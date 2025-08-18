Die Der IT-Macher GmbH präsentiert den Oracle Document Generator und eine Cloud-Migration von Oracle Forms auf den Konferenzen Low-Code Creator und DOAG 2025 in Nürnberg

Wolfratshausen (ots) - Die Der IT-Macher GmbH ist im November 2025 gleich auf

zwei führenden IT-Konferenzen vertreten: der Low-Code Creator 2025 und der DOAG

2025 Konferenz in Nürnberg. Mit zwei praxisnahen Fachvorträgen zum Oracle

Document Generator und einer Oracle Forms Migration in die Cloud, zeigt das

Unternehmen, wie modernes Reporting und eine Migration erfolgreich umgesetzt

werden können.



Am 19. November 2025 um 13:00 Uhr referiert Mark Eichhorst in "Umzug in die OCI

- Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein" über die Migration

einer Oracle Forms, Oracle Reports und Oracle APEX Anwendung in die Oracle Cloud

Infrastructure (OCI). Die Teilnehmenden erfahren, wie die Auswahl geeigneter

OCI-Komponenten, ein passendes Architektur-Design und bewährte Lösungen im

Betrieb zum Erfolg führen.





