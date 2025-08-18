    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 19. August 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Stratec und DocMorris veröffentlichen Q2-Zahlen.
    • Verve Group präsentiert detaillierte Q2-Zahlen.
    • EZB und USA melden wichtige Konjunkturdaten.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 19. August 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:55 DEU: Stratec, Q2-Zahlen
    07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen (11.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Verve Group, Q2-Zahlen (detailliert)
    08:00 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen
    10:00 DEU: Verve Group, Capital Markets Day
    12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen
    14:00 DEU: Baywa, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 6/25 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/25
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/25 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Digitale Pk Deutsche Umwelthilfe zu Dienstwagen-Check - Wie klimaschädlich sind die Dienstfahrzeuge der neuen Bundesregierung?

    11:00 DEU: Hybrid-Pk Deutscher Bauernverband (DBV) zur Erntebilanz 2025, Berlin °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





