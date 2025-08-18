    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOCI AktievorwärtsNachrichten zu OCI
    Die Der IT-Macher GmbH präsentiert den Oracle Document Generator und eine Cloud-Migration von Oracle Forms auf den Konferenzen Low-Code Creator und DOAG 2025 in Nürnberg

    Wolfratshausen (ots) - Die Der IT-Macher GmbH ist im November 2025 gleich auf
    zwei führenden IT-Konferenzen vertreten: der Low-Code Creator 2025 und der DOAG
    2025 Konferenz in Nürnberg. Mit zwei praxisnahen Fachvorträgen zum Oracle
    Document Generator und einer Oracle Forms Migration in die Cloud, zeigt das
    Unternehmen, wie modernes Reporting und eine Migration erfolgreich umgesetzt
    werden können.

    Am 19. November 2025 um 13:00 Uhr referiert Mark Eichhorst in "Umzug in die OCI
    - Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein" über die Migration
    einer Oracle Forms, Oracle Reports und Oracle APEX Anwendung in die Oracle Cloud
    Infrastructure (OCI). Die Teilnehmenden erfahren, wie die Auswahl geeigneter
    OCI-Komponenten, ein passendes Architektur-Design und bewährte Lösungen im
    Betrieb zum Erfolg führen.

    Am gleichen Tag, um 16:30 Uhr präsentieren David Dürer und Colin Wübbena im
    Vortrag "Document Generator - APEX-Integration der Oracle-Reporting-Lösung" die
    Einrichtung und Konfiguration des OCI Document Generators in der Oracle Cloud.
    Eine Live-Demo zeigt, wie sich PDF-, Word- und Excel-Reports direkt aus Oracle
    APEX erstellen lassen. Dabei werden die Integrationsmöglichkeiten und
    Unterschiede zu etablierten Tools wie AOP detailliert vorgestellt. DOAG 2025
    Konferenz + Ausstellung | Agenda - DOAG (https://meine.doag.org/events/anwenderk
    onferenz/2025/agenda/#eventDay.1763506800)

    "Beide Vorträge spiegeln wider, wofür wir als Unternehmen stehen:
    praxisorientierte, zukunftssichere Lösungen für Oracle Forms, Oracle APEX und
    die Oracle Cloud", sagt Michael Kilimann, einer der beiden Geschäftsführer.
    "Unser Ziel ist es, Kunden den Weg zu moderner, effizienter und sicherer
    Anwendungsentwicklung zu ebnen."

    Mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt der IT-Dienstleister
    Kunden in der DACH-Region bei der Entwicklung und Modernisierung von
    Oracle-Anwendungen, der Migration in die Oracle Cloud und der Entwicklung neuer
    Low-Code-Anwendungen mit Oracle APEX. Die Der IT-Macher GmbH mit Sitz in
    Wolfratshausen, südlich von München, ist auf Oracle-Technologien spezialisiert.
    Das Portfolio umfasst Strategieberatung, Anwendungsmodernisierung, individuelle
    Softwareentwicklung für Desktop und mobile Lösungen sowie Implementierungen mit
    Oracle Forms, Oracle APEX, Oracle WebLogic Server und der Oracle Cloud.

    Zu den rund 50 Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen, Konzerne
    sowie öffentliche Auftraggeber von Bund und Ländern im deutschsprachigen Raum.

    Unternehmensbroschüre ansehen
    (https://simplebooklet.com/unternehmensbroschuere#page=1)

    Pressekontakt:

    Der IT-Macher GmbH
    Anna Kilimann
    Marketing und Kommunikation
    Königsdorfer Straße 25
    82515 Wolfratshausen
    +49 8171 998 93 97
    mailto:info@der-it-macher.de
    http://www.der-it-macher.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121145/6099062
    OTS: Der IT-Macher GmbH


    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
