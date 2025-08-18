Rohstoffe Tagesüberblick
Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 18.08.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.334,25USD pro Feinunze und notiert damit -0,04 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 38,06USD und damit +0,14 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,08USD und verzeichnet ein Minus von -0,14 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,21USD und verzeichnet ein Minus von -0,18 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.128,50USD
|+1,39 %
|Platin
|1.335,00USD
|-0,22 %
|Kupfer London Rolling
|9.749,58USD
|-0,15 %
|Erdgas
|2,876USD
|-1,35 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +1,39 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.08.25, 17:29 Uhr.