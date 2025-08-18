    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Forderung nach individuellem Altersvorsorge-Depot mit freier Anlagewahl (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Für knapp vierzig Prozent der Anlegerinnen und Anleger
    lautet die wichtigste Forderung an die neue Regierung für die Reform der
    privaten Altersvorsorge: ein individuelles Altersvorsorge-Depot mit weitgehender
    Wahlfreiheit, in dem Anleger auf diejenigen Wertpapiere aus dem Universum von
    Aktien, Anleihen, Fonds/ETFs und strukturierten Wertpapieren setzen können, die
    am besten zu ihren persönlichen Zielen passen (39,3 Prozent).

    Für mehr als ein Viertel haben stärkere finanzielle oder steuerliche Anreize
    Priorität: Um die im internationalen Vergleich unterentwickelte Wertpapierkultur
    in Deutschland zu fördern und breite Bevölkerungsschichten für die private
    Altersvorsorge mit Wertpapieren zu gewinnen, erachten Anleger einfache,
    unbürokratische und finanziell attraktive Lösungen als unabdingbar (28,2
    Prozent). Fast ebenso viele erachten mehr Flexibilität als oberstes Gebot bei
    einer Neuregelung: Sie möchten mit Wertpapieren ein Vermögen aufbauen, ohne dass
    ihre Rendite durch den Zwang zu Garantien oder später zur Verrentung reduziert
    wird (26,2 Prozent).

    Dagegen halten lediglich 6,3 Prozent eine Reform der privaten Altersvorsorge für
    nicht notwendig: Nach ihrer Einschätzung ist das aktuelle Angebot der vom Staat
    geförderten Altersvorsorgelösungen (z.B. die Riester-Rente) ausreichend, um
    Versorgungslücken der staatlichen Rente abzudecken. Das ergab die aktuelle
    Online-Umfrage Trend des Monats im August 2025, die der Bundesverband für
    strukturierte Wertpapiere (BSW) gemeinsam mit den Börsen Stuttgart und gettex
    exchange und mehreren reichweitenstarken Finanzportalen durchgeführt hat.

    "Mündige Anleger wollen weniger Staat und mehr Wahlfreiheit bei der privaten
    Altersvorsorge: Mit einem individuellen Altersvorsorge-Depot wählen sie
    eigenverantwortlich oder mit Anlageberatung aus dem Universum von Aktien,
    Anleihen, Fonds/ETFs und strukturierten Wertpapieren innerhalb bestimmter
    Risikoklassen die Wertpapiere aus, mit denen sie ihre persönlichen Ziele
    erreichen können - mit attraktiver staatlicher Förderung, aber ohne
    renditeschädlichen Zwang zu Verrentung oder Garantien", so Christian Vollmuth,
    geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere
    (BSW).

    An dieser Online-Trendumfrage haben sich insgesamt 1.233 Personen beteiligt. Die
    Umfrage, die gemeinsam mit den Finanzportalen finanzen.net, marktEINBLICKE.de,
    onvista.de und wallstreet-online.de sowie den Börsen Stuttgart und gettex
    exchange durchgeführt wurde, steht ab sofort auch auf der Webseite des BSW zur
    Verfügung ( http://www.derbsw.de ).

