DAX, Precigen & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Precigen
|+45,08 %
|Biotechnologie
|🥈
|ImmunoPrecise Antibodies
|+23,98 %
|Pharmaindustrie
|🥉
|Outlook Therapeutics
|+20,26 %
|Biotechnologie
|🟥
|SBF
|-12,66 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Tonix Pharmaceuticals Holding Registered
|-14,09 %
|Pharmaindustrie
|🟥
|Zinzino Holding (B)
|-17,08 %
|Einzelhandel
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|East Africa Metals
|Rohstoffe
|🥈
|Opendoor Technologies
|Informationstechnologie
|🥉
|Kuros Biosciences
|Biotechnologie
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|BitMine Immersion Technologies Registered
|Finanzdienstleistungen
|Lilium Registered (A)
|Luftfahrt und Raumfahrt
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|207
|-
|🥈
|Novo Nordisk
|77
|Pharmaindustrie
|🥉
|Borussia Dortmund
|42
|Freizeit
|Rheinmetall
|34
|Maschinenbau
|BYD
|33
|Fahrzeugindustrie
|DroneShield
|27
|Sonstige Technologie
Precigen
Wochenperformance: +55,48 %
Platz 1
ImmunoPrecise Antibodies
Wochenperformance: +1,74 %
Platz 2
Outlook Therapeutics
Wochenperformance: +30,82 %
Platz 3
SBF
Wochenperformance: -26,97 %
Platz 4
Tonix Pharmaceuticals Holding Registered
Wochenperformance: +38,61 %
Platz 5
Zinzino Holding (B)
Wochenperformance: -2,01 %
Platz 6
East Africa Metals
Wochenperformance: +26,86 %
Platz 7
Opendoor Technologies
Wochenperformance: +64,66 %
Platz 8
Kuros Biosciences
Wochenperformance: +0,63 %
Platz 9
DeFi Technologies
Wochenperformance: -10,44 %
Platz 10
BitMine Immersion Technologies Registered
Wochenperformance: -10,54 %
Platz 11
Lilium Registered (A)
Wochenperformance: +691,67 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +0,71 %
Platz 13
Novo Nordisk
Wochenperformance: +4,05 %
Platz 14
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +1,38 %
Platz 15
Rheinmetall
Wochenperformance: -0,03 %
Platz 16
BYD
Wochenperformance: +3,15 %
Platz 17
DroneShield
Wochenperformance: -3,12 %
Platz 18
