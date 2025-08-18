BSW-Trend August 2025
Forderung nach individuellem Altersvorsorge-Depot mit freier Anlagewahl (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Für knapp vierzig Prozent der Anlegerinnen und Anleger
lautet die wichtigste Forderung an die neue Regierung für die Reform der
privaten Altersvorsorge: ein individuelles Altersvorsorge-Depot mit weitgehender
Wahlfreiheit, in dem Anleger auf diejenigen Wertpapiere aus dem Universum von
Aktien, Anleihen, Fonds/ETFs und strukturierten Wertpapieren setzen können, die
am besten zu ihren persönlichen Zielen passen (39,3 Prozent).
Für mehr als ein Viertel haben stärkere finanzielle oder steuerliche Anreize
Priorität: Um die im internationalen Vergleich unterentwickelte Wertpapierkultur
in Deutschland zu fördern und breite Bevölkerungsschichten für die private
Altersvorsorge mit Wertpapieren zu gewinnen, erachten Anleger einfache,
unbürokratische und finanziell attraktive Lösungen als unabdingbar (28,2
Prozent). Fast ebenso viele erachten mehr Flexibilität als oberstes Gebot bei
einer Neuregelung: Sie möchten mit Wertpapieren ein Vermögen aufbauen, ohne dass
ihre Rendite durch den Zwang zu Garantien oder später zur Verrentung reduziert
wird (26,2 Prozent).
lautet die wichtigste Forderung an die neue Regierung für die Reform der
privaten Altersvorsorge: ein individuelles Altersvorsorge-Depot mit weitgehender
Wahlfreiheit, in dem Anleger auf diejenigen Wertpapiere aus dem Universum von
Aktien, Anleihen, Fonds/ETFs und strukturierten Wertpapieren setzen können, die
am besten zu ihren persönlichen Zielen passen (39,3 Prozent).
Für mehr als ein Viertel haben stärkere finanzielle oder steuerliche Anreize
Priorität: Um die im internationalen Vergleich unterentwickelte Wertpapierkultur
in Deutschland zu fördern und breite Bevölkerungsschichten für die private
Altersvorsorge mit Wertpapieren zu gewinnen, erachten Anleger einfache,
unbürokratische und finanziell attraktive Lösungen als unabdingbar (28,2
Prozent). Fast ebenso viele erachten mehr Flexibilität als oberstes Gebot bei
einer Neuregelung: Sie möchten mit Wertpapieren ein Vermögen aufbauen, ohne dass
ihre Rendite durch den Zwang zu Garantien oder später zur Verrentung reduziert
wird (26,2 Prozent).
Dagegen halten lediglich 6,3 Prozent eine Reform der privaten Altersvorsorge für
nicht notwendig: Nach ihrer Einschätzung ist das aktuelle Angebot der vom Staat
geförderten Altersvorsorgelösungen (z.B. die Riester-Rente) ausreichend, um
Versorgungslücken der staatlichen Rente abzudecken. Das ergab die aktuelle
Online-Umfrage Trend des Monats im August 2025, die der Bundesverband für
strukturierte Wertpapiere (BSW) gemeinsam mit den Börsen Stuttgart und gettex
exchange und mehreren reichweitenstarken Finanzportalen durchgeführt hat.
"Mündige Anleger wollen weniger Staat und mehr Wahlfreiheit bei der privaten
Altersvorsorge: Mit einem individuellen Altersvorsorge-Depot wählen sie
eigenverantwortlich oder mit Anlageberatung aus dem Universum von Aktien,
Anleihen, Fonds/ETFs und strukturierten Wertpapieren innerhalb bestimmter
Risikoklassen die Wertpapiere aus, mit denen sie ihre persönlichen Ziele
erreichen können - mit attraktiver staatlicher Förderung, aber ohne
renditeschädlichen Zwang zu Verrentung oder Garantien", so Christian Vollmuth,
geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere
(BSW).
An dieser Online-Trendumfrage haben sich insgesamt 1.233 Personen beteiligt. Die
Umfrage, die gemeinsam mit den Finanzportalen finanzen.net, marktEINBLICKE.de,
onvista.de und wallstreet-online.de sowie den Börsen Stuttgart und gettex
exchange durchgeführt wurde, steht ab sofort auch auf der Webseite des BSW zur
Verfügung ( http://www.derbsw.de ).
Pressekontakt:
Carsten Kipper
Mobil: +49 174 2715959
Telefon: +49 69 244 3303 75
E-Mail: mailto:kipper@derbsw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180571/6099047
OTS: Bundesverband für strukturierte Wertpapiere (BSW)
nicht notwendig: Nach ihrer Einschätzung ist das aktuelle Angebot der vom Staat
geförderten Altersvorsorgelösungen (z.B. die Riester-Rente) ausreichend, um
Versorgungslücken der staatlichen Rente abzudecken. Das ergab die aktuelle
Online-Umfrage Trend des Monats im August 2025, die der Bundesverband für
strukturierte Wertpapiere (BSW) gemeinsam mit den Börsen Stuttgart und gettex
exchange und mehreren reichweitenstarken Finanzportalen durchgeführt hat.
"Mündige Anleger wollen weniger Staat und mehr Wahlfreiheit bei der privaten
Altersvorsorge: Mit einem individuellen Altersvorsorge-Depot wählen sie
eigenverantwortlich oder mit Anlageberatung aus dem Universum von Aktien,
Anleihen, Fonds/ETFs und strukturierten Wertpapieren innerhalb bestimmter
Risikoklassen die Wertpapiere aus, mit denen sie ihre persönlichen Ziele
erreichen können - mit attraktiver staatlicher Förderung, aber ohne
renditeschädlichen Zwang zu Verrentung oder Garantien", so Christian Vollmuth,
geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere
(BSW).
An dieser Online-Trendumfrage haben sich insgesamt 1.233 Personen beteiligt. Die
Umfrage, die gemeinsam mit den Finanzportalen finanzen.net, marktEINBLICKE.de,
onvista.de und wallstreet-online.de sowie den Börsen Stuttgart und gettex
exchange durchgeführt wurde, steht ab sofort auch auf der Webseite des BSW zur
Verfügung ( http://www.derbsw.de ).
Pressekontakt:
Carsten Kipper
Mobil: +49 174 2715959
Telefon: +49 69 244 3303 75
E-Mail: mailto:kipper@derbsw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180571/6099047
OTS: Bundesverband für strukturierte Wertpapiere (BSW)
Autor folgen