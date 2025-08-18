    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Zinsen, die bestätigte KI-Blase, Putin und seine Freunde!

    Die Wall Street ist gebannt vor der Rede von Fed-Chef Powell am Freitag - kommt die erste Senkung der Zinsen bei der September-Sitzung? Die Märkte geben widersprüchliche Signale

    Die Wall Street ist gebannt vor der Rede von Fed-Chef Powell am Freitag - kommt die erste Senkung der Zinsen bei der September-Sitzung? Die Märkte geben widersprüchliche Signale: einerseits sind die Risikoprämien für US-Junk Bonds so tief wie seit Jahren nicht mehr - warum also die Zinsen senken? Andererseits steigen die Renditen für US-Staatsanleihen seit einigen Tagen wieder, während an den Märkten nach wie vor eine extreme KI-Euphorie herrscht. Nun aber hat einer der führenden KI-Apostel - Sam Altman von OpenAI - die massiven Investitionen der großen US-Tech-Konzerne als "Blase" bezeichnet. Was passiert heute in Washington bei dem Treffen Trump-Selenskyi? Wird Trump weiter weitgehend die Forderungen von Putin übernehmen?

    1. Italien wird stetig besser – oder werden Frankreich und Deutschland nur schlechter?

    2. EU: Ersparnisse in Billionenhöhe aktivieren für „Investitionen“? Pläne und eine Vorahnung

     

    Das Video "Zinsen, die bestätigte KI-Blase, Putin und seine Freunde!" sehen Sie hier..



    Autor
    Markus Fugmann
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
