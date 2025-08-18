Ecobat gibt Verkauf seiner Geschäftsbereiche in Deutschland und Österreich an Clarios bekannt

Dallas (ots/PRNewswire) - Ecobat, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Batterierecycling, gab heute bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung

über den Verkauf seiner Batterierecycling- und Spezialblei-Sparten in

Deutschland und Österreich an Clarios, einen weltweit führenden Anbieter von

fortschrittlichen Energiespeicherlösungen, getroffen hat. Die Transaktion

umfasst Ecobats Anlagen in Freiberg und Braubach, Deutschland, sowie den Betrieb

in Arnoldstein, Österreich.



"Wir freuen uns, den Verkauf unserer deutschen und österreichischen

Geschäftsbereiche bekannt zu geben", sagte Tom Slabe, Präsident und CEO von

Ecobat. "Nach Abschluss dieser Transaktion - zusammen mit den bereits

angekündigten Veräußerungen in Frankreich, Italien und im Bereich

Batteriedistribution - kann sich Ecobat wieder voll und ganz auf sein

Kerngeschäft im Recycling sowie auf sein globales Lithium-Ionen-Batteriegeschäft

konzentrieren. Ecobat verfolgt weiterhin zusätzliche Möglichkeiten, um den Wert

für die Aktionäre über diese Transaktionen hinaus zu maximieren.







bieten eine solide Grundlage für den weiteren Erfolg dieser Aktivitäten in

Deutschland und Österreich. Wir sind zuversichtlich, dass sie die wertvollen

Beziehungen, die wir zu unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten in ganz

Europa aufgebaut haben, weiter pflegen und ausbauen werden."



Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2026 erwartet, vorbehaltlich der

behördlichen Genehmigungen.



Rothschild & Co ist bei dieser Transaktion als Finanzberater und White & Case

als Rechtsberater von Ecobat tätig.



Informationen zu Ecobat



Ecobat ist der weltweit größte Recycler von Batterien mit Niederlassungen in

Europa und den USA. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch innovative

Lösungen für das Recycling von Batterien, die Rückgewinnung von Ressourcen und

die Energiespeicherung eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Der umfassende

Ansatz von Ecobat gewährleistet den verantwortungsvollen Umgang mit wertvollen

Materialien, die für das moderne Leben unverzichtbar sind.



Informationen zu Clarios



Clarios ist weltweit führend im Bereich fortschrittlicher

Niederspannungsbatterietechnologien für Mobilität und Eigentümer der Marke VARTA

im Automobilbereich. Unsere Batterien und intelligenten Lösungen treiben fast

alle Fahrzeugtypen an und sind heute in einem von drei Autos auf der Straße zu

finden. Mit rund 18.000 Beschäftigten in über 100 Ländern bieten wir unseren

Aftermarket- und OEM-Partnern fundiertes Fachwissen und Zuverlässigkeit,

Sicherheit sowie Komfort für den Alltag. Wir sind dem Planeten gegenüber

verpflichtet und setzen konsequent auf Nachhaltigkeit - indem wir die besten

Nachhaltigkeitspraktiken fördern und uns in unserer Branche dafür einsetzen. Wir

arbeiten daran, sicherzustellen, dass 100 % unserer verkauften Produkte

recycelbar sind und recyceln in unserem Netzwerk stündlich 8000 Batterien.



