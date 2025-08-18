    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Privatuniversität UMIT TIROL bildet Online Digitalisierungsexperten für das Gesundheitswesen aus

    Hall in Tirol (ots) - Innovative didaktische Konzepte vereinen Flexibilität für
    Berufstätige und inhaltliche Qualität der universitären Ausbildungen

    Die Digitalisierung stellt das Gesundheitswesen vor enorme Herausforderungen -
    und eröffnet zugleich neue Chancen für Versorgung, Forschung und Management. Um
    diese Potenziale gezielt zu nutzen, braucht es Fachkräfte mit technischem
    Verständnis und Anwendungskompetenz. Die UMIT TIROL - Privatuniversität für
    Gesundheitswissenschaften und -technologie bietet mit dem Master-Studium
    Medizinische Informatik (MSc) und dem Universitätslehrgang Health Information
    Management (MA CE) maßgeschneiderte Bildungsangebote für die digitale
    Gesundheitszukunft.

    Alle Studien sind online organisiert

    Alle Studienprogramme sind ganz oder teilweise online organisiert und folgen
    einem mehrfach ausgezeichneten didaktischen Konzept, das Flexibilität mit
    Qualität vereint. Die Studien sind so konzipiert, dass sie auch für Berufstätige
    die Möglichkeit für eine zusätzliche Qualifikation im Bereich der digitalen
    Gesundheit ermöglichen.

    Digitale Entwicklung im Gesundheitswesen aktiv mitgestalten

    Das viersemestrige Master-Studium Medizinische Informatik qualifiziert
    Fachkräfte dazu, die digitale Entwicklung im Gesundheitswesen aktiv
    mitzugestalten. Im Fokus des Online-Studiums stehen Themen wie Klinische
    Informationssysteme, eHealth, Health Data Science, Maschinelles Lernen und
    Gesundheitsvernetzung. Die Ausbildung ist durch die Qualitätssicherungsagentur
    AQ Austria und durch die European Federation for Medical Informatics (EFMI)
    qualitätsgesichert.

    Brückenbauer zwischen Technik und Praxis

    Der Online-Universitätslehrgang Health Information Management richtet sich an
    Fachkräfte, die an der Schnittstelle zwischen Technik und Praxis arbeiten. Ziel
    ist es, "Brückenbauer" auszubilden, die sowohl IT-Systeme verstehen als auch
    klinische und organisatorische Anforderungen überblicken. Der
    Universitätslehrgang Health Information Management, welcher mit dem Beruf
    vereinbar studierbar ist, kann in einer dreisemestrigen Online-Ausbildung mit
    dem Abschluss Akademischer Experte/Akademische Expertin und in einer
    fünfsemestrigen postgradualen Online-Ausbildung mit dem akademischen Titel
    Master of Arts (Continuing Education), der international anerkannt ist und auch
    zu einem Doktoratsstudium berechtigt, absolviert werden. Auch eine 10-monatige
    Kurzvariante zum Einstieg in das Thema ist verfügbar.

    Weitere Informationen und Anmeldung:

    http://www.umit-tirol.at/mmi

    http://www.umit-tirol.at/him

    http://www.umit-tirol.at/digitrans

    Pressekontakt:

    UMIT TIROL - Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -
    technologie
    Mag. Johannes Schwaighofer
    Telefon: 06644618201
    E-Mail: mailto:johannes.schwaighofer@umit-tirol.at
    Website: https://www.umit-tirol.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154764/6099031
    OTS: UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Med
    izinische Informatik und Technik




