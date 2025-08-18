    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stabil vor nächstem Treffen zum Ukraine-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen schlossen kaum verändert am Montag.
    • Treffen Trump-Selenskyj sorgt für Markt-Zurückhaltung.
    • Anleger warten auf Powell-Rede zur Geldpolitik.
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Stabil vor nächstem Treffen zum Ukraine-Krieg
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben nach ihrer zum Monatsbeginn gestarteten Erholungsrally am Montag kaum verändert geschlossen. Vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj an diesem Abend herrscht Zurückhaltung. Denn bisher gab es keine Äußerungen über eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg nach dem Treffen Trumps mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Freitag. Die Sichtweisen darauf, wer das Kriegsende herbeiführen könnte, liegen derzeit weit auseinander.

    Am Donnerstag beginnt zudem das dreitägige Notenbankentreffen in Jackson Hole, im US-Bundesstaat Wyoming. Die Anleger warten mit Spannung auf eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell, die Aufschluss über die weitere amerikanische Geldpolitik geben könnte. Viele Marktbeobachter gehen derzeit davon aus, dass die Währungshüter bei ihrer nächsten Sitzung Mitte September den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken werden. Eine deutlichere geldpolitische Lockerung - wie schon lange von Trump gefordert - gilt praktisch als ausgeschlossen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.067,47€
    Basispreis
    3,70
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5.789,13€
    Basispreis
    3,54
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,26 Prozent auf 5.434,64 Punkte. Außerhalb der Euroregion ging es für den Schweizer SMI um 0,02 Prozent auf 12.071,88 Punkte abwärts. Der britische FTSE 100 , der am Freitag geschwächelt hatte, gewann 0,21 Prozent auf 9.157,74 Punkte.

    Im marktbreiten Stoxx Europe 600 gab die Branche für Minen- und Rohstoffwerte besonders deutlich nach. Händler begründeten dies mit der Vorsicht der Anleger vor dem Treffen zwischen Trump und Selensky. Geopolitische Spannungen und Handelshemmnisse belasteten die Weltwirtschaft, hieß es. UBS-Analyst Lachlan Shaw verwies zudem auf die zuletzt schwachen Konjunkturdaten und Stimmungsindikatoren aus China, die eine zunehmende und umfassende Wirtschaftsschwäche der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft verdeutlichten.

    Defensive Branchen wie Medien , Telekom und Pharma wurden von den Anlegern indes favorisiert. Besonders deutlich ging es für die Gesundheitsbranche nach oben. Dort ragte vor allem die Aktie von Novo Nordisk mit einer Kurserholung um 6,6 Prozent hervor. Der dänische Pharmakonzern profitierte von einer weiteren US-Zulassung für seinen Gewichtssenker Wegovy. Am Nachmittag wurde zudem bekannt, dass die Dänen das Diabetes- und Abnehmmittel Ozempic berechtigten, selbstzahlenden Patienten in den USA für knapp 500 US-Dollar anbietet, was die Hälfte des Listenpreises ist.

    Die Aktien von Valneva legen dank einer weiteren Zulassung in Kanada für einen Impfstoff gegen das Chikungunya-Virus um 6,1 Prozent zu. Sie setzten so ihren Höhenflug seit Anfang August fort und erreichten wieder den höchsten Stand seit Dezember 2023.

    An der Kopenhagener Börse sprangen die Anteile des Windturbinenherstellers Vestas um 15,1 Prozent nach oben und sind damit zurück auf dem höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Die Aktien des Branchenkollegen Orsted gewannen 1,2 Prozent, nachdem sie am Donnerstag noch ein Rekordtief erreicht hatten. Auch deutsche Branchentitel wie SMA Solar und Nordex stießen auf großes Kaufinteresse. Die neuen US-Subventionsrichtlinien für Wind- und Solarenergie unter der Trump-Regierung fielen nicht so negativ aus, wie von vielen Analysten zuvor befürchtet worden war./ck/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 22,12 auf Tradegate (18. August 2025, 18:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +4,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 158,52 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 463,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 620,00DKK was eine Bandbreite von +626,88 %/+1.225,49 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Stabil vor nächstem Treffen zum Ukraine-Krieg Europas Börsen haben nach ihrer zum Monatsbeginn gestarteten Erholungsrally am Montag kaum verändert geschlossen. Vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj an diesem Abend herrscht …