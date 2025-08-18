CrowdStrike und Roblox: Das sind die Top-Picks von Dan Ives

Die IVES AI 30-Liste umfasst 30 Technologieunternehmen, die nach Ansicht von Daniel Ives und seinem Analystenteam die Zukunft des KI-Themas in den kommenden Jahren prägen werden.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Bereits im Mai wählte Ives 30 Tech-Werte aus, darunter US-Konzerne wie Apple und Nvidia sowie die chinesischen Giganten Alibaba und Baidu. Einen Monat später startete Wedbush zudem den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF, der sich ausschließlich auf KI fokussiert.

Neuaufnahmen in die IVES AI 30

CrowdStrike

Laut den Analysten ist CrowdStrike hervorragend positioniert, von der KI-Revolution zu profitieren. Besonders durch neue Modul-Erweiterungen in den Kernsegmenten, die verstärkte Nutzung von Datensicherheitslösungen sowie die starke Nachfrage nach Charlotte AI.

Roblox biete Entwicklern ein attraktives Anreizsystem, während KI-gestützte Discovery-Initiativen die Plattformnutzung steigern – was in den kommenden Quartalen zu einer stärkeren Monetarisierung führen dürfte.

Das Unternehmen profitiert vom steigenden Bedarf an Elektrifizierung im Zuge des Ausbaus von Hyperscaler-Datenzentren und stellt zugleich wichtige Werkzeuge für das Netzmanagement bereit.

Nebius verzeichnet weiterhin eine hohe Nachfrage im Bereich KI-Infrastruktur. Das Unternehmen plant, seine Rechenzentrumskapazitäten auszubauen, während die Nachfrage nach seinen Angeboten noch immer das verfügbare Angebot übersteigt.

Streichungen aus der IVES AI 30

Die Analysten nahmen C3.ai nach der Umstrukturierung im Vertrieb und dem Rücktritt von CEO Thomas Siebel aus der Liste. Diese Entwicklungen belasten die Finanzlage des Unternehmens erheblich, weshalb "Hindernisse bevorstehen." Dennoch bleibt die langfristige Einschätzung der Analysten positiv.

CyberArk wurde gestrichen, nachdem Palo Alto Networks eine Übernahme im Wert von 25 Milliarden US-Dollar angekündigt hat. Da Palo Alto bereits Teil der AI 30 ist, werde das Potenzial künftig dort gebündelt.

Adobe sei beim Thema KI schwächer gestartet als erwartet. Bedenken über mögliche Disruptionen im Produktportfolio durch KI könnten das Wachstum und die Free-Cashflow-Generierung beeinträchtigen.

Elastic wurde aufgrund einer Verlangsamung im öffentlichen Sektor aus der Liste entfernt – trotz zusätzlicher Fördergelder der US-Regierung für Software und KI. Die Analysten bleiben zwar grundsätzlich positiv gestimmt, sehen aber derzeit andere Tech-Titel im Vorteil.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion