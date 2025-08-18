Die Der IT-Macher GmbH präsentiert den Oracle Document Generator und eine Cloud-Migration von Oracle Forms auf den Konferenzen Low-Code Creator und DOAG 2025 in Nürnberg
Wolfratshausen (ots) - Die Der IT-Macher GmbH ist im November 2025 gleich auf
zwei führenden IT-Konferenzen vertreten: der Low-Code Creator 2025 und der DOAG
2025 Konferenz in Nürnberg. Mit zwei praxisnahen Fachvorträgen zum Oracle
Document Generator und einer Oracle Forms Migration in die Cloud, zeigt das
Unternehmen, wie modernes Reporting und eine Migration erfolgreich umgesetzt
werden können.
Am 19. November 2025 um 13:00 Uhr referiert Mark Eichhorst in "Umzug in die OCI
- Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein" über die Migration
einer Oracle Forms, Oracle Reports und Oracle APEX Anwendung in die Oracle Cloud
Infrastructure (OCI). Die Teilnehmenden erfahren, wie die Auswahl geeigneter
OCI-Komponenten, ein passendes Architektur-Design und bewährte Lösungen im
Betrieb zum Erfolg führen.
Am gleichen Tag, um 16:30 Uhr präsentieren David Dürer und Colin Wübbena im
Vortrag "Document Generator - APEX-Integration der Oracle-Reporting-Lösung" die
Einrichtung und Konfiguration des OCI Document Generators in der Oracle Cloud.
Eine Live-Demo zeigt, wie sich PDF-, Word- und Excel-Reports direkt aus Oracle
APEX erstellen lassen. Dabei werden die Integrationsmöglichkeiten und
Unterschiede zu etablierten Tools wie AOP detailliert vorgestellt. DOAG 2025
Konferenz + Ausstellung | Agenda - DOAG (https://meine.doag.org/events/anwenderk
onferenz/2025/agenda/#eventDay.1763506800)
"Beide Vorträge spiegeln wider, wofür wir als Unternehmen stehen:
praxisorientierte, zukunftssichere Lösungen für Oracle Forms, Oracle APEX und
die Oracle Cloud", sagt Michael Kilimann, einer der beiden Geschäftsführer.
"Unser Ziel ist es, Kunden den Weg zu moderner, effizienter und sicherer
Anwendungsentwicklung zu ebnen."
Mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt der IT-Dienstleister
Kunden in der DACH-Region bei der Entwicklung und Modernisierung von
Oracle-Anwendungen, der Migration in die Oracle Cloud und der Entwicklung neuer
Low-Code-Anwendungen mit Oracle APEX. Die Der IT-Macher GmbH mit Sitz in
Wolfratshausen, südlich von München, ist auf Oracle-Technologien spezialisiert.
Das Portfolio umfasst Strategieberatung, Anwendungsmodernisierung, individuelle
Softwareentwicklung für Desktop und mobile Lösungen sowie Implementierungen mit
Oracle Forms, Oracle APEX, Oracle WebLogic Server und der Oracle Cloud.
Zu den rund 50 Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen, Konzerne
sowie öffentliche Auftraggeber von Bund und Ländern im deutschsprachigen Raum.
Unternehmensbroschüre ansehen
(https://simplebooklet.com/unternehmensbroschuere#page=1)
Pressekontakt:
Der IT-Macher GmbH
Anna Kilimann
Marketing und Kommunikation
Königsdorfer Straße 25
82515 Wolfratshausen
+49 8171 998 93 97
mailto:info@der-it-macher.de
http://www.der-it-macher.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121145/6099062
OTS: Der IT-Macher GmbH
