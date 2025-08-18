    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE

    Trends im Leasing

    Mehr Flexibilität, Nachhaltigkeit und Innovation

    Baden-Baden (ots) -

    - Leasing wird zum Treiber für Wachstum, Nachhaltigkeit und
    Wettbewerbsfähigkeit. Besonders Mittelstand, KMU und Start-ups profitieren von
    schnellen Investitionsmöglichkeiten.
    - Leasing unterstützt vielfältige Investitionen zur Modernisierung von
    Infrastruktur, Einführung modernster Technologien sowie zur Erschließung neuer
    Geschäftsmodelle.
    - Trendfaktoren wie Pay-per-Use, flexible Laufzeiten und die unkomplizierte
    Abwicklung machen Leasing besonders attraktiv im Vergleich zu Direktkauf und
    Kredit.
    - Aktuelle Trendobjekte: Leasing von Verkaufsautomaten für neue Vertriebskanäle
    und von E-Scootern für urbane Mobilität.
    - Mit internationalen Leasing-Partnern wie der https://www.grenke.de/ Gruppe
    lassen sich Investitionen herstellerunabhängig und budgetschonend aus einer
    Hand umsetzen.

    Leasing (https://www.grenke.de/ratgeber/vorteile-von-leasing/) ist längst mehr
    als nur eine alternative Finanzierungsform: Es ermöglicht Unternehmen, moderne
    Ausstattung und innovative Technologien zu nutzen, ohne hohe
    Anfangsinvestitionen tätigen zu müssen. Stabile Raten schaffen
    Planungssicherheit, schonen die Liquidität und geben die nötige Flexibilität, um
    schnell auf Markttrends zu reagieren. Gleichzeitig treibt Leasing die
    Transformation voran, indem es über kürzere Innovationszyklen neue Technologien
    schneller in den Markt bringt und deren Skalierung erleichtert. Ob es um
    leistungsstarke IT-Infrastrukturen, moderne Maschinen, Büromöbel oder
    spezialisierte Mobilitäts- und Vertriebslösungen geht, sichern Leasing-Objekte
    (https://www.grenke.de/loesungen/) Wettbewerbsvorteile und ermöglichen es,
    Neuerungen unmittelbar umzusetzen.

    Smarte Finanzierung ohne hohe Einstiegshürden

    Anstatt hohe Summen für einen direkten Kauf aufzubringen, setzen Unternehmen
    beim Leasing auf eine einfache und planbare Lösung: Für eine feste monatliche
    Rate können sie ein gewünschtes Objekt über einen vereinbarten Zeitraum nutzen -
    ohne sich mit den Kosten eines kompletten Erwerbs zu belasten. Vor allem in
    Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit gewinnt Leasing zunehmend an Bedeutung.
    Während Kaufmodelle oft mit hohem Kapitalbedarf, Wertverlusten und unerwarteten
    Zusatzkosten für Wartung oder Reparaturen verbunden sind, bleibt das Risiko beim
    Leasing überschaubar. Indem das Eigentum beim Leasinggeber liegt, profitieren
    Unternehmen von kalkulierbaren Raten und können Zusatzleistungen wie Wartung,
    Versicherung oder Service bequem integrieren.

    Leasing-Anbieter wie die internationale grenke Gruppe gestalten den Prozess so
    einfach wie möglich. Vorteile wie flexible Laufzeiten, Pay-per-Use-Abrechnung,
    unkomplizierte Austauschoptionen oder maßgeschneiderte Lösungen gelten
