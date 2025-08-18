Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 18.08.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 1
Performance 1M: -12,22 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 2
Performance 1M: -10,76 %
Bayer
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 3
Performance 1M: -2,71 %
UniCredit
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 4
Performance 1M: +20,38 %
Airbus
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 5
Performance 1M: +1,19 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 6
Performance 1M: +13,54 %
