LILYSILK bringt die erste Activewear-Kollektion aus dem innovativen SILKERRY-Gewebe auf den Markt

SILKERRY definiert Frottee neu, indem natürliche Seidenfasern direkt in das Baumwollfrottee-Innenmaterial eingewebt werden. So entsteht eine ultraglatte Oberfläche, die sanft über die Haut gleitet, Reibung reduziert und dank der natürlichen antimikrobiellen Eigenschaften der Seide für anhaltende Frische sorgt. Die hohe Wärmeleitfähigkeit leitet Wärme sofort ab und sorgt für sofortige Kühlung, während die feuchtigkeitstransportierenden Eigenschaften auch bei Bewegung für angenehmen Tragekomfort sorgen. Die äußere Schicht aus natürlichem Baumwollfrottee sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und Langlebigkeit, sodass jedes Teil auch nach wiederholtem Tragen und Waschen seine Form und Weichheit behält.

NEW YORK, 18. August 2025 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die sich dafür einsetzt, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat die SILKERRY Collection vorgestellt, ihre erste Activewear-Kollektion, die aus dem markeneigenen seidenveredelten Frottierstoff gefertigt wird. SILKERRY wurde entwickelt, um Luxus mit Komfort zu verbinden, und kombiniert die atmungsaktive Weichheit von Baumwollfrottee mit den natürlich kühlenden, hautfreundlichen Eigenschaften von hochprozentiger Naturseide. Mit dieser Markteinführung steigt LILYSILK in den Markt für moderne Activewear ein und bietet Kleidungsstücke, die sich mühelos vom Yogastudio auf die Straße übertragen lassen.

Die Entwicklung von SILKERRY basiert auf 15 Jahren Verbraucherforschung von LILYSILK, in denen ein Wandel im modernen Lebensstil festgestellt wurde. Activewear hat sich über den Einsatz im Fitnessstudio hinaus zu einem festen Bestandteil der Alltagskleidung entwickelt, wobei die Verbraucher nach Kleidungsstücken suchen, die funktionale Vielseitigkeit mit raffinierter Ästhetik verbinden. Die Antwort von LILYSILK ist eine Kollektion, die diesem Anspruch gerecht wird und ein nahtloses Gleichgewicht zwischen Eleganz und Vielseitigkeit bietet.

„Activewear ist nicht mehr nur für das Fitnessstudio gedacht. Da Fitness, Arbeit und Leben nahtlos ineinander übergehen, erwarten die Menschen Kleidung, die sowohl Stil als auch Eleganz bietet", so David Wang, CEO von LILYSILK. „SILKERRY bringt den Luxus von Seide in die Bewegungsbekleidung und schafft Kleidungsstücke, die sich mühelos von der Yogamatte auf die Straßen der Stadt übertragen lassen."

Die Debütkollektion SILKERRY Collection stellt drei verschiedene Stillinien vor, jede mit ihrem eigenen Konzept und Signaturstück, die alle in vier vielseitigen Farbvarianten erhältlich sind - Schwarz, Heather, Espresso und Blush Pink. Seamflow, inspiriert vom Rhythmus und der Struktur des Stadtlebens, verbindet raffiniertes Design mit Bewegungsfreiheit. Ein Highlight ist der hüftlange, übergroße Seamflow Verge Hoodie mit praktischen Taschen und einem glatten Reißverschluss. Porchlight fängt die Wärme und Leichtigkeit des Alltags ein und bietet entspannte und dennoch raffinierte Silhouetten wie die Porchlight Lounge Shorts mit weichem Bund, die sich ideal für zu Hause und im Café eignen. Heirloom '89 ist eine Hommage an zeitlose Klassiker mit einem Hauch von Vintage-Sport, verkörpert durch die geräumige und dennoch raffinierte Heirloom '89 Zip Jacket, die für Komfort, Selbstbewusstsein und zeitlosen Stil entworfen wurde.

Entdecken Sie die SILKERRY Collection und mehr auf www.lilysilk.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2752298/LILYSILK_Launches_First_Ever_Activewear_Line_SILKERRY.jpg

