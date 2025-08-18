PEKING, 18. August 2025 /PRNewswire/ -- Gunther Riehle, ein weltweit führender Fotograf, stammt aus Deutschland – dem Land, aus dem die Donau entspringt. Wu Zongqi, der Ehrenvorsitzende der Zhejiang Photographers Association, bezeichnet Chinas berühmten Qiandaohu-See als sein Zuhause. Die beiden haben sich vor mehr als einem Jahrzehnt bei einem Fotowettbewerb kennengelernt. Seit zwölf Jahren pflegen sie ihre grenzüberschreitende Freundschaft. Wu hat Deutschland besucht, wo er unzählige Fotos geschossen hat. Dieses Jahr möchte er seinen deutschen Freund auf einen Besuch in seiner Heimatstadt einladen. Was wird passieren, wenn die „blaue Donau" auf den „smaragdgrünen Qiandao-See" trifft?

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2751364/1.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-wenn-die-blaue-donau-auf-den-smaragdgrunen-qiandao-see-trifft-302532320.html