Deutsche Pfandbriefbank - Aktie verliert deutlich - 18.08.2025

Mit einer Performance von -3,55 % musste die Deutsche Pfandbriefbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Deutsche Pfandbriefbank Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,85 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um -0,28 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,32 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,28 % 1 Monat +2,11 % 3 Monate -1,85 % 1 Jahr +11,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Deutsche Pfandbriefbank Aktie, insbesondere die versteckten Kosten und Risiken des US-Exits. Trotz der Belastungen durch den US-Exit wird eine positive Entwicklung der Bank erwartet, die sich in der Kursentwicklung widerspiegeln soll. Analysten belassen die Aktie auf 'Buy', und die Übernahme der Deutschen Investment Gruppe wird als zukünftiger positiver Faktor gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 706,00 Mio.EUR wert.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.