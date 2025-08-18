Börsen Start Update
Börsenstart USA - 18.08. - US Tech 100 schwach -0,25 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 44.868,75 PKT und verliert bisher -0,20 %.
Top-Werte: 3M +1,75 %, NVIDIA +1,66 %, Unitedhealth Group +1,53 %, Procter & Gamble +1,48 %, Walt Disney +1,10 %
Flop-Werte: Boeing -1,54 %, American Express -0,93 %, Goldman Sachs Group -0,72 %, Amazon -0,72 %, Salesforce -0,65 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:53) bei 23.659,36 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: Lululemon Athletica +2,86 %, The Trade Desk Registered (A) +2,70 %, Starbucks +2,02 %, Axon Enterprise +1,88 %, Biogen +1,69 %
Flop-Werte: Electronic Arts -3,19 %, Meta Platforms (A) -2,91 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,71 %, Palantir -2,05 %, Diamondback Energy -2,00 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:44) bei 6.442,35 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: Ceridian HCM Holding +26,11 %, First Solar +6,99 %, Paycom Software +3,56 %, Enphase Energy +3,50 %, EPAM Systems +3,48 %
Flop-Werte: EQT -3,22 %, Electronic Arts -3,19 %, Meta Platforms (A) -2,91 %, Coinbase -2,89 %, Coterra Energy -2,78 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.