Bank of America warnt: Steht der US-Aktienmarkt vor dem Crash?

Die Strategen von BofA führen an, dass ein Rücksetzer bei US-Aktien nach dem Jackson-Hole-Symposium der Federal Reserve vom 21. bis 23. August im Bereich des Möglichen liegt.

Die Analysten der Bank unter der Leitung von Stratege Michael Hartnett erklären, dass Investoren verstärkt in riskantere Anlagen wie Aktien, Kryptowährungen und Unternehmensanleihen investieren, getrieben von der Hoffnung, dass die Fed die Leitzinsen senken, die Staatsverschuldung entlasten und den Arbeitsmarkt stützen wird.

Da die Erwartungen bereits darauf ausgerichtet sind, dass Fed-Chef Jerome Powell auf dem Jackson-Hole-Symposium einen Ton anschlägt, der in Richtung Leitzinssenkung geht, warnt Hartnett, dass Investoren in einen "Buy the rumor, sell the fact"-Handel ("Kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachricht") gedrängt werden könnten, was den ohnehin schon heißen Markt unter Druck setzen würde.

Gemeint ist: Die Investoren kaufen schon im Vorfeld einer erwarteten Nachricht (Rumor), in Erwartung eines positiven Effekts auf den Markt. Sobald die Nachricht dann offiziell kommt (Fact), verkaufen sie ihre Positionen wieder, oft unabhängig davon, ob die Nachricht tatsächlich positiv ist.

Hartnett fügt hinzu, dass Gold, Rohstoffe, Kryptowährungen und Schwellenländer-Anlagen zu den Hauptprofiteuren gehören werden, da Investoren versuchen, sich gegen einen schwächeren US-Dollar abzusichern.

In einer aktuellen Umfrage fand BofA heraus, dass 91 Prozent der befragten Fondsmanager US-Aktien für überbewertet halten – der höchste Wert seit 2001.

Die Umfrage ergab zudem, dass die Investitionen in ausländische Märkte auf den höchsten Stand seit Februar gestiegen sind, was auf eine mögliche Verschiebung der Anlegerstimmung weg von den US-Märkten hindeutet.

Hartnett warnte, dass die jüngste Rallye am Aktienmarkt das Risiko einer Blasenbildung bergen könnte, insbesondere da die Umfrage zeigte, dass der Bargeldanteil am Gesamtvermögen bei 3,9 Prozent liegt – ein Wert, der historisch gesehen oft einen bevorstehenden Ausverkauf signalisiert.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion