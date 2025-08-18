Was ist ein Reverse IPO? Andreas Wegerich von der NAKIKI SE erklärt das Konzept und die Vorteile für Käufer der NAKIKI-Aktie (FOTO)
Börseneinstieg zu realisieren. Doch worum handelt es sich dabei? Eine kurze
Einführung in diese besondere Transaktionsform und ihre speziellen Vorzüge für
Unternehmen und Investoren.
Der Börsengang, auch IPO (Initial Public Offering) genannt, ist der klassische
Weg für Unternehmen an die Kapitalmärkte. Er bedeutet nicht nur Zugang zu
frischem Kapital, sondern ermöglicht auch Investorenbeteiligungen auf einer ganz
neuen Ebene. Doch der klassische IPO ist komplex, (zeit-)aufwendig und vor allem
kostenintensiv. Aus diesem Grund nutzen immer mehr Unternehmen eine alternative
Transaktionsstruktur, um mit ihrer Aktie an die Börse zu gelangen: den Reverse
IPO, auch bekannt als Reverse Merger oder Reverse Takeover. Auch die NAKIKI SE
ist diesen Weg gegangen und hat für ihren Kapitalmarkteintritt den Börsenmantel
eines Online-Retailers übernommen, der die Börse verlassen hatte. Wie ein
Reverse IPO abläuft und welche Vorteile diese Vorgehensweise für die Aktionäre
hat, erläutert der Vorstandsvorsitzende Andreas Wegerich.
Begriffsklärung: Was ist ein Reverse IPO?
Ein Reverse IPO ist eine Transaktion, bei der ein privates Unternehmen eine
bereits börsennotierte Firma übernimmt, um deren Börsenzulassung dazu zu nutzen,
selbst öffentlich gehandelt zu werden. Oft handelt es sich bei dem übernommenen
Unternehmen um eine sogenannte Börsenmantelgesellschaft (englisch: shell
company), die zwar an der Börse gelistet ist, ihr operatives Geschäft aber
aufgegeben hat. Typischerweise übernimmt das private Unternehmen die operative
Kontrolle und den Mehrheitsanteil an der Mantelgesellschaft und ersetzt deren
Management ebenso wie das Geschäftsmodell. Die Börsennotierung der
Mantelgesellschaft bleibt erhalten, sodass das private Unternehmen durch die
Fusion auf indirektem Weg einen Börsenzugang erhält, ohne den klassischen
Emissionsprozess durchlaufen zu müssen.
Vorteile der alternativen Route an die Börse
Reverse IPOs gehen für das übernehmende Unternehmen mit diversen Vorzügen
einher. Zu den wichtigsten gehört die Kosteneffizienz. Denn ein klassischer
Börsengang ist mit erheblichen Transaktionskosten verbunden: Die Ausgaben für
Bankgebühren, Rechtsberatung, Marketing und vieles mehr können sich auf bis zu
10 Prozent des Emissionsvolumens summieren. "Ein Reverse IPO reduziert diesen
finanziellen Aufwand erheblich", erklärt Andreas Wegerich. "Das kommt
selbstverständlich auch unseren Investoren zugute."
Darüber hinaus bedeutet ein Reverse IPO eine erhebliche Beschleunigung des
