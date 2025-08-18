Bundeskanzler Merz am Weißen Haus eingetroffen
Für Sie zusammengefasst
- Merz trifft in Washington zum Ukraine-Gipfel ein.
- Trump und Selenskyj beraten über Kriegsende.
- Europäische Staatschefs nehmen ebenfalls teil.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz ist zum Ukraine-Gipfeltreffen im Weißen Haus eingetroffen. In Washington berät US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Merz war am Morgen in München abgeflogen./hoe/DP/nas
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen