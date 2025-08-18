CanCambria Energy Corp. gründet Tochtergesellschaft zur Erweiterung der Explorationsarbeiten im KCA

Vancouver, BC – 18. August 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FSWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) („CanCambria“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine hundertprozentige ungarische Tochtergesellschaft namens CanCambria Kiskunhalas Koncessziós Ltd. („CanCambria Kiskunhalas“) gegründet hat, die mit der Leitung der Explorations- und Erkundungsaktivitäten im vor kurzem übernommenen Konzessionsgebiet Kiskunhalas (Kiskunhalas Concession Area, „KCA“) betraut wird.

Das 945,9 km² (233.737 Acres) große KCA grenzt unmittelbar an die ebenfalls dem Unternehmen gehörende Bergbaukonzession Ba-IX (131,9 km²/32.500 Acres). Mit der Erweiterung seiner Konzessionsflächen festigt CanCambria seine strategische Präsenz und steigert sein Ressourcenpotenzial. Im Rahmen der ersten Arbeiten im KCA in den kommenden Monaten werden folgende Maßnahmen gesetzt:

- Updates zu den Schätzungen der kontingenten Ressourcen und des Felderschließungsplans (Field Development Plan, FDP) anhand der vorliegenden 3D-Seismikdaten unter Einbeziehung jener Zonen im KCA, die Ausläufer der tieferliegenden Tight-Gas-Vorkommen in der Konzession Ba-IX bilden.

- Bewertung von Design, Machbarkeit und Kosten für ein neues Programm zur Erfassung und Verarbeitung von 3D-Seismikdaten für das Soltvadkert Trough, ein noch kaum erkundetes Becken aus dem Miozän, in dem Tight-Gas-Vorkommen vermutet werden.

- Einbindung von Datenmaterial aus historischen Bohrlöchern und Förderaktivitäten im KCA zur genaueren Eingrenzung einer Reihe von Prospektionsgebieten mit guten Aussichten auf konventionelle und unkonventionelle Ressourcen, die im Rahmen der historischen 3D-seismischen Messung über einem 400 km² großen Areal bei Kiskunhalas im Jahr 2011 ermittelt wurden.

Digital-Marketing-Vereinbarung

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass mit der Firma Altura Media Co. Inc. („Altura“) ein Vertrag über die Erbringung von Digital-Marketing-Leistungen abgeschlossen wurde. Vereinbarungsgemäß wird Altura das Unternehmen für einen Zeitraum von zwei (2) Monaten mit Leistungen im Bereich des digitalen Marketings unterstützen. Die Laufzeit kann nach wechselseitiger Vereinbarung und mit vorheriger Genehmigung der TSX Venture Exchange verlängert werden. In der Vereinbarung sind die von Altura für das Unternehmen zu erbringenden Leistungen festgeschrieben, und zwar die komplette Einrichtung einer interaktiven, artikelbasierten Landing Page, maßgeschneiderte Videos und/oder Grafiken sowie die Optimierung und Verwaltung einer Digital-Traffic-Kampagne. Das Unternehmen bezahlt ein Honorar in Höhe von 125.000 CAD, das bei Unterzeichnung der Vereinbarung und Genehmigung durch die TSX Venture Exchange fällig wird. Die Marketingvereinbarung mit Altura wurde zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelt (Arm's Length) und muss noch von der TSX Venture Exchange genehmigt werden.