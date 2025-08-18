Rekordzahl neuer Auszubildender und dual Studierender bei Lufthansa Technik in Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) -



- 375 neue Talente beginnen im Unternehmen

- Alle angebotenen Ausbildungs- und Studienplätze erfolgreich besetzt

- Ähnlich hohe Zahl auch für 2026 geplant, Bewerbungen bereits jetzt möglich



Lufthansa Technik heißt in diesem Monat insgesamt 375 neue Kolleginnen und

Kollegen willkommen, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium an den

deutschen Standorten oder bei Tochterfirmen und Joint Ventures in Deutschland

entschieden haben. Die Rekordzahl aus dem vergangen Jahr wurde damit nochmals

übertroffen. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen trotz eines deutschlandweit

nach wie vor herausfordernden Lehrstellenmarktes sein komplettes Kontingent an

Ausbildungs- und Studienplätzen erfolgreich besetzen konnte. Damit sind in

Deutschland insgesamt jetzt mehr als 1.000 Menschen bei Lufthansa Technik in

einer Berufsausbildung oder einem dualen Studium.





