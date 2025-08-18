    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Kein Nazi-Merch von Druck18

    Laut gegen Nazis e.V. sichert sich Markenrechte an Deutschlands größtem Online-Nazi-Shop (FOTO)

    Hamburg (ots) - Die Initiative ist Teil der preisgekrönten Kampagne "Recht gegen
    Rechts" von Laut gegen Nazis e.V. und der Werbeagentur Jung von Matt

    Gemeinsam mit Jung von Matt hat der Verein den Namen des größten rechtsextremen
    Online-Shops Deutschlands, "Druck 18", als Marke eintragen lassen. Druck18 gilt
    als Deutschlands größter Nazi-Merchandise-Shop und wird von dem Neonazi Tommy
    Frenck betrieben, der als eine der zentralen Figuren der rechtsextremen Szene
    gilt. Sein Online-Shop bietet Hunderte von Artikeln mit rassistischen,
    antisemitischen und historisch revisionistischen Inhalten an.

    "Mit der Markeneintragung einzelner Codes haben wir bereits bewiesen, dass wir
    Nazis dort treffen, wo es ihnen am meisten wehtut: in ihrem Geldbeutel. Mit
    'Druck18' gehen wir noch einen Schritt weiter", sagt Jörn Menge, Gründer von
    Laut gegen Nazis e.V. "Um die Rechte an Druck18 und all unseren schon
    gesicherten Codes zu behalten, müssen wir Merchandise-Artikel mit diesen Codes
    verkaufen. Das tun wir jetzt unter: http://www.druck18.com "

    Im Rahmen der Kampagne "Recht gegen Rechts" hat der Verein den Namen des
    Online-Shops "Druck18" als Marke eintragen lassen, um die kommerzielle Nutzung
    des Namens durch die rechtsextreme Szene zu verhindern. Der Betreiber darf den
    Shop unter diesem Namen nicht mehr weiterführen. Eine weitere Nutzung hat
    rechtliche Konsequenzen, darunter Unterlassungsklagen und
    Schadensersatzansprüche.

    Philip Schlaffer, ein ehemaliger Neonazi, begrüßt diesen Schritt. Er betrieb
    selbst einen rechtsextremen Online-Shop und kennt die Szene von innen: "Der
    Großteil der Szene finanziert sich über Merchandising, und Druck18 ist das
    Aushängeschild. Wer das stört, nimmt der Bewegung nicht nur Geld, sondern auch
    Reichweite und Identifikationsmöglichkeiten. Diese Initiative trifft wirklich
    ins Schwarze."

