    Meloni sieht Chancen auf Dialog

    Für Sie zusammengefasst
    • Meloni optimistisch vor Gesprächen zum Ukraine-Krieg.
    • Hoffnung auf Dialog nach dreieinhalb Jahren.
    • Keine einfachen Lösungen für Frieden und Sicherheit.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich vor Beginn der Gespräche zum Ukraine-Krieg in Washington vorsichtig optimistisch geäußert. Die Regierungschefin aus Rom sagte: "Nach dreieinhalb Jahren, in denen Russland keinerlei Anzeichen für einen Dialog gezeigt und von Kiew die Kapitulation gefordert hat, gibt es endlich Hoffnung auf einen Dialog."

    Meloni sprach von einem wichtigen Tag. Es gebe jedoch keine einfachen Lösungen. "Ich denke, wir müssen alle möglichen Lösungen prüfen, um Frieden und Sicherheit für unsere Nationen zu gewährleisten." Die italienische Ministerpräsidentin ist wie andere europäische Regierungschefs eigens für die Begegnung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in die US-Hauptstadt gereist./cs/DP/nas





