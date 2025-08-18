EQT - Aktie rauscht in die Tiefe - 18.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die EQT Aktie. Mit einer Performance von -3,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

EQT ist eine führende Investmentgesellschaft, die in Private Equity, Infrastruktur, Immobilien und Kredite investiert. Mit starker Präsenz in Europa und Nordamerika konkurriert sie mit Blackstone, KKR und Carlyle. EQT zeichnet sich durch nachhaltige Investitionen und langfristiges Wachstum aus.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten EQT Aktionäre einen Verlust von -10,92 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die EQT Aktie damit um +1,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,21 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

EQT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,31 % 1 Monat -12,10 % 3 Monate -10,92 % 1 Jahr +53,16 %

Informationen zur EQT Aktie

Es gibt 624 Mio. EQT Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,94 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

EQT Aktie jetzt kaufen?

Ob die EQT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EQT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.