Privatuniversität UMIT TIROL bildet Online Digitalisierungsexperten für das Gesundheitswesen aus
Hall in Tirol (ots) - Innovative didaktische Konzepte vereinen Flexibilität für
Berufstätige und inhaltliche Qualität der universitären Ausbildungen
Die Digitalisierung stellt das Gesundheitswesen vor enorme Herausforderungen -
und eröffnet zugleich neue Chancen für Versorgung, Forschung und Management. Um
diese Potenziale gezielt zu nutzen, braucht es Fachkräfte mit technischem
Verständnis und Anwendungskompetenz. Die UMIT TIROL - Privatuniversität für
Gesundheitswissenschaften und -technologie bietet mit dem Master-Studium
Medizinische Informatik (MSc) und dem Universitätslehrgang Health Information
Management (MA CE) maßgeschneiderte Bildungsangebote für die digitale
Gesundheitszukunft.
Berufstätige und inhaltliche Qualität der universitären Ausbildungen
Die Digitalisierung stellt das Gesundheitswesen vor enorme Herausforderungen -
und eröffnet zugleich neue Chancen für Versorgung, Forschung und Management. Um
diese Potenziale gezielt zu nutzen, braucht es Fachkräfte mit technischem
Verständnis und Anwendungskompetenz. Die UMIT TIROL - Privatuniversität für
Gesundheitswissenschaften und -technologie bietet mit dem Master-Studium
Medizinische Informatik (MSc) und dem Universitätslehrgang Health Information
Management (MA CE) maßgeschneiderte Bildungsangebote für die digitale
Gesundheitszukunft.
Alle Studien sind online organisiert
Alle Studienprogramme sind ganz oder teilweise online organisiert und folgen
einem mehrfach ausgezeichneten didaktischen Konzept, das Flexibilität mit
Qualität vereint. Die Studien sind so konzipiert, dass sie auch für Berufstätige
die Möglichkeit für eine zusätzliche Qualifikation im Bereich der digitalen
Gesundheit ermöglichen.
Digitale Entwicklung im Gesundheitswesen aktiv mitgestalten
Das viersemestrige Master-Studium Medizinische Informatik qualifiziert
Fachkräfte dazu, die digitale Entwicklung im Gesundheitswesen aktiv
mitzugestalten. Im Fokus des Online-Studiums stehen Themen wie Klinische
Informationssysteme, eHealth, Health Data Science, Maschinelles Lernen und
Gesundheitsvernetzung. Die Ausbildung ist durch die Qualitätssicherungsagentur
AQ Austria und durch die European Federation for Medical Informatics (EFMI)
qualitätsgesichert.
Brückenbauer zwischen Technik und Praxis
Der Online-Universitätslehrgang Health Information Management richtet sich an
Fachkräfte, die an der Schnittstelle zwischen Technik und Praxis arbeiten. Ziel
ist es, "Brückenbauer" auszubilden, die sowohl IT-Systeme verstehen als auch
klinische und organisatorische Anforderungen überblicken. Der
Universitätslehrgang Health Information Management, welcher mit dem Beruf
vereinbar studierbar ist, kann in einer dreisemestrigen Online-Ausbildung mit
dem Abschluss Akademischer Experte/Akademische Expertin und in einer
fünfsemestrigen postgradualen Online-Ausbildung mit dem akademischen Titel
Master of Arts (Continuing Education), der international anerkannt ist und auch
zu einem Doktoratsstudium berechtigt, absolviert werden. Auch eine 10-monatige
Kurzvariante zum Einstieg in das Thema ist verfügbar.
Weitere Informationen und Anmeldung:
http://www.umit-tirol.at/mmi
http://www.umit-tirol.at/him
http://www.umit-tirol.at/digitrans
Pressekontakt:
UMIT TIROL - Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -
technologie
Mag. Johannes Schwaighofer
Telefon: 06644618201
E-Mail: mailto:johannes.schwaighofer@umit-tirol.at
Website: https://www.umit-tirol.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154764/6099031
OTS: UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Med
izinische Informatik und Technik
Alle Studienprogramme sind ganz oder teilweise online organisiert und folgen
einem mehrfach ausgezeichneten didaktischen Konzept, das Flexibilität mit
Qualität vereint. Die Studien sind so konzipiert, dass sie auch für Berufstätige
die Möglichkeit für eine zusätzliche Qualifikation im Bereich der digitalen
Gesundheit ermöglichen.
Digitale Entwicklung im Gesundheitswesen aktiv mitgestalten
Das viersemestrige Master-Studium Medizinische Informatik qualifiziert
Fachkräfte dazu, die digitale Entwicklung im Gesundheitswesen aktiv
mitzugestalten. Im Fokus des Online-Studiums stehen Themen wie Klinische
Informationssysteme, eHealth, Health Data Science, Maschinelles Lernen und
Gesundheitsvernetzung. Die Ausbildung ist durch die Qualitätssicherungsagentur
AQ Austria und durch die European Federation for Medical Informatics (EFMI)
qualitätsgesichert.
Brückenbauer zwischen Technik und Praxis
Der Online-Universitätslehrgang Health Information Management richtet sich an
Fachkräfte, die an der Schnittstelle zwischen Technik und Praxis arbeiten. Ziel
ist es, "Brückenbauer" auszubilden, die sowohl IT-Systeme verstehen als auch
klinische und organisatorische Anforderungen überblicken. Der
Universitätslehrgang Health Information Management, welcher mit dem Beruf
vereinbar studierbar ist, kann in einer dreisemestrigen Online-Ausbildung mit
dem Abschluss Akademischer Experte/Akademische Expertin und in einer
fünfsemestrigen postgradualen Online-Ausbildung mit dem akademischen Titel
Master of Arts (Continuing Education), der international anerkannt ist und auch
zu einem Doktoratsstudium berechtigt, absolviert werden. Auch eine 10-monatige
Kurzvariante zum Einstieg in das Thema ist verfügbar.
Weitere Informationen und Anmeldung:
http://www.umit-tirol.at/mmi
http://www.umit-tirol.at/him
http://www.umit-tirol.at/digitrans
Pressekontakt:
UMIT TIROL - Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -
technologie
Mag. Johannes Schwaighofer
Telefon: 06644618201
E-Mail: mailto:johannes.schwaighofer@umit-tirol.at
Website: https://www.umit-tirol.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154764/6099031
OTS: UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Med
izinische Informatik und Technik
Autor folgen