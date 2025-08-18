Bayer Aktie mit starker Tagesperformance - 18.08.2025

Die Bayer Aktie notiert aktuell bei 28,21€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,04 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,10 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Bayer einen Gewinn von +19,27 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +4,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bayer +40,70 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,62 % geändert.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,90 % 1 Monat -2,71 % 3 Monate +19,27 % 1 Jahr -6,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer-Aktie vor allem um die jüngsten Kursbewegungen nach Quartalszahlen, das Potenzial für einen Turnaround, technische Unterstützungsniveaus und Analystenbewertungen. Die Aktie zeigt sich volatil, mit einem starken Support bei 26 €, während Analysten ein Aufwärtspotenzial von 25 % sehen. Die jüngsten Vergleichsvereinbarungen von Monsanto könnten ebenfalls Einfluss auf die Kursentwicklung haben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,65 Mrd.EUR wert.

USA: Bayer kann viele PCB-Klagen wohl bald beilegen - Aktienkurs legt etwas zu LEVERKUSEN - Bayer kann einen wesentlichen Teil der US-Rechtsstreitigkeiten rund um die schon seit Jahrzehnten verbotene Umweltchemikalie PCB wohl schon bald hinter …

Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach einer grundlegenden Einigung zur Beilegung weiterer PCB-Fälle in der Schule Sky Valley Education Center im Bundesstaat Washington auf "Hold" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 25 Euro. Analyst Chris …

Vor dem nächsten Ukraine-Gipfel in Washington warten Aktien-Anleger am Montag lieber etwas ab. Der Dax gab am Nachmittag um 0,29 Prozent auf 24.290 Punkte nach. Der MDax notierte so gut wie unverändert bei 30.949 Punkten. Für den …

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.