    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Das Momentum liegt bei ihnen

    1553 Aufrufe 1553 0 Kommentare 0 Kommentare

    Von AMD bis Tesla: Wo Kleinanleger Rallyes entfesseln – und Abverkäufe starten

    Die neue Macht der Kleinanleger verändert die Märkte. Goldman Sachs hat analysiert, wo ihre Käufe Rekorde treiben – und wo sie aussteigen.

    Für Sie zusammengefasst
    Das Momentum liegt bei ihnen - Von AMD bis Tesla: Wo Kleinanleger Rallyes entfesseln – und Abverkäufe starten
    Foto: Unsplash

    Goldman Sachs sieht Privatanleger inzwischen als entscheidenden Faktor am US-Aktienmarkt. In ihrem taktischen Fondsflussbericht betonen die Analysten Gail Hafif, Brian Garrett und Lee Coppersmith, dass diese Gruppe mittlerweile einen erheblichen Einfluss auf die Richtung großer Indizes ausübt. An Spitzentagen im laufenden Jahr stellten sie mehr als 28 Prozent des gesamten Handelsvolumens im S&P 500. Ungleichgewichte bei Käufen oder Verkäufen korrelieren stark mit der Indexentwicklung und verstärken so Marktschwankungen.

    Ein weiterer Hinweis auf die wachsende Bedeutung ist der Spekulationsindikator von Goldman, der im August mit 114 einen neuen Hochstand erreichte. Das signalisiert steigende Risikobereitschaft unter Kleinanlegern – während institutionelle Investoren weiterhin nur moderat positioniert sind. Besonders groß ist die Aktivität bei Technologie- und Konsumwerten. Fast 20 Prozent des Handels mit dem Technologie-ETF XLK gehen bereits auf Privatanleger zurück. Bei Einzelaktien summierten sich die Kauf- und Verkaufsungleichgewichte auf bis zu 74 Millionen US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    25.800,00€
    Basispreis
    17,05
    Ask
    × 13,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.468,41€
    Basispreis
    18,99
    Ask
    × 12,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Typisch für diese Anlegergruppe ist das schnelle Aufgreifen von Kursrücksetzern. Oft steigen sie nach Einbrüchen von ein bis zwei Prozent wieder ein. Saisonale Muster spielen ebenfalls eine Rolle, sowohl bei Einzelwerten als auch bei ETFs zeigen sich in den Daten zyklische Trends. Gleichzeitig bleibt das Interesse an gehebelten Produkten hoch – besonders bei bullishen Wetten auf den Nasdaq 100.

    Während Fonds und ETFs zuletzt Nettoabflüsse verzeichneten, wirken die Privatanleger als Gegengewicht und wichtige Stütze des Marktes. Goldman Sachs hebt hervor, dass die Fortsetzung der Marktstabilität maßgeblich von dieser Investorengruppe abhängt.

    Welche Werte dabei besonders im Fokus stehen, zeigen aktuelle Handelsdaten: Auf der Beliebtheitsliste liegen Technologie- und Konsumaktien vorn, während Versorger und Immobilien weitgehend gemieden werden. Unter den Einzelwerten sind vor allem AMD, Tesla, Microsoft, Alphabet und Apple stark nachgefragt. Weniger Zuspruch erhalten hingegen Schwergewichte wie Salesforce, Intel, Nvidia oder JPMorgan Chase.

    Damit wird klar: Privatanleger haben sich von Randakteuren zu einem zentralen Treiber an der Wall Street entwickelt – mit wachsendem Einfluss auf Richtung und Dynamik der US-Börsen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6770,58Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Das Momentum liegt bei ihnen Von AMD bis Tesla: Wo Kleinanleger Rallyes entfesseln – und Abverkäufe starten Die neue Macht der Kleinanleger verändert die Märkte. Goldman Sachs hat analysiert, wo ihre Käufe Rekorde treiben – und wo sie aussteigen.