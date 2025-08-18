Der Börsen-Tag
Indizes im Fokus: DAX schwächelt, MDAX und TecDAX im Aufwind!
Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während einige Indizes Verluste hinnehmen müssen, verzeichnen andere leichte Gewinne. Besonders deutsche Technologie- und mittelgroße Unternehmen zeigen positive Tendenzen.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 24.329,85 Punkten und verzeichnet damit ein leichtes Minus von 0,18%. Ähnlich verhält es sich mit dem SDAX, der bei 17.009,30 Punkten steht und ebenfalls um 0,16% nachgibt. Im Gegensatz dazu kann der MDAX einen leichten Zuwachs von 0,11% verbuchen und steht bei 31.021,07 Punkten. Auch der TecDAX zeigt sich positiv und steigt um 0,23% auf 3.780,12 Punkte. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich der US-amerikanische Markt verhalten. Der Dow Jones liegt bei 44.943,22 Punkten und verliert minimal um 0,03%. Der S&P 500 folgt diesem Trend und gibt um 0,09% nach, womit er aktuell bei 6.445,12 Punkten steht. Insgesamt spiegelt sich in den heutigen Kursbewegungen eine gewisse Unsicherheit wider, wobei die deutschen Technologie- und mittelgroßen Unternehmen leichte Gewinne verzeichnen, während die großen Indizes sowohl in Deutschland als auch in den USA eher Verluste hinnehmen müssen.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Bayer mit einem Anstieg von 2.64%. Rheinmetall folgt mit 2.16%, während Siemens Energy mit 2.09% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Commerzbank führt die Negativliste mit einem Rückgang von 3.24%, gefolgt von DHL Group mit -2.35% und Daimler Truck Holding, das um 1.98% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen die Topwerte hervor, insbesondere HelloFresh mit einem beeindruckenden Anstieg von 8.41%. FlatexDEGIRO folgt mit 6.74%, während ThyssenKrupp mit 4.29% ebenfalls stark performt.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine negative Tendenz, angeführt von TUI mit einem Rückgang von 3.34%. Delivery Hero und Lanxess folgen mit -2.38% bzw. -1.93%.
SDAX TopwerteIm SDAX sind die Topwerte ebenfalls stark, mit SMA Solar Technology, die um 8.36% zulegen, gefolgt von Verve Group Registered (A) mit 7.04% und Dermapharm Holding mit 2.75%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen eine schwache Performance, angeführt von MLP mit einem Rückgang von 3.31%. KSB Vz. und Eckert & Ziegler folgen mit -2.64% und -2.17%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt SMA Solar Technology mit einem Anstieg von 8.36%, gefolgt von HENSOLDT mit 3.15% und Nordex, das um 2.41% zulegt.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Eckert & Ziegler mit -2.17%. AIXTRON und Sartorius Vz. folgen mit -1.81% und -1.49%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones stechen die Topwerte hervor, mit Unitedhealth Group, die um 3.25% zulegen, gefolgt von Procter & Gamble mit 1.32% und Walt Disney mit 1.12%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls Verluste, angeführt von Boeing mit -1.64%. The Home Depot und Microsoft folgen mit -0.81% und -0.74%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 dominieren die Topwerte, angeführt von Ceridian HCM Holding mit einem Anstieg von 26.91%. First Solar folgt mit 8.69%, während EPAM Systems um 5.07% zulegt.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen eine negative Entwicklung, angeführt von Meta Platforms (A) mit einem Rückgang von -2.67%. Palantir und Expand Energy Corporation folgen mit -2.38% und -2.08%.
