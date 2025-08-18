Kein Nazi-Merch von Druck18
Laut gegen Nazis e.V. sichert sich Markenrechte an Deutschlands größtem Online-Nazi-Shop (FOTO)
Hamburg (ots) - Die Initiative ist Teil der preisgekrönten Kampagne "Recht gegen
Rechts" von Laut gegen Nazis e.V. und der Werbeagentur Jung von Matt
Gemeinsam mit Jung von Matt hat der Verein den Namen des größten rechtsextremen
Online-Shops Deutschlands, "Druck 18", als Marke eintragen lassen. Druck18 gilt
als Deutschlands größter Nazi-Merchandise-Shop und wird von dem Neonazi Tommy
Frenck betrieben, der als eine der zentralen Figuren der rechtsextremen Szene
gilt. Sein Online-Shop bietet Hunderte von Artikeln mit rassistischen,
antisemitischen und historisch revisionistischen Inhalten an.
"Mit der Markeneintragung einzelner Codes haben wir bereits bewiesen, dass wir
Nazis dort treffen, wo es ihnen am meisten wehtut: in ihrem Geldbeutel. Mit
'Druck18' gehen wir noch einen Schritt weiter", sagt Jörn Menge, Gründer von
Laut gegen Nazis e.V. "Um die Rechte an Druck18 und all unseren schon
gesicherten Codes zu behalten, müssen wir Merchandise-Artikel mit diesen Codes
verkaufen. Das tun wir jetzt unter: http://www.druck18.com "
Im Rahmen der Kampagne "Recht gegen Rechts" hat der Verein den Namen des
Online-Shops "Druck18" als Marke eintragen lassen, um die kommerzielle Nutzung
des Namens durch die rechtsextreme Szene zu verhindern. Der Betreiber darf den
Shop unter diesem Namen nicht mehr weiterführen. Eine weitere Nutzung hat
rechtliche Konsequenzen, darunter Unterlassungsklagen und
Schadensersatzansprüche.
Philip Schlaffer, ein ehemaliger Neonazi, begrüßt diesen Schritt. Er betrieb
selbst einen rechtsextremen Online-Shop und kennt die Szene von innen: "Der
Großteil der Szene finanziert sich über Merchandising, und Druck18 ist das
Aushängeschild. Wer das stört, nimmt der Bewegung nicht nur Geld, sondern auch
Reichweite und Identifikationsmöglichkeiten. Diese Initiative trifft wirklich
ins Schwarze."
Pressekontakt:
mailto:info@druck18.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161285/6099030
OTS: Laut gegen Nazis
