    Was ist ein Reverse IPO? Andreas Wegerich von der NAKIKI SE erklärt das Konzept und die Vorteile für Käufer der NAKIKI-Aktie (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Die NAKIKI SE hat einen Reverse IPO genutzt, um ihren
    Börseneinstieg zu realisieren. Doch worum handelt es sich dabei? Eine kurze
    Einführung in diese besondere Transaktionsform und ihre speziellen Vorzüge für
    Unternehmen und Investoren.

    Der Börsengang, auch IPO (Initial Public Offering) genannt, ist der klassische
    Weg für Unternehmen an die Kapitalmärkte. Er bedeutet nicht nur Zugang zu
    frischem Kapital, sondern ermöglicht auch Investorenbeteiligungen auf einer ganz
    neuen Ebene. Doch der klassische IPO ist komplex, (zeit-)aufwendig und vor allem
    kostenintensiv. Aus diesem Grund nutzen immer mehr Unternehmen eine alternative
    Transaktionsstruktur, um mit ihrer Aktie an die Börse zu gelangen: den Reverse
    IPO, auch bekannt als Reverse Merger oder Reverse Takeover. Auch die NAKIKI SE
    ist diesen Weg gegangen und hat für ihren Kapitalmarkteintritt den Börsenmantel
    eines Online-Retailers übernommen, der die Börse verlassen hatte. Wie ein
    Reverse IPO abläuft und welche Vorteile diese Vorgehensweise für die Aktionäre
    hat, erläutert der Vorstandsvorsitzende Andreas Wegerich.

    Begriffsklärung: Was ist ein Reverse IPO?

    Ein Reverse IPO ist eine Transaktion, bei der ein privates Unternehmen eine
    bereits börsennotierte Firma übernimmt, um deren Börsenzulassung dazu zu nutzen,
    selbst öffentlich gehandelt zu werden. Oft handelt es sich bei dem übernommenen
    Unternehmen um eine sogenannte Börsenmantelgesellschaft (englisch: shell
    company), die zwar an der Börse gelistet ist, ihr operatives Geschäft aber
    aufgegeben hat. Typischerweise übernimmt das private Unternehmen die operative
    Kontrolle und den Mehrheitsanteil an der Mantelgesellschaft und ersetzt deren
    Management ebenso wie das Geschäftsmodell. Die Börsennotierung der
    Mantelgesellschaft bleibt erhalten, sodass das private Unternehmen durch die
    Fusion auf indirektem Weg einen Börsenzugang erhält, ohne den klassischen
    Emissionsprozess durchlaufen zu müssen.

    Vorteile der alternativen Route an die Börse

    Reverse IPOs gehen für das übernehmende Unternehmen mit diversen Vorzügen
    einher. Zu den wichtigsten gehört die Kosteneffizienz. Denn ein klassischer
    Börsengang ist mit erheblichen Transaktionskosten verbunden: Die Ausgaben für
    Bankgebühren, Rechtsberatung, Marketing und vieles mehr können sich auf bis zu
    10 Prozent des Emissionsvolumens summieren. "Ein Reverse IPO reduziert diesen
    finanziellen Aufwand erheblich", erklärt Andreas Wegerich. "Das kommt
    selbstverständlich auch unseren Investoren zugute."

    Darüber hinaus bedeutet ein Reverse IPO eine erhebliche Beschleunigung des
     

    Die NAKIKI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 0,800 auf Tradegate (18. August 2025, 12:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NAKIKI Aktie um -2,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -53,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von NAKIKI bezifferte sich zuletzt auf 4,68 Mio..

