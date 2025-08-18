Mehr Flexibilität, Nachhaltigkeit und Innovation

Zahlen sind sehr solide. Schadenquote rückläufig. Man ist auf gutem Weg ein Ergebnis im Rahmen des Zielkorridors von 71-81 Mio. Euro zu erreichen.





Nachdem man immer noch eine Unterbewertung im Vergleich zum Buchwert von 26 Euro hat, welche aus der nicht gehaltenen Prognose von 2024 resultiert, sollte man davon ausgehen, dass man nun wieder auf dem richtigen Weg ist und die Unterbewertung nun sukzessive geschlossen wird und mittelfristig eine branchenübliche Bewertung von 30-35 Euro pro Aktie erreicht wird.





Insbesondere bei den Refinanzierungskonditionen sehe ich erhebliches Potential, welches dabei nicht eingepreist ist. Der Portfolioeffekt (kontinuierliches Wachstum in allen Jahren) wird für weitere Gewinnsteigerungen in der Zukunft sorgen.