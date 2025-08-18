Privatuniversität UMIT TIROL bildet Online Digitalisierungsexperten für das Gesundheitswesen aus

Hall in Tirol (ots) - Innovative didaktische Konzepte vereinen Flexibilität für

Berufstätige und inhaltliche Qualität der universitären Ausbildungen



Die Digitalisierung stellt das Gesundheitswesen vor enorme Herausforderungen -

und eröffnet zugleich neue Chancen für Versorgung, Forschung und Management. Um

diese Potenziale gezielt zu nutzen, braucht es Fachkräfte mit technischem

Verständnis und Anwendungskompetenz. Die UMIT TIROL - Privatuniversität für

Gesundheitswissenschaften und -technologie bietet mit dem Master-Studium

Medizinische Informatik (MSc) und dem Universitätslehrgang Health Information

Management (MA CE) maßgeschneiderte Bildungsangebote für die digitale

Gesundheitszukunft.





Alle Studien sind online organisiert



Alle Studienprogramme sind ganz oder teilweise online organisiert und folgen

einem mehrfach ausgezeichneten didaktischen Konzept, das Flexibilität mit

Qualität vereint. Die Studien sind so konzipiert, dass sie auch für Berufstätige

die Möglichkeit für eine zusätzliche Qualifikation im Bereich der digitalen

Gesundheit ermöglichen.



Digitale Entwicklung im Gesundheitswesen aktiv mitgestalten



Das viersemestrige Master-Studium Medizinische Informatik qualifiziert

Fachkräfte dazu, die digitale Entwicklung im Gesundheitswesen aktiv

mitzugestalten. Im Fokus des Online-Studiums stehen Themen wie Klinische

Informationssysteme, eHealth, Health Data Science, Maschinelles Lernen und

Gesundheitsvernetzung. Die Ausbildung ist durch die Qualitätssicherungsagentur

AQ Austria und durch die European Federation for Medical Informatics (EFMI)

qualitätsgesichert.



Brückenbauer zwischen Technik und Praxis



Der Online-Universitätslehrgang Health Information Management richtet sich an

Fachkräfte, die an der Schnittstelle zwischen Technik und Praxis arbeiten. Ziel

ist es, "Brückenbauer" auszubilden, die sowohl IT-Systeme verstehen als auch

klinische und organisatorische Anforderungen überblicken. Der

Universitätslehrgang Health Information Management, welcher mit dem Beruf

vereinbar studierbar ist, kann in einer dreisemestrigen Online-Ausbildung mit

dem Abschluss Akademischer Experte/Akademische Expertin und in einer

fünfsemestrigen postgradualen Online-Ausbildung mit dem akademischen Titel

Master of Arts (Continuing Education), der international anerkannt ist und auch

zu einem Doktoratsstudium berechtigt, absolviert werden. Auch eine 10-monatige

Kurzvariante zum Einstieg in das Thema ist verfügbar.



Weitere Informationen und Anmeldung:



http://www.umit-tirol.at/mmi



http://www.umit-tirol.at/him



http://www.umit-tirol.at/digitrans



Pressekontakt:



UMIT TIROL - Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -

technologie

Mag. Johannes Schwaighofer

Telefon: 06644618201

E-Mail: mailto:johannes.schwaighofer@umit-tirol.at

Website: https://www.umit-tirol.at



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154764/6099031

OTS: UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Med

izinische Informatik und Technik







