Von AMD bis Tesla: Wo Kleinanleger Rallyes entfesseln – und Abverkäufe starten

Ein weiterer Hinweis auf die wachsende Bedeutung ist der Spekulationsindikator von Goldman, der im August mit 114 einen neuen Hochstand erreichte. Das signalisiert steigende Risikobereitschaft unter Kleinanlegern – während institutionelle Investoren weiterhin nur moderat positioniert sind. Besonders groß ist die Aktivität bei Technologie- und Konsumwerten. Fast 20 Prozent des Handels mit dem Technologie-ETF XLK gehen bereits auf Privatanleger zurück. Bei Einzelaktien summierten sich die Kauf- und Verkaufsungleichgewichte auf bis zu 74 Millionen US-Dollar.

Goldman Sachs sieht Privatanleger inzwischen als entscheidenden Faktor am US-Aktienmarkt. In ihrem taktischen Fondsflussbericht betonen die Analysten Gail Hafif, Brian Garrett und Lee Coppersmith, dass diese Gruppe mittlerweile einen erheblichen Einfluss auf die Richtung großer Indizes ausübt. An Spitzentagen im laufenden Jahr stellten sie mehr als 28 Prozent des gesamten Handelsvolumens im S&P 500. Ungleichgewichte bei Käufen oder Verkäufen korrelieren stark mit der Indexentwicklung und verstärken so Marktschwankungen.

Typisch für diese Anlegergruppe ist das schnelle Aufgreifen von Kursrücksetzern. Oft steigen sie nach Einbrüchen von ein bis zwei Prozent wieder ein. Saisonale Muster spielen ebenfalls eine Rolle, sowohl bei Einzelwerten als auch bei ETFs zeigen sich in den Daten zyklische Trends. Gleichzeitig bleibt das Interesse an gehebelten Produkten hoch – besonders bei bullishen Wetten auf den Nasdaq 100.

Während Fonds und ETFs zuletzt Nettoabflüsse verzeichneten, wirken die Privatanleger als Gegengewicht und wichtige Stütze des Marktes. Goldman Sachs hebt hervor, dass die Fortsetzung der Marktstabilität maßgeblich von dieser Investorengruppe abhängt.

Welche Werte dabei besonders im Fokus stehen, zeigen aktuelle Handelsdaten: Auf der Beliebtheitsliste liegen Technologie- und Konsumaktien vorn, während Versorger und Immobilien weitgehend gemieden werden. Unter den Einzelwerten sind vor allem AMD, Tesla, Microsoft, Alphabet und Apple stark nachgefragt. Weniger Zuspruch erhalten hingegen Schwergewichte wie Salesforce, Intel, Nvidia oder JPMorgan Chase.

Damit wird klar: Privatanleger haben sich von Randakteuren zu einem zentralen Treiber an der Wall Street entwickelt – mit wachsendem Einfluss auf Richtung und Dynamik der US-Börsen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





