Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.08.2025

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 1
Performance 1M: -12,22 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 2
Performance 1M: +31,19 %
Bayer
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 3
Performance 1M: -2,71 %
Merck
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 4
Performance 1M: +0,45 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 5
Performance 1M: -6,04 %
Airbus
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 6
Performance 1M: +1,19 %
