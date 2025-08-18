Laut gegen Nazis e.V. sichert sich Markenrechte an Deutschlands größtem Online-Nazi-Shop (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Initiative ist Teil der preisgekrönten Kampagne "Recht gegen

Rechts" von Laut gegen Nazis e.V. und der Werbeagentur Jung von Matt



Gemeinsam mit Jung von Matt hat der Verein den Namen des größten rechtsextremen

Online-Shops Deutschlands, "Druck 18", als Marke eintragen lassen. Druck18 gilt

als Deutschlands größter Nazi-Merchandise-Shop und wird von dem Neonazi Tommy

Frenck betrieben, der als eine der zentralen Figuren der rechtsextremen Szene

gilt. Sein Online-Shop bietet Hunderte von Artikeln mit rassistischen,

antisemitischen und historisch revisionistischen Inhalten an.





"Mit der Markeneintragung einzelner Codes haben wir bereits bewiesen, dass wir

Nazis dort treffen, wo es ihnen am meisten wehtut: in ihrem Geldbeutel. Mit

'Druck18' gehen wir noch einen Schritt weiter", sagt Jörn Menge, Gründer von

Laut gegen Nazis e.V. "Um die Rechte an Druck18 und all unseren schon

gesicherten Codes zu behalten, müssen wir Merchandise-Artikel mit diesen Codes

verkaufen. Das tun wir jetzt unter: http://www.druck18.com "



Im Rahmen der Kampagne "Recht gegen Rechts" hat der Verein den Namen des

Online-Shops "Druck18" als Marke eintragen lassen, um die kommerzielle Nutzung

des Namens durch die rechtsextreme Szene zu verhindern. Der Betreiber darf den

Shop unter diesem Namen nicht mehr weiterführen. Eine weitere Nutzung hat

rechtliche Konsequenzen, darunter Unterlassungsklagen und

Schadensersatzansprüche.



Philip Schlaffer, ein ehemaliger Neonazi, begrüßt diesen Schritt. Er betrieb

selbst einen rechtsextremen Online-Shop und kennt die Szene von innen: "Der

Großteil der Szene finanziert sich über Merchandising, und Druck18 ist das

Aushängeschild. Wer das stört, nimmt der Bewegung nicht nur Geld, sondern auch

Reichweite und Identifikationsmöglichkeiten. Diese Initiative trifft wirklich

ins Schwarze."



