zustimmung zur Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in diesen Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, erteilt. Dr. Sesulka ist ein unabhängiger Berater, der seit mehr als 10 Jahren für die Unternehmen EMH und Geomet tätig ist. Dr. Sesulka besitzt keine Aktien des Unternehmens und ist nicht an kurz- oder langfristigen Anreizprogrammen des Unternehmens beteiligt.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die metallurgischen Testarbeiten und die Kriterien für die Prozessgestaltung und die Flussdiagramme in Bezug auf die LCP beziehen, basieren auf den von Herrn Grant Harman (B.Sc Chem Eng, B.Com) zusammengestellten Informationen und Begleitdokumenten und geben diese korrekt wieder. Herr Harman ist ein unabhängiger Berater und der Leiter von Lithium Consultants Australasia Pty Ltd mit mehr als 14 Jahren Erfahrung im Bereich Lithium-Chemikalien. Herr Harman hat seine vorherige schriftliche Zustimmung zur Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angelegenheiten in diesen Bericht in der Form und dem Kontext, in dem die Informationen erscheinen, gegeben. Herr Harman ist Teilnehmer am langfristigen Anreizplan des Unternehmens.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Mineralressourcen und Explorationsziele beziehen, basieren auf den von Lynn Widenbar erstellten Informationen und Unterlagen und geben diese korrekt wieder. Herr Widenbar, der Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists ist, ist ein Vollzeitmitarbeiter von Widenbar and Associates und erstellte die Schätzung auf der Grundlage von Daten und geologischen Informationen, die von European Metals bereitgestellt wurden. Herr Widenbar verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die von ihm ausgeübte Tätigkeit relevant sind, um sich als qualifizierte Person gemäß der Definition des JORC Code 2012 Edition des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Minerals Resources and Ore Reserves zu qualifizieren. Herr Widenbar hat seine vorherige schriftliche Zustimmung zur Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in diesen Bericht in der Form und dem Kontext, in dem die Informationen erscheinen, erteilt. Herr Widenbar besitzt keine Aktien des Unternehmens und ist kein Teilnehmer an kurz- oder langfristigen Anreizprogrammen des Unternehmens.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass im Falle von Schätzungen von Mineralressourcen oder Erzreserven alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der entsprechenden Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie „können“, „werden“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „schätzen“, „antizipieren“, „fortsetzen“ und „Anleitung“ oder anderen ähnlichen Wörtern zu erkennen und können unter anderem Aussagen zu Plänen, Strategien und Zielen des Managements, voraussichtlichen Produktions- oder Baubeginnterminen und erwarteten Kosten oder Produktionsergebnissen enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten innewohnend bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren gehören unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken des Erhalts der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen und abnehmender Mengen oder Gehalte an Reserven, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seiner Geschäftsleitung in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf die Geschäfte und den operativen Betrieb des Unternehmens auswirken wird. Das Unternehmen übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit oder der operative Betrieb des Unternehmens nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinträchtigt werden, die vom Unternehmen oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen.

Obwohl das Unternehmen versucht und sich bemüht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen solche Aussagen beruhen.

LITHIUMKLASSIFIZIERUNG UND UMWANDLUNGSFAKTOREN

Lithiumgehalte werden normalerweise in Prozent oder Teilen pro Million (ppm) angegeben. Die Gehalte von Lagerstätten werden auch als Lithiumverbindungen in Prozent angegeben, z. B. als prozentualer Anteil an Lithiumoxid- (Li2O)-Gehalt oder Lithiumcarbonat- (Li2CO3)-Gehalt.

Lithiumcarbonatäquivalent („LCE“) ist die Standardterminologie der Industrie für Li2CO3 und entspricht diesem. Die Verwendung von LCE soll Daten liefern, die mit den Berichten der Industrie vergleichbar sind, und ist die gesamte äquivalente Menge an Lithiumcarbonat, wobei angenommen wird, dass der Lithiumgehalt in der Lagerstätte zu Lithiumcarbonat umgewandelt wird, wobei die Konversionsraten in der Tabelle unten verwendet werden, um einen äquivalenten Li2CO3-Wert in Prozent zu erhalten. Bei der Verwendung von LCE wird von einer Gewinnungsrate von 100 % und keinen Prozessverlusten bei der Gewinnung von Li2CO3 von der Lagerstätte ausgegangen.

Lithiumressourcen und -reserven werden in der Regel in t LCE oder Li angegeben.

Die Standard-Konvertierungsfaktoren sind in der Tabelle unten aufgeführt:

Tabelle: Umrechnungsfaktoren für Lithium-Verbindungen und -Mineralien

Konvertieren in Umrechnen in Li Umrechnen in Li2O Umrechnen in Li2CO3 Umrechnen in LiOH.H2O Lithium Li 1,000 2,153 5,325 6,048 Lithiumoxid Li2O 0,464 1,000 2,473 2,809 Lithiumkarbonat Li2CO3 0,188 0,404 1,000 1,136 Lithiumhydroxid LiOH.H2O 0,165 0,356 0,880 1,000 Lithiumfluorid LiF 0,268 0,576 1,424 1,618

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

