    CrowdStrike und Roblox: Das sind die Top-Picks von Dan Ives

    Wedbush hat die Top 30 KI-Picks in einer Liste zusammengestellt. Einige der Kandidaten mussten gestrichen werden, manche kamen dazu.

    Die IVES AI 30-Liste umfasst 30 Technologieunternehmen, die nach Ansicht von Daniel Ives und seinem Analystenteam die Zukunft des KI-Themas in den kommenden Jahren prägen werden.

    Bereits im Mai wählte Ives 30 Tech-Werte aus, darunter US-Konzerne wie Apple und Nvidia sowie die chinesischen Giganten Alibaba und Baidu. Einen Monat später startete Wedbush zudem den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF, der sich ausschließlich auf KI fokussiert.

    Neuaufnahmen in die IVES AI 30

     

    CrowdStrike

    Laut den Analysten ist CrowdStrike hervorragend positioniert, von der KI-Revolution zu profitieren. Besonders durch neue Modul-Erweiterungen in den Kernsegmenten, die verstärkte Nutzung von Datensicherheitslösungen sowie die starke Nachfrage nach Charlotte AI.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)

    -0,61 %
    +0,63 %
    -8,73 %
    -0,34 %
    +62,69 %
    +119,42 %
    +304,33 %
    +633,26 %
    ISIN:US22788C1053WKN:A2PK2R

    Roblox

    Roblox biete Entwicklern ein attraktives Anreizsystem, während KI-gestützte Discovery-Initiativen die Plattformnutzung steigern – was in den kommenden Quartalen zu einer stärkeren Monetarisierung führen dürfte.

    GE Vernova

    Das Unternehmen profitiert vom steigenden Bedarf an Elektrifizierung im Zuge des Ausbaus von Hyperscaler-Datenzentren und stellt zugleich wichtige Werkzeuge für das Netzmanagement bereit.

    Nebius

    Nebius verzeichnet weiterhin eine hohe Nachfrage im Bereich KI-Infrastruktur. Das Unternehmen plant, seine Rechenzentrumskapazitäten auszubauen, während die Nachfrage nach seinen Angeboten noch immer das verfügbare Angebot übersteigt.

    Streichungen aus der IVES AI 30

     

    C3.ai

    Die Analysten nahmen C3.ai nach der Umstrukturierung im Vertrieb und dem Rücktritt von CEO Thomas Siebel aus der Liste. Diese Entwicklungen belasten die Finanzlage des Unternehmens erheblich, weshalb "Hindernisse bevorstehen." Dennoch bleibt die langfristige Einschätzung der Analysten positiv.

    C3.ai Registered (A)

    +3,19 %
    +1,02 %
    -38,00 %
    -24,61 %
    -30,15 %
    -18,71 %
    -80,07 %
    ISIN:US12468P1049WKN:A2QJVE

    CyberArk

    CyberArk wurde gestrichen, nachdem Palo Alto Networks eine Übernahme im Wert von 25 Milliarden US-Dollar angekündigt hat. Da Palo Alto bereits Teil der AI 30 ist, werde das Potenzial künftig dort gebündelt.

    Adobe

    Adobe sei beim Thema KI schwächer gestartet als erwartet. Bedenken über mögliche Disruptionen im Produktportfolio durch KI könnten das Wachstum und die Free-Cashflow-Generierung beeinträchtigen.

    Elastic

    Elastic wurde aufgrund einer Verlangsamung im öffentlichen Sektor aus der Liste entfernt – trotz zusätzlicher Fördergelder der US-Regierung für Software und KI. Die Analysten bleiben zwar grundsätzlich positiv gestimmt, sehen aber derzeit andere Tech-Titel im Vorteil.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

