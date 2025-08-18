    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bundeskanzler Merz am Weißen Haus eingetroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz trifft in Washington zum Ukraine-Gipfel ein.
    • Trump und Selenskyj beraten über Kriegsende.
    • Europäische Staatschefs nehmen ebenfalls teil.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz ist zum Ukraine-Gipfeltreffen im Weißen Haus eingetroffen. In Washington berät US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Merz war am Morgen in München abgeflogen./hoe/DP/nas



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
