The Trade Desk Registered (A) Aktie startet durch - 18.08.2025

Mit einer Performance von +4,74 % konnte die The Trade Desk Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die The Trade Desk Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -32,45 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um -3,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei The Trade Desk Registered (A) auf -61,19 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

The Trade Desk Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,87 % 1 Monat -35,19 % 3 Monate -32,45 % 1 Jahr -50,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Einstieg der bekannten Investorin Cathie Wood in die Aktie von The Trade Desk, wobei einige Teilnehmer dies als negativen Indikator sehen. Zudem wird eine strategische Partnerschaft mit OSN und die Konkurrenz durch Amazon thematisiert, was Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Marktposition und Bewertung von The Trade Desk aufwirft.

Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

Es gibt 446 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,79 Mrd.EUR wert.

The Trade Desk Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Trade Desk Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.