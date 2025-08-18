    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOpendoor Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Opendoor Technologies
    429 Aufrufe 429 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX, Precigen & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag

    DAX, Precigen & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Precigen +45,08 % Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥈 ImmunoPrecise Antibodies +23,98 % Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥉 Outlook Therapeutics +20,26 % Biotechnologie Forum Nachrichten
    🟥 SBF -12,66 % Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
    🟥 Tonix Pharmaceuticals Holding Registered -14,09 % Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🟥 Zinzino Holding (B) -17,08 % Einzelhandel Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.915,78€
    Basispreis
    16,61
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.880,00€
    Basispreis
    15,67
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 East Africa Metals Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥈 Opendoor Technologies Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥉 Kuros Biosciences Biotechnologie Forum Nachrichten
      DeFi Technologies Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      BitMine Immersion Technologies Registered Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      Lilium Registered (A) Luftfahrt und Raumfahrt Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 DAX 207 - Forum Nachrichten
    🥈 Novo Nordisk 77 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥉 Borussia Dortmund 42 Freizeit Forum Nachrichten
      Rheinmetall 34 Maschinenbau Forum Nachrichten
      BYD 33 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
      DroneShield 27 Sonstige Technologie Forum Nachrichten




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DAX, Precigen & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.