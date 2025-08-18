Trends im Leasing
Mehr Flexibilität, Nachhaltigkeit und Innovation
Baden-Baden (ots) -
- Leasing wird zum Treiber für Wachstum, Nachhaltigkeit und
Wettbewerbsfähigkeit. Besonders Mittelstand, KMU und Start-ups profitieren von
schnellen Investitionsmöglichkeiten.
- Leasing unterstützt vielfältige Investitionen zur Modernisierung von
Infrastruktur, Einführung modernster Technologien sowie zur Erschließung neuer
Geschäftsmodelle.
- Trendfaktoren wie Pay-per-Use, flexible Laufzeiten und die unkomplizierte
Abwicklung machen Leasing besonders attraktiv im Vergleich zu Direktkauf und
Kredit.
- Aktuelle Trendobjekte: Leasing von Verkaufsautomaten für neue Vertriebskanäle
und von E-Scootern für urbane Mobilität.
- Mit internationalen Leasing-Partnern wie der https://www.grenke.de/ Gruppe
lassen sich Investitionen herstellerunabhängig und budgetschonend aus einer
Hand umsetzen.
Leasing (https://www.grenke.de/ratgeber/vorteile-von-leasing/) ist längst mehr
als nur eine alternative Finanzierungsform: Es ermöglicht Unternehmen, moderne
Ausstattung und innovative Technologien zu nutzen, ohne hohe
Anfangsinvestitionen tätigen zu müssen. Stabile Raten schaffen
Planungssicherheit, schonen die Liquidität und geben die nötige Flexibilität, um
schnell auf Markttrends zu reagieren. Gleichzeitig treibt Leasing die
Transformation voran, indem es über kürzere Innovationszyklen neue Technologien
schneller in den Markt bringt und deren Skalierung erleichtert. Ob es um
leistungsstarke IT-Infrastrukturen, moderne Maschinen, Büromöbel oder
spezialisierte Mobilitäts- und Vertriebslösungen geht, sichern Leasing-Objekte
(https://www.grenke.de/loesungen/) Wettbewerbsvorteile und ermöglichen es,
Neuerungen unmittelbar umzusetzen.
Smarte Finanzierung ohne hohe Einstiegshürden
Anstatt hohe Summen für einen direkten Kauf aufzubringen, setzen Unternehmen
beim Leasing auf eine einfache und planbare Lösung: Für eine feste monatliche
Rate können sie ein gewünschtes Objekt über einen vereinbarten Zeitraum nutzen -
ohne sich mit den Kosten eines kompletten Erwerbs zu belasten. Vor allem in
Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit gewinnt Leasing zunehmend an Bedeutung.
Während Kaufmodelle oft mit hohem Kapitalbedarf, Wertverlusten und unerwarteten
Zusatzkosten für Wartung oder Reparaturen verbunden sind, bleibt das Risiko beim
Leasing überschaubar. Indem das Eigentum beim Leasinggeber liegt, profitieren
Unternehmen von kalkulierbaren Raten und können Zusatzleistungen wie Wartung,
Versicherung oder Service bequem integrieren.
Leasing-Anbieter wie die internationale grenke Gruppe gestalten den Prozess so
einfach wie möglich. Vorteile wie flexible Laufzeiten, Pay-per-Use-Abrechnung,
unkomplizierte Austauschoptionen oder maßgeschneiderte Lösungen gelten
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu GRENKE - A161N3 - DE000A161N30
Das denkt die wallstreetONLINE Community über GRENKE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
walle-r schrieb 14.08.25, 07:20
mitdiskutieren »
Zahlen sind sehr solide. Schadenquote rückläufig. Man ist auf gutem Weg ein Ergebnis im Rahmen des Zielkorridors von 71-81 Mio. Euro zu erreichen.
Nachdem man immer noch eine Unterbewertung im Vergleich zum Buchwert von 26 Euro hat, welche aus der nicht gehaltenen Prognose von 2024 resultiert, sollte man davon ausgehen, dass man nun wieder auf dem richtigen Weg ist und die Unterbewertung nun sukzessive geschlossen wird und mittelfristig eine branchenübliche Bewertung von 30-35 Euro pro Aktie erreicht wird.
Insbesondere bei den Refinanzierungskonditionen sehe ich erhebliches Potential, welches dabei nicht eingepreist ist. Der Portfolioeffekt (kontinuierliches Wachstum in allen Jahren) wird für weitere Gewinnsteigerungen in der Zukunft sorgen.
walle-r schrieb 25.07.25, 23:24
mitdiskutieren »
für mich ist das eine typische Warren Buffett Aktie - kaufen und einfach halten. Lache mich halbtot über irgendwelche Leute, die eine Leasingfirma bei einer Konjunkturdelle verkaufen, da das KGV kurz zurückgeht. Wer in der Branche nur etwas Erfahrung hat, weiß das der Firmenwert über Marktstellung, Distributionsnetzwerk und Partnerschaften, Refinanzierungsmöglichkeiten, schnelle Antragsbearbeitung und Remarketingerfolg definiert wird. Bei den internationalen Wachstumschancen wird sich in den nächsten Jahren noch viel ergeben, da ist es mir ehrlich gesagt völlig egal, ob der Gewinn in diesem Jahr 10 oder 100 Millionen sind. Einfach liegen lassen, mittel- bis langfristig wird sich das verdoppeln und verdreifachen.
walle-r schrieb 23.07.25, 22:43
mitdiskutieren »
interessante Diskussion. Als Fakten stehen da Wachstumswert, günstige Bewertung, immense Chancen in ausländischen Märkten, im Moment zu hohe Ausfallraten, gute Investitionen in den letzten Jahren und gute Stellung am Markt, 26 Euro Eigenkapital pro Aktie. Würde mich wundern, wenn mittelfristig nicht zumindest eine Bewertung pari auf EK stattfindet und habe ein paar Stücke gekauft. Auf dem jetzigen Level müsste die Firma erst ein paar Jahre Verlust machen, um so eine niedrige Bewertung zu rechtfertigen. Denke 30€ ~10% über Eigenkapital sollte immer noch ein risikoarmes Niveau zum Einstieg sein. ist ein no-brainer im Moment zum investieren
