Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 18.08.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.334,25USD pro Feinunze und notiert damit -0,04 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 38,06USD und damit +0,14 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,08USD und verzeichnet ein Minus von -0,14 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,21USD und verzeichnet ein Minus von -0,18 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.128,50 USD +1,39 % Platin 1.335,00 USD -0,22 % Kupfer London Rolling 9.749,58 USD -0,15 % Erdgas 2,876 USD -1,35 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +1,39 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.08.25, 17:29 Uhr.