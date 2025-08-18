Börsenstart USA - 18.08. - US Tech 100 schwach -0,25 %

Der Dow Jones steht bei 44.868,75 PKT und verliert bisher -0,20 %.

Top-Werte: 3M +1,75 %, NVIDIA +1,66 %, Unitedhealth Group +1,53 %, Procter & Gamble +1,48 %, Walt Disney +1,10 %

Flop-Werte: Boeing -1,54 %, American Express -0,93 %, Goldman Sachs Group -0,72 %, Amazon -0,72 %, Salesforce -0,65 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:53) bei 23.659,36 PKT und fällt um -0,25 %.

Top-Werte: Lululemon Athletica +2,86 %, The Trade Desk Registered (A) +2,70 %, Starbucks +2,02 %, Axon Enterprise +1,88 %, Biogen +1,69 %

Flop-Werte: Electronic Arts -3,19 %, Meta Platforms (A) -2,91 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,71 %, Palantir -2,05 %, Diamondback Energy -2,00 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:44) bei 6.442,35 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: Ceridian HCM Holding +26,11 %, First Solar +6,99 %, Paycom Software +3,56 %, Enphase Energy +3,50 %, EPAM Systems +3,48 %

Flop-Werte: EQT -3,22 %, Electronic Arts -3,19 %, Meta Platforms (A) -2,91 %, Coinbase -2,89 %, Coterra Energy -2,78 %