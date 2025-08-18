Was ist ein Reverse IPO? Andreas Wegerich von der NAKIKI SE erklärt das Konzept und die Vorteile für Käufer der NAKIKI-Aktie (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NAKIKI Aktie Die NAKIKI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 0,800 auf Tradegate (18. August 2025, 12:45 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NAKIKI Aktie um -2,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -53,17 %. Die Marktkapitalisierung von NAKIKI bezifferte sich zuletzt auf 4,68 Mio..

Frankfurt am Main (ots) - Die NAKIKI SE hat einen Reverse IPO genutzt, um ihrenBörseneinstieg zu realisieren. Doch worum handelt es sich dabei? Eine kurzeEinführung in diese besondere Transaktionsform und ihre speziellen Vorzüge fürUnternehmen und Investoren.Der Börsengang, auch IPO (Initial Public Offering) genannt, ist der klassischeWeg für Unternehmen an die Kapitalmärkte. Er bedeutet nicht nur Zugang zufrischem Kapital, sondern ermöglicht auch Investorenbeteiligungen auf einer ganzneuen Ebene. Doch der klassische IPO ist komplex, (zeit-)aufwendig und vor allemkostenintensiv. Aus diesem Grund nutzen immer mehr Unternehmen eine alternativeTransaktionsstruktur, um mit ihrer Aktie an die Börse zu gelangen: den ReverseIPO, auch bekannt als Reverse Merger oder Reverse Takeover. Auch die NAKIKI SEist diesen Weg gegangen und hat für ihren Kapitalmarkteintritt den Börsenmanteleines Online-Retailers übernommen, der die Börse verlassen hatte. Wie einReverse IPO abläuft und welche Vorteile diese Vorgehensweise für die Aktionärehat, erläutert der Vorstandsvorsitzende Andreas Wegerich.Begriffsklärung: Was ist ein Reverse IPO?Ein Reverse IPO ist eine Transaktion, bei der ein privates Unternehmen einebereits börsennotierte Firma übernimmt, um deren Börsenzulassung dazu zu nutzen,selbst öffentlich gehandelt zu werden. Oft handelt es sich bei dem übernommenenUnternehmen um eine sogenannte Börsenmantelgesellschaft (englisch: shellcompany), die zwar an der Börse gelistet ist, ihr operatives Geschäft aberaufgegeben hat. Typischerweise übernimmt das private Unternehmen die operativeKontrolle und den Mehrheitsanteil an der Mantelgesellschaft und ersetzt derenManagement ebenso wie das Geschäftsmodell. Die Börsennotierung derMantelgesellschaft bleibt erhalten, sodass das private Unternehmen durch dieFusion auf indirektem Weg einen Börsenzugang erhält, ohne den klassischenEmissionsprozess durchlaufen zu müssen.Vorteile der alternativen Route an die BörseReverse IPOs gehen für das übernehmende Unternehmen mit diversen Vorzügeneinher. Zu den wichtigsten gehört die Kosteneffizienz. Denn ein klassischerBörsengang ist mit erheblichen Transaktionskosten verbunden: Die Ausgaben fürBankgebühren, Rechtsberatung, Marketing und vieles mehr können sich auf bis zu10 Prozent des Emissionsvolumens summieren. "Ein Reverse IPO reduziert diesenfinanziellen Aufwand erheblich", erklärt Andreas Wegerich. "Das kommtselbstverständlich auch unseren Investoren zugute."Darüber hinaus bedeutet ein Reverse IPO eine erhebliche Beschleunigung des