    Revisionsamt Frankfurt sucht neue stellvertretende Amtsleitung

    Hamburg (ots) - Die Stadt Frankfurt am Main sucht für das Revisionsamt eine neue
    stellvertretende Leitung - eine Führungsposition mit großem Wirkungsradius an
    der Schnittstelle von Verwaltungsmodernisierung, Beteiligungssteuerung und
    kommunaler Kontrolle.

    Digitalisierung, Prüfplanung und Beratung

    Als ständige:r Vertreter:in der Amtsleitung (Leitende:r Magistratsdirektor:in)
    (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebote-stadt-frankfurt/30549/)
    übernimmt die künftige Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber die
    Verantwortung für Prüfplanung, Prozessqualität und Beratung bei stadtweiten
    Vorhaben. Das Aufgabenfeld reicht von der Bewertung großer Infrastrukturprojekte
    über die Begleitung von Digitalisierungsinitiativen bis zur Prüfung kommunaler
    Beteiligungen - stets mit Blick auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und
    Steuerungssicherheit.

    Das Revisionsamt Frankfurt ist zentrale interne Prüfinstanz der Stadt -
    unabhängig, gesetzlich verankert (§§ 128 ff. HGO) und fachlich breit
    aufgestellt. Die rund 80 Mitarbeitenden verantworten Prüfungen in sämtlichen
    Verwaltungsbereichen sowie bei städtischen Eigenbetrieben und Beteiligungen.

    Karrierechance für Jurist:innen mit Blick für Ordnung, Steuerung und öffentliche
    Verantwortung

    Die stellvertretende Amtsleitung wirkt bei der strategischen Ausrichtung der
    Prüfprozesse mit, berät Magistrat und Stadtverordnetenversammlung in komplexen
    Sachfragen und vertritt das Amt in ressortübergreifenden Gremien. Damit
    verbindet die Stelle juristische Analysefähigkeit mit Führung, Kommunikation und
    öffentlicher Verantwortung.

    Executive-Search-Headhunter übernimmt - Bewerbungsfrist 05.10.2025

    Die Kontrast Personalberatung GmbH Hamburg
    (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-executive-search/) wurde exklusiv
    mit der Durchführung des Auswahlverfahrens beauftragt. Gesucht wird eine
    erfahrene Persönlichkeit mit juristischer oder verwaltungswissenschaftlicher
    Qualifikation, strategischem Denken und Führungskompetenz im öffentlichen
    Sektor.

    Die Bewerbungsfrist endet am 5. Oktober 2025. Das Verfahren erfolgt
    rechtskonform nach den Grundsätzen der Bestenauslese.

    Über das Revisionsamt Frankfurt am Main

    Das Revisionsamt ist Teil der kommunalen Governance-Struktur und arbeitet im
    Auftrag des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung. Es erstellt
    Prüfberichte, Stellungnahmen und Empfehlungen - insbesondere zu den Themen
    Finanzen, Beteiligungen, Organisation und IT - und trägt so zur Qualität und
    Effizienz des Verwaltungshandelns bei.

    Über die Kontrast Personalberatung GmbH

    Seit über 30 Jahren ist die Kontrast Personalberatung GmbH auf die
    rechtskonforme Rekrutierung von Führungskräften im öffentlichen Dienst
    spezialisiert. Die Hamburger Personalberatung begleitet Bundes- und
    Landesbehörden, Kommunen und öffentliche Unternehmen bei Executive Search,
    Auswahlverfahren und Managementdiagnostik.

    Pressekontakt:

    Kontrast Personalberatung GmbH
    Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
    Banksstraße 6
    20097 Hamburg
    Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
    E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de
    https://www.kontrast-gmbh.de/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6099255
    OTS: Kontrast Personalberatung GmbH




