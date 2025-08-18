Wirtschaft Nur noch knapp über die Hälfte der Fernzüge im Juli pünktlich

Die Pünktlichkeitswerte der Deutschen Bahn haben sich im Juli 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat weiter verschlechtert. Im siebten Monat des Jahres erreichten nur noch 59,4 Prozent der Reisenden im Fernverkehr ihr …



