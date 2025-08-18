Rekordzahl neuer Auszubildender und dual Studierender bei Lufthansa Technik in Deutschland (FOTO)
Hamburg (ots) -
- 375 neue Talente beginnen im Unternehmen
- Alle angebotenen Ausbildungs- und Studienplätze erfolgreich besetzt
- Ähnlich hohe Zahl auch für 2026 geplant, Bewerbungen bereits jetzt möglich
Lufthansa Technik heißt in diesem Monat insgesamt 375 neue Kolleginnen und
Kollegen willkommen, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium an den
deutschen Standorten oder bei Tochterfirmen und Joint Ventures in Deutschland
entschieden haben. Die Rekordzahl aus dem vergangen Jahr wurde damit nochmals
übertroffen. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen trotz eines deutschlandweit
nach wie vor herausfordernden Lehrstellenmarktes sein komplettes Kontingent an
Ausbildungs- und Studienplätzen erfolgreich besetzen konnte. Damit sind in
Deutschland insgesamt jetzt mehr als 1.000 Menschen bei Lufthansa Technik in
einer Berufsausbildung oder einem dualen Studium.
Den mit Abstand größten Anteil an den mehr als einem Dutzend Ausbildungsgängen
nehmen auch in diesem Jahr wieder die technisch-industriellen Berufe ein, die
von circa 90 Prozent aller neuen 'Azubis' im Unternehmen besetzt werden. Daneben
bildet der Lufthansa Technik Konzern weiterhin gezielt im logistischen und
kaufmännischen Bereich aus. Leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr ist mit 41
die Zahl der neuen dual Studierenden im Unternehmen, den sogenannten 'Technik
Students'. Das Spektrum an Fachrichtungen zeigt sich auch hier in großer Breite,
von Bachelor- und Masterstudiengängen in klassischen Ingenieur-Disziplinen wie
Flugzeug- oder Maschinenbau über Wirtschaftsingenieurwesen und -informatik bis
hin zu IT-Studiengängen und angewandter Physik.
Von den neuen Ausbildungs- beziehungsweise Studienplätzen entfallen rund 250
direkt auf die Lufthansa Technik AG, circa 60 auf den Technikbetrieb der
Lufthansa Airline und die restlichen auf Unternehmen des Lufthansa Technik
Konzerns (siehe Auflistung unten). Der Frauenanteil unter den Neuzugängen liegt
mit annähernd zwölf Prozent in diesem Jahr erneut im zweistelligen Bereich. Das
erklärte Ziel des Unternehmens, den Anteil weiblicher Arbeitskräfte signifikant
zu steigern, bleibt weiter bestehen. Über alle Jahrgänge hinweg sind im
Lufthansa Technik Konzern aktuell insgesamt 1.024 Auszubildende und dual
Studierende beschäftigt. Auch diese Zahl stellt einen neuen Rekord dar.
"Natürlich freuen wir uns sehr, eine Rekordzahl an neuen Auszubildenden und
Studieren begrüßen zu können, doch Rekorde haben für uns eher symbolischen Wert.
Viel wichtiger ist für uns der Aspekt der aktiven personellen Zukunftssicherung,
denn unsere hochwertige Ausbildung leistet einen enorm wichtigen Beitrag, um den
demografischen Entwicklungen der näheren Zukunft entgegenzuwirken", sagte Alicja
