Ecobat gibt Verkauf seiner Geschäftsbereiche in Deutschland und Österreich an Clarios bekannt
Dallas (ots/PRNewswire) - Ecobat, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Batterierecycling, gab heute bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung
über den Verkauf seiner Batterierecycling- und Spezialblei-Sparten in
Deutschland und Österreich an Clarios, einen weltweit führenden Anbieter von
fortschrittlichen Energiespeicherlösungen, getroffen hat. Die Transaktion
umfasst Ecobats Anlagen in Freiberg und Braubach, Deutschland, sowie den Betrieb
in Arnoldstein, Österreich.
"Wir freuen uns, den Verkauf unserer deutschen und österreichischen
Geschäftsbereiche bekannt zu geben", sagte Tom Slabe, Präsident und CEO von
Ecobat. "Nach Abschluss dieser Transaktion - zusammen mit den bereits
angekündigten Veräußerungen in Frankreich, Italien und im Bereich
Batteriedistribution - kann sich Ecobat wieder voll und ganz auf sein
Kerngeschäft im Recycling sowie auf sein globales Lithium-Ionen-Batteriegeschäft
konzentrieren. Ecobat verfolgt weiterhin zusätzliche Möglichkeiten, um den Wert
für die Aktionäre über diese Transaktionen hinaus zu maximieren.
Batterierecycling, gab heute bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung
über den Verkauf seiner Batterierecycling- und Spezialblei-Sparten in
Deutschland und Österreich an Clarios, einen weltweit führenden Anbieter von
fortschrittlichen Energiespeicherlösungen, getroffen hat. Die Transaktion
umfasst Ecobats Anlagen in Freiberg und Braubach, Deutschland, sowie den Betrieb
in Arnoldstein, Österreich.
"Wir freuen uns, den Verkauf unserer deutschen und österreichischen
Geschäftsbereiche bekannt zu geben", sagte Tom Slabe, Präsident und CEO von
Ecobat. "Nach Abschluss dieser Transaktion - zusammen mit den bereits
angekündigten Veräußerungen in Frankreich, Italien und im Bereich
Batteriedistribution - kann sich Ecobat wieder voll und ganz auf sein
Kerngeschäft im Recycling sowie auf sein globales Lithium-Ionen-Batteriegeschäft
konzentrieren. Ecobat verfolgt weiterhin zusätzliche Möglichkeiten, um den Wert
für die Aktionäre über diese Transaktionen hinaus zu maximieren.
Slabe fügte hinzu: "Das Fachwissen und die strategische Vision von Clarios
bieten eine solide Grundlage für den weiteren Erfolg dieser Aktivitäten in
Deutschland und Österreich. Wir sind zuversichtlich, dass sie die wertvollen
Beziehungen, die wir zu unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten in ganz
Europa aufgebaut haben, weiter pflegen und ausbauen werden."
Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2026 erwartet, vorbehaltlich der
behördlichen Genehmigungen.
Rothschild & Co ist bei dieser Transaktion als Finanzberater und White & Case
als Rechtsberater von Ecobat tätig.
Informationen zu Ecobat
Ecobat ist der weltweit größte Recycler von Batterien mit Niederlassungen in
Europa und den USA. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch innovative
Lösungen für das Recycling von Batterien, die Rückgewinnung von Ressourcen und
die Energiespeicherung eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Der umfassende
Ansatz von Ecobat gewährleistet den verantwortungsvollen Umgang mit wertvollen
Materialien, die für das moderne Leben unverzichtbar sind.
Informationen zu Clarios
Clarios ist weltweit führend im Bereich fortschrittlicher
Niederspannungsbatterietechnologien für Mobilität und Eigentümer der Marke VARTA
im Automobilbereich. Unsere Batterien und intelligenten Lösungen treiben fast
alle Fahrzeugtypen an und sind heute in einem von drei Autos auf der Straße zu
finden. Mit rund 18.000 Beschäftigten in über 100 Ländern bieten wir unseren
Aftermarket- und OEM-Partnern fundiertes Fachwissen und Zuverlässigkeit,
Sicherheit sowie Komfort für den Alltag. Wir sind dem Planeten gegenüber
verpflichtet und setzen konsequent auf Nachhaltigkeit - indem wir die besten
Nachhaltigkeitspraktiken fördern und uns in unserer Branche dafür einsetzen. Wir
arbeiten daran, sicherzustellen, dass 100 % unserer verkauften Produkte
recycelbar sind und recyceln in unserem Netzwerk stündlich 8000 Batterien.
Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:
Chelsey Berend
Ecobat
mailto:Press@Ecobat.com
1-888-317-4687-703
https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4489649-1&h=2992293952&u=https%3A%2F%2Fc212.
net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4489649-1%26h%3D1185210453%26u%3Dhttps%
253A%252F%252Fwww.ecobat.com%26a%3Dwww.ecobat.com&a=www.ecobat.com
Photo -
https://mma.prnewswire.com/media/2751819/Ecobat_Resources_Braubach_Germany.jpg (
https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4489649-1&h=2815724628&u=https%3A%2F%2Fmma.p
rnewswire.com%2Fmedia%2F2751819%2FEcobat_Resources_Braubach_Germany.jpg&a=https%
3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2751819%2FEcobat_Resources_Braubach_Germany
.jpg)
Photo -
https://mma.prnewswire.com/media/2751818/Ecobat_Resources_Freiberg_Germany.jpg (
https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4489649-1&h=3875776882&u=https%3A%2F%2Fmma.p
rnewswire.com%2Fmedia%2F2751818%2FEcobat_Resources_Freiberg_Germany.jpg&a=https%
3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2751818%2FEcobat_Resources_Freiberg_Germany
.jpg)
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2697469/Ecobat_Logo.jpg (https://c212.ne
t/c/link/?t=0&l=de&o=4489649-1&h=1907811129&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2
Fmedia%2F2697469%2FEcobat_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F
2697469%2FEcobat_Logo.jpg)
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ecobat-gibt-verk
auf-seiner-geschaftsbereiche-in-deutschland-und-osterreich-an-clarios-bekannt-30
2531615.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157506/6099156
OTS: Ecobat
bieten eine solide Grundlage für den weiteren Erfolg dieser Aktivitäten in
Deutschland und Österreich. Wir sind zuversichtlich, dass sie die wertvollen
Beziehungen, die wir zu unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten in ganz
Europa aufgebaut haben, weiter pflegen und ausbauen werden."
Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2026 erwartet, vorbehaltlich der
behördlichen Genehmigungen.
Rothschild & Co ist bei dieser Transaktion als Finanzberater und White & Case
als Rechtsberater von Ecobat tätig.
Informationen zu Ecobat
Ecobat ist der weltweit größte Recycler von Batterien mit Niederlassungen in
Europa und den USA. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch innovative
Lösungen für das Recycling von Batterien, die Rückgewinnung von Ressourcen und
die Energiespeicherung eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Der umfassende
Ansatz von Ecobat gewährleistet den verantwortungsvollen Umgang mit wertvollen
Materialien, die für das moderne Leben unverzichtbar sind.
Informationen zu Clarios
Clarios ist weltweit führend im Bereich fortschrittlicher
Niederspannungsbatterietechnologien für Mobilität und Eigentümer der Marke VARTA
im Automobilbereich. Unsere Batterien und intelligenten Lösungen treiben fast
alle Fahrzeugtypen an und sind heute in einem von drei Autos auf der Straße zu
finden. Mit rund 18.000 Beschäftigten in über 100 Ländern bieten wir unseren
Aftermarket- und OEM-Partnern fundiertes Fachwissen und Zuverlässigkeit,
Sicherheit sowie Komfort für den Alltag. Wir sind dem Planeten gegenüber
verpflichtet und setzen konsequent auf Nachhaltigkeit - indem wir die besten
Nachhaltigkeitspraktiken fördern und uns in unserer Branche dafür einsetzen. Wir
arbeiten daran, sicherzustellen, dass 100 % unserer verkauften Produkte
recycelbar sind und recyceln in unserem Netzwerk stündlich 8000 Batterien.
Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:
Chelsey Berend
Ecobat
mailto:Press@Ecobat.com
1-888-317-4687-703
https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4489649-1&h=2992293952&u=https%3A%2F%2Fc212.
net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4489649-1%26h%3D1185210453%26u%3Dhttps%
253A%252F%252Fwww.ecobat.com%26a%3Dwww.ecobat.com&a=www.ecobat.com
Photo -
https://mma.prnewswire.com/media/2751819/Ecobat_Resources_Braubach_Germany.jpg (
https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4489649-1&h=2815724628&u=https%3A%2F%2Fmma.p
rnewswire.com%2Fmedia%2F2751819%2FEcobat_Resources_Braubach_Germany.jpg&a=https%
3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2751819%2FEcobat_Resources_Braubach_Germany
.jpg)
Photo -
https://mma.prnewswire.com/media/2751818/Ecobat_Resources_Freiberg_Germany.jpg (
https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4489649-1&h=3875776882&u=https%3A%2F%2Fmma.p
rnewswire.com%2Fmedia%2F2751818%2FEcobat_Resources_Freiberg_Germany.jpg&a=https%
3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2751818%2FEcobat_Resources_Freiberg_Germany
.jpg)
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2697469/Ecobat_Logo.jpg (https://c212.ne
t/c/link/?t=0&l=de&o=4489649-1&h=1907811129&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2
Fmedia%2F2697469%2FEcobat_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F
2697469%2FEcobat_Logo.jpg)
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ecobat-gibt-verk
auf-seiner-geschaftsbereiche-in-deutschland-und-osterreich-an-clarios-bekannt-30
2531615.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157506/6099156
OTS: Ecobat
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte