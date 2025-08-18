    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Rohstoffe Tagesüberblick

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 18.08.2025

    Rohstoffe Tagesüberblick - Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 18.08.2025
    Foto:

    Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.334,25USD pro Feinunze und notiert damit -0,04 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 38,06USD und damit +0,14 % im Plus.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,08USD und verzeichnet ein Minus von -0,14 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,21USD und verzeichnet ein Minus von -0,18 %.

    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.128,50USD +1,39 %
    Platin 1.335,00USD -0,22 %
    Kupfer London Rolling 9.749,58USD -0,15 %
    Erdgas 2,876USD -1,35 %

    Rohstoff des Tages: Palladium

    Mit einem Tages-Plus von +1,39 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.08.25, 17:29 Uhr.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rohstoffe Tagesüberblick Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 18.08.2025 Der tägliche Überblick, über die wichtigsten Rohstoffe. Wie entwickeln sich Gold, Silber, Öl und Co. am 18.08.2025?