Zinsen, die bestätigte KI-Blase, Putin und seine Freunde!

Die Wall Street ist gebannt vor der Rede von Fed-Chef Powell am Freitag - kommt die erste Senkung der Zinsen bei der September-Sitzung? Die Märkte geben widersprüchliche Signale: einerseits sind die Risikoprämien für US-Junk Bonds so tief wie seit Jahren nicht mehr - warum also die Zinsen senken? Andererseits steigen die Renditen für US-Staatsanleihen seit einigen Tagen wieder, während an den Märkten nach wie vor eine extreme KI-Euphorie herrscht. Nun aber hat einer der führenden KI-Apostel - Sam Altman von OpenAI - die massiven Investitionen der großen US-Tech-Konzerne als "Blase" bezeichnet. Was passiert heute in Washington bei dem Treffen Trump-Selenskyi? Wird Trump weiter weitgehend die Forderungen von Putin übernehmen?

