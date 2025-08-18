    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRothschild & SCA AktievorwärtsNachrichten zu Rothschild & SCA
    Ecobat gibt Verkauf seiner Geschäftsbereiche in Deutschland und Österreich an Clarios bekannt

    Dallas (ots/PRNewswire) - Ecobat, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
    Batterierecycling, gab heute bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung
    über den Verkauf seiner Batterierecycling- und Spezialblei-Sparten in
    Deutschland und Österreich an Clarios, einen weltweit führenden Anbieter von
    fortschrittlichen Energiespeicherlösungen, getroffen hat. Die Transaktion
    umfasst Ecobats Anlagen in Freiberg und Braubach, Deutschland, sowie den Betrieb
    in Arnoldstein, Österreich.

    "Wir freuen uns, den Verkauf unserer deutschen und österreichischen
    Geschäftsbereiche bekannt zu geben", sagte Tom Slabe, Präsident und CEO von
    Ecobat. "Nach Abschluss dieser Transaktion - zusammen mit den bereits
    angekündigten Veräußerungen in Frankreich, Italien und im Bereich
    Batteriedistribution - kann sich Ecobat wieder voll und ganz auf sein
    Kerngeschäft im Recycling sowie auf sein globales Lithium-Ionen-Batteriegeschäft
    konzentrieren. Ecobat verfolgt weiterhin zusätzliche Möglichkeiten, um den Wert
    für die Aktionäre über diese Transaktionen hinaus zu maximieren.

    Slabe fügte hinzu: "Das Fachwissen und die strategische Vision von Clarios
    bieten eine solide Grundlage für den weiteren Erfolg dieser Aktivitäten in
    Deutschland und Österreich. Wir sind zuversichtlich, dass sie die wertvollen
    Beziehungen, die wir zu unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten in ganz
    Europa aufgebaut haben, weiter pflegen und ausbauen werden."

    Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2026 erwartet, vorbehaltlich der
    behördlichen Genehmigungen.

    Rothschild & Co ist bei dieser Transaktion als Finanzberater und White & Case
    als Rechtsberater von Ecobat tätig.

    Informationen zu Ecobat

    Ecobat ist der weltweit größte Recycler von Batterien mit Niederlassungen in
    Europa und den USA. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch innovative
    Lösungen für das Recycling von Batterien, die Rückgewinnung von Ressourcen und
    die Energiespeicherung eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Der umfassende
    Ansatz von Ecobat gewährleistet den verantwortungsvollen Umgang mit wertvollen
    Materialien, die für das moderne Leben unverzichtbar sind.

    Informationen zu Clarios

    Clarios ist weltweit führend im Bereich fortschrittlicher
    Niederspannungsbatterietechnologien für Mobilität und Eigentümer der Marke VARTA
    im Automobilbereich. Unsere Batterien und intelligenten Lösungen treiben fast
    alle Fahrzeugtypen an und sind heute in einem von drei Autos auf der Straße zu
    finden. Mit rund 18.000 Beschäftigten in über 100 Ländern bieten wir unseren
    Aftermarket- und OEM-Partnern fundiertes Fachwissen und Zuverlässigkeit,
    Sicherheit sowie Komfort für den Alltag. Wir sind dem Planeten gegenüber
    verpflichtet und setzen konsequent auf Nachhaltigkeit - indem wir die besten
    Nachhaltigkeitspraktiken fördern und uns in unserer Branche dafür einsetzen. Wir
    arbeiten daran, sicherzustellen, dass 100 % unserer verkauften Produkte
    recycelbar sind und recyceln in unserem Netzwerk stündlich 8000 Batterien.

    Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

    Chelsey Berend

    Ecobat

    mailto:Press@Ecobat.com

    1-888-317-4687-703

    https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4489649-1&h=2992293952&u=https%3A%2F%2Fc212.
    net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4489649-1%26h%3D1185210453%26u%3Dhttps%
    253A%252F%252Fwww.ecobat.com%26a%3Dwww.ecobat.com&a=www.ecobat.com

    Photo -
    https://mma.prnewswire.com/media/2751819/Ecobat_Resources_Braubach_Germany.jpg (
    https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4489649-1&h=2815724628&u=https%3A%2F%2Fmma.p
    rnewswire.com%2Fmedia%2F2751819%2FEcobat_Resources_Braubach_Germany.jpg&a=https%
    3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2751819%2FEcobat_Resources_Braubach_Germany
    .jpg)

    Photo -
    https://mma.prnewswire.com/media/2751818/Ecobat_Resources_Freiberg_Germany.jpg (
    https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4489649-1&h=3875776882&u=https%3A%2F%2Fmma.p
    rnewswire.com%2Fmedia%2F2751818%2FEcobat_Resources_Freiberg_Germany.jpg&a=https%
    3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2751818%2FEcobat_Resources_Freiberg_Germany
    .jpg)

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2697469/Ecobat_Logo.jpg (https://c212.ne
    t/c/link/?t=0&l=de&o=4489649-1&h=1907811129&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2
    Fmedia%2F2697469%2FEcobat_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F
    2697469%2FEcobat_Logo.jpg)

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ecobat-gibt-verk
    auf-seiner-geschaftsbereiche-in-deutschland-und-osterreich-an-clarios-bekannt-30
    2531615.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157506/6099156
    OTS: Ecobat


