ROUNDUP 2
TAG Immobilien kauft in Polen zu und erhöht Ausschüttungsquote
- TAG Immobilien erhöht Dividende auf 50% ab 2026.
- Zukauf von 5.300 Wohnungen in Polen stärkt Marktanteil.
- Liquidität durch Brückenfinanzierung von 600 Mio. Euro.
HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien will nach einem Zukauf in Polen künftig einen größeren Teil des operativen Gewinns als Dividende an seine Aktionäre weitergeben. Erstmalig für 2026 sollen mindestens 50 Prozent des operativen Gewinns (FFO I) ausgeschüttet werden, wie der im MDax notierte Immobilienkonzern am Samstag in Hamburg mitteilte. Dabei verwies TAG auf eine positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und auf die zu erwartenden Beiträge zum Zahlungsmittelfluss (Cashflow) aus dem geplanten Kauf von rund 5.300 Neubauwohnungen in Polen für umgerechnet rund 565 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr soll weiter eine Ausschüttungsquote von 40 Prozent gelten.
An der Börse kamen die Neuigkeiten nur vorübergehend gut an: Die TAG-Aktie legte am Montag zum Handelsstart zwar bis auf gut 16 Euro zu. Anschließend bröckelte der Kurs aber ohne große Gegenwehr ab. Am Nachmittag verlor das Papier als einer der schwächsten Werte im MDax 1,6 Prozent auf 15,30.
Die Wohnungen befinden sich den Angaben zufolge in den sechs größten Städten Polens. Durch den Zukauf werde die Marktpräsenz von TAG in Breslau, Posen und Lodz gestärkt. Zudem betrete das Unternehmen erstmals den Mietwohnungsmarkt in Warschau, Krakau und Danzig. Die zugekauften Wohnungen sollen 2026 nach vorläufigen Berechnungen zufolge umgerechnet 41 bis 43 Millionen Euro zu den Nettomieteinnahmen des Konzerns und 32 bis 34 Millionen Euro zum bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) beisteuern. 2024 hatten die Nettomieteinnahmen gut 360 Millionen Euro und der operative Gewinn rund 315 Millionen Euro betragen. Für Kai Klose von der Privatbank Berenberg und Simon Stippig von dem Analysehaus Warburg Research passen die zugekauften Wohnungen gut zum restlichen Portfolio des Immobilienkonzerns in Polen.
Bezahlt werden sollen sie aus den liquiden Mitteln des Konzerns von zuletzt rund 870 Millionen Euro. "Die Liquidität wird durch eine Brückenfinanzierung von bis zu 600 Millionen Euro mit einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten unterstützt", hieß es in der Mitteilung. Diese werde von der Bank of America und der französischen Großbank Societe Generale bereitgestellt. Die Brückenfinanzierung soll durch verschiedene mögliche Kapitalmarktinstrumente refinanziert werden, sofern die Bedingungen dies zulassen.
Die Transaktion soll nach Freigabe durch die polnische Kartellbehörde bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. TAG verfügt den Angaben zufolge nach dem Kauf der Wohnungen in Polen über einen Bestand von circa 8.700 Mietwohnungen. Der Wert der Immobilien im Nachbarland soll dann von 1,46 Milliarden Euro Ende Juni auf etwa zwei Milliarden Euro steigen.
Zudem befinden sich derzeit rund 1.450 Einheiten im Bau und werden im Wesentlichen bereits 2026 fertiggestellt. Das Ziel von rund 10.000 Mietwohnungen in Polen werde damit frühzeitig erreicht. "Zugleich sehen wir in Polen weiterhin Wachstumsmöglichkeiten. Wir werden also auch in den nächsten Jahren unser Vermietungsportfolio weiter Schritt für Schritt ausbauen", hieß es weiter.
TAG war mit dem Kauf des Projektentwicklers Vantage Development Ende 2019 in den polnischen Markt eingestiegen und hatte das Geschäft 2022 mit dem Kauf des Wohnungsentwicklers Robyg ausgebaut. Zuletzt gründete der Immobilienkonzern zudem mit einer Fondsgesellschaft des Finanzinvestors Centerbridge Partners ein Gemeinschaftsunternehmen, das für den Kauf von Grundstücken, den Bau und die Veräußerung von Wohneinheiten zuständig ist. In Deutschland verfügt TAG Immobilien über rund 83.000 Wohnungen./zb/mne/stw/stk/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 40,63 auf Tradegate (18. August 2025, 16:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +4,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,06 %.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,72 Mrd..
TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/+29,87 % bedeutet.
Deutsche Bank stuft gestern herauf auf 18 Euro ; zum ersten Mal seit einem Jahr wird wieder die 16 überschritten - mit einem Einstieg von knapp 10 Euro kommt man ins ( Verkaufs)grübeln .... . Weder fundamental noch charttechnisch fühle ich mich hier in sicherem Gewässer . Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
Die Richtung stimmt, allerdings ist TAG im Verhältnis zu GCP echt teuer. Man bezahlt 75 Cent je 1 Eur EPRA NTA, bei GCP sind es nur 46 Cent zum Ende 1. Quartals gewesen.
gut für Bestandsmieter. Aber schlecht für Leute die Wohnungen suchen und höhere Preise bezahlen können und schlecht für Investoren.
Viele werden ihre Wohnungen lieber leer stehen lassen. Also Augenwischerei.