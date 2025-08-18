Revisionsamt Frankfurt sucht neue stellvertretende Amtsleitung
Hamburg (ots) - Die Stadt Frankfurt am Main sucht für das Revisionsamt eine neue
stellvertretende Leitung - eine Führungsposition mit großem Wirkungsradius an
der Schnittstelle von Verwaltungsmodernisierung, Beteiligungssteuerung und
kommunaler Kontrolle.
Digitalisierung, Prüfplanung und Beratung
Digitalisierung, Prüfplanung und Beratung
Als ständige:r Vertreter:in der Amtsleitung (Leitende:r Magistratsdirektor:in)
(https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebote-stadt-frankfurt/30549/)
übernimmt die künftige Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber die
Verantwortung für Prüfplanung, Prozessqualität und Beratung bei stadtweiten
Vorhaben. Das Aufgabenfeld reicht von der Bewertung großer Infrastrukturprojekte
über die Begleitung von Digitalisierungsinitiativen bis zur Prüfung kommunaler
Beteiligungen - stets mit Blick auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und
Steuerungssicherheit.
Das Revisionsamt Frankfurt ist zentrale interne Prüfinstanz der Stadt -
unabhängig, gesetzlich verankert (§§ 128 ff. HGO) und fachlich breit
aufgestellt. Die rund 80 Mitarbeitenden verantworten Prüfungen in sämtlichen
Verwaltungsbereichen sowie bei städtischen Eigenbetrieben und Beteiligungen.
Karrierechance für Jurist:innen mit Blick für Ordnung, Steuerung und öffentliche
Verantwortung
Die stellvertretende Amtsleitung wirkt bei der strategischen Ausrichtung der
Prüfprozesse mit, berät Magistrat und Stadtverordnetenversammlung in komplexen
Sachfragen und vertritt das Amt in ressortübergreifenden Gremien. Damit
verbindet die Stelle juristische Analysefähigkeit mit Führung, Kommunikation und
öffentlicher Verantwortung.
Executive-Search-Headhunter übernimmt - Bewerbungsfrist 05.10.2025
Die Kontrast Personalberatung GmbH Hamburg
(https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-executive-search/) wurde exklusiv
mit der Durchführung des Auswahlverfahrens beauftragt. Gesucht wird eine
erfahrene Persönlichkeit mit juristischer oder verwaltungswissenschaftlicher
Qualifikation, strategischem Denken und Führungskompetenz im öffentlichen
Sektor.
Die Bewerbungsfrist endet am 5. Oktober 2025. Das Verfahren erfolgt
rechtskonform nach den Grundsätzen der Bestenauslese.
Über das Revisionsamt Frankfurt am Main
Das Revisionsamt ist Teil der kommunalen Governance-Struktur und arbeitet im
Auftrag des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung. Es erstellt
Prüfberichte, Stellungnahmen und Empfehlungen - insbesondere zu den Themen
Finanzen, Beteiligungen, Organisation und IT - und trägt so zur Qualität und
Effizienz des Verwaltungshandelns bei.
Über die Kontrast Personalberatung GmbH
Seit über 30 Jahren ist die Kontrast Personalberatung GmbH auf die
rechtskonforme Rekrutierung von Führungskräften im öffentlichen Dienst
spezialisiert. Die Hamburger Personalberatung begleitet Bundes- und
Landesbehörden, Kommunen und öffentliche Unternehmen bei Executive Search,
Auswahlverfahren und Managementdiagnostik.
Pressekontakt:
Kontrast Personalberatung GmbH
Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
Banksstraße 6
20097 Hamburg
Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de
https://www.kontrast-gmbh.de/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6099255
OTS: Kontrast Personalberatung GmbH
