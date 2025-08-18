Rekordzahl neuer Auszubildender und dual Studierender bei Lufthansa Technik in Deutschland (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    Hamburg (ots) -

    - 375 neue Talente beginnen im Unternehmen
    - Alle angebotenen Ausbildungs- und Studienplätze erfolgreich besetzt
    - Ähnlich hohe Zahl auch für 2026 geplant, Bewerbungen bereits jetzt möglich

    Lufthansa Technik heißt in diesem Monat insgesamt 375 neue Kolleginnen und
    Kollegen willkommen, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium an den
    deutschen Standorten oder bei Tochterfirmen und Joint Ventures in Deutschland
    entschieden haben. Die Rekordzahl aus dem vergangen Jahr wurde damit nochmals
    übertroffen. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen trotz eines deutschlandweit
    nach wie vor herausfordernden Lehrstellenmarktes sein komplettes Kontingent an
    Ausbildungs- und Studienplätzen erfolgreich besetzen konnte. Damit sind in
    Deutschland insgesamt jetzt mehr als 1.000 Menschen bei Lufthansa Technik in
    einer Berufsausbildung oder einem dualen Studium.

    Den mit Abstand größten Anteil an den mehr als einem Dutzend Ausbildungsgängen
    nehmen auch in diesem Jahr wieder die technisch-industriellen Berufe ein, die
    von circa 90 Prozent aller neuen 'Azubis' im Unternehmen besetzt werden. Daneben
    bildet der Lufthansa Technik Konzern weiterhin gezielt im logistischen und
    kaufmännischen Bereich aus. Leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr ist mit 41
    die Zahl der neuen dual Studierenden im Unternehmen, den sogenannten 'Technik
    Students'. Das Spektrum an Fachrichtungen zeigt sich auch hier in großer Breite,
    von Bachelor- und Masterstudiengängen in klassischen Ingenieur-Disziplinen wie
    Flugzeug- oder Maschinenbau über Wirtschaftsingenieurwesen und -informatik bis
    hin zu IT-Studiengängen und angewandter Physik.

    Von den neuen Ausbildungs- beziehungsweise Studienplätzen entfallen rund 250
    direkt auf die Lufthansa Technik AG, circa 60 auf den Technikbetrieb der
    Lufthansa Airline und die restlichen auf Unternehmen des Lufthansa Technik
    Konzerns (siehe Auflistung unten). Der Frauenanteil unter den Neuzugängen liegt
    mit annähernd zwölf Prozent in diesem Jahr erneut im zweistelligen Bereich. Das
    erklärte Ziel des Unternehmens, den Anteil weiblicher Arbeitskräfte signifikant
    zu steigern, bleibt weiter bestehen. Über alle Jahrgänge hinweg sind im
    Lufthansa Technik Konzern aktuell insgesamt 1.024 Auszubildende und dual
    Studierende beschäftigt. Auch diese Zahl stellt einen neuen Rekord dar.

    "Natürlich freuen wir uns sehr, eine Rekordzahl an neuen Auszubildenden und
    Studieren begrüßen zu können, doch Rekorde haben für uns eher symbolischen Wert.
    Viel wichtiger ist für uns der Aspekt der aktiven personellen Zukunftssicherung,
    denn unsere hochwertige Ausbildung leistet einen enorm wichtigen Beitrag, um den
    demografischen Entwicklungen der näheren Zukunft entgegenzuwirken", sagte Alicja
