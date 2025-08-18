Revisionsamt Frankfurt sucht neue stellvertretende Amtsleitung

Hamburg (ots) - Die Stadt Frankfurt am Main sucht für das Revisionsamt eine neue

stellvertretende Leitung - eine Führungsposition mit großem Wirkungsradius an

der Schnittstelle von Verwaltungsmodernisierung, Beteiligungssteuerung und

kommunaler Kontrolle.



Digitalisierung, Prüfplanung und Beratung





Als ständige:r Vertreter:in der Amtsleitung (Leitende:r Magistratsdirektor:in)

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebote-stadt-frankfurt/30549/)

übernimmt die künftige Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber die

Verantwortung für Prüfplanung, Prozessqualität und Beratung bei stadtweiten

Vorhaben. Das Aufgabenfeld reicht von der Bewertung großer Infrastrukturprojekte

über die Begleitung von Digitalisierungsinitiativen bis zur Prüfung kommunaler

Beteiligungen - stets mit Blick auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und

Steuerungssicherheit.



Das Revisionsamt Frankfurt ist zentrale interne Prüfinstanz der Stadt -

unabhängig, gesetzlich verankert (§§ 128 ff. HGO) und fachlich breit

aufgestellt. Die rund 80 Mitarbeitenden verantworten Prüfungen in sämtlichen

Verwaltungsbereichen sowie bei städtischen Eigenbetrieben und Beteiligungen.



Karrierechance für Jurist:innen mit Blick für Ordnung, Steuerung und öffentliche

Verantwortung



Die stellvertretende Amtsleitung wirkt bei der strategischen Ausrichtung der

Prüfprozesse mit, berät Magistrat und Stadtverordnetenversammlung in komplexen

Sachfragen und vertritt das Amt in ressortübergreifenden Gremien. Damit

verbindet die Stelle juristische Analysefähigkeit mit Führung, Kommunikation und

öffentlicher Verantwortung.



Executive-Search-Headhunter übernimmt - Bewerbungsfrist 05.10.2025



Die Kontrast Personalberatung GmbH Hamburg

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-executive-search/) wurde exklusiv

mit der Durchführung des Auswahlverfahrens beauftragt. Gesucht wird eine

erfahrene Persönlichkeit mit juristischer oder verwaltungswissenschaftlicher

Qualifikation, strategischem Denken und Führungskompetenz im öffentlichen

Sektor.



Die Bewerbungsfrist endet am 5. Oktober 2025. Das Verfahren erfolgt

rechtskonform nach den Grundsätzen der Bestenauslese.



Über das Revisionsamt Frankfurt am Main



Das Revisionsamt ist Teil der kommunalen Governance-Struktur und arbeitet im

Auftrag des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung. Es erstellt

Prüfberichte, Stellungnahmen und Empfehlungen - insbesondere zu den Themen

Finanzen, Beteiligungen, Organisation und IT - und trägt so zur Qualität und

Effizienz des Verwaltungshandelns bei.



Über die Kontrast Personalberatung GmbH



Seit über 30 Jahren ist die Kontrast Personalberatung GmbH auf die

rechtskonforme Rekrutierung von Führungskräften im öffentlichen Dienst

spezialisiert. Die Hamburger Personalberatung begleitet Bundes- und

Landesbehörden, Kommunen und öffentliche Unternehmen bei Executive Search,

Auswahlverfahren und Managementdiagnostik.



Pressekontakt:



Kontrast Personalberatung GmbH

Dipl.-Kfm. Ingo Scheider

Banksstraße 6

20097 Hamburg

Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0

E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de

https://www.kontrast-gmbh.de/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6099255

OTS: Kontrast Personalberatung GmbH







