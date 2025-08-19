Nach brutalem Crash: Gute Nachrichten für diese KI-Aktie!

Einigen Marktbeobachtern gilt das von US-Milliardär und Softwareingenieur Thomas Siebel gegründete Unternehmen C3.ai als potenzieller Palantir -Nachfolger. Der Konzern hat sich mit seinen Produkten und Dienstleistungen auf KI-Software für Unternehmensanwendungen spezialisiert – eine zukunftsträchtige Nische. Erste prestigeträchtige Kooperationen, zum Beispiel mit Microsoft , sind bereits gelungen.

In den vergangenen Wochen hatte die Aktie jedoch mit starken Verlusten zu kämpfen. Ausgehend von etwa 30,00 US-Dollar erzielten die Anteile nach einer Halbierung bei 14,70 US-Dollar ein neues Mehrjahrestief. Für den Crash von C3.ai sorgten neben dem gesundheitsbedingten Abgang von CEO Siebel auch schwache Quartalszahlen sowie eine Prognosesenkung.

C3.ai-Software soll Netzstabilität in Brasilien verbessern

Unterstützt vom anhaltend starken Gesamtmarktumfeld konnten sich die Anteile in den vergangenen Tagen geringfügig erholen. Zum Wochenauftakt nahm diese Erholung an Fahrt auf, die Aktie verteuerte sich um rund 3,0 Prozent.

Der Grund hierfür war eine Unternehmensmeldung. C3.ai hatte am Montagmorgen bekanntgegeben, sich einen Auftrag des brasilianischen Energieversorgers Eletrobras gesichert zu haben. Das mehrheitlich dem Staat gehörende Unternehmen hat C3.ai mit der Installation seiner Power-Grid-Software beauftragt.

Diese soll das Stromnetz in Echtzeit beobachten, Störungen frühzeitig erkennen und Stromausfälle isolieren, um für eine höhere Netzstabilität und eine zuverlässigere Versorgung mit Elektrizität zu sorgen. C3.ai verspricht mithilfe seiner Software Störungen in nur 10 Sekunden identifizieren und beheben zu können.

Gründer sieht Chancen beim Schutz kritischer Infrastruktur

Neu ist die Partnerschaft nicht. Bereits im vergangenen Jahr hatte es ein erstes Abkommen gegeben, in dessen Rahmen die KI-unterstützte Software in 10 Umspannwerken installiert wurde. Nun soll sie im gesamten brasilianischen Stromnetz zum Einsatz gebracht werden.

Bis zum Abschluss der Suche nach einem Nachfolger bleibt CEO Siebel im Amt. Dementsprechend kommentierte er den Deal mit den Worten: "Die weltweite Expansion von Energieerzeugungskapazitäten und ihre Resilienz bleibt ein Hauptfokus von C3.ai. Unsere Zusammenarbeit mit Eletrobras stärkt die Position von C3.ai als einem vertrauenswürdigen Anbieter von Unternehmens-KI auch für kritische Infrastruktur [...]".

Bislang ist die Erholung nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Von ihren Mehrjahrestiefs hat sich Aktie inzwischen um 20 Prozent erholen können, nichtsdestotrotz betragen die seit dem Jahreswechsel erlittenen Verluste noch immer 46,6 Prozent. Nicht ganz so schlimm fällt die Bilanz gegenüber dem Stand vor einem Jahr mit einem Minus von 28,7 Prozent aus.

Trotzdem klaffen hier der Selbstanspruch beziehungsweise die Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger und die Realität weit auseinander. Das liegt vor allem auch an den anhaltend schwachen Geschäftszahlen, während sich C3.ai ei den Erlösen mittlerweile deutlich steigern kann, gibt es bei der Profitabilität keinerlei Fortschritte. Der operative Verlust lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 324,4 Millionen US-Dollar. Zinserträge auf die Barreserven schmälerten das geringfügig auf einen Nettoverlust in Höhe von 288,7 Millionen US-Dollar. Eine Summe, die fast dem Umsatz entspricht.

Fazit: Vor Aktie und Unternehmen liegt noch ein weiter Weg

Dementsprechend dürfte es für eine nachhaltige Erholung der Aktie und eine übergeordnete Trendwende der nicht nur in den vergangenen Wochen, sondern vergangenen Monaten notorisch schwachen Aktie noch viele Meldungen wie die vom Montag brauchen.

Zwar hat Wedbush-Analyst Dan Ives eine mögliche Übernahme des Unternehmens als Option ins Spiel gebracht, aber der Verkaufserlös dürfte mit Blick auf den aktuellen Kurs enttäuschend ausfallen. Daher bietet die C3.ai-Aktie derzeit keinen Investment-Case. Wer auf der Suche nach einem spannenden Nischenwert im Bereich KI ist, sollte sich Opera ansehen, das am Dienstagabend seine Quartalszahlen präsentieren wird.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion