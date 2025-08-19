Kooperation mit Novo Nordisk: Das ist die neue Hims & Hers!

Auf dem US-amerikanischen Markt für Abnehmpräparate tobt ein erbitterter Kampf um Marktanteile. Und zwar nicht nur zwischen Eli Lilly und Novo Nordisk , sondern auch den beiden Platzhirschen und sogenannten Compoundern, also Unternehmen, die nach eigener Rezeptur GLP1-Präparate zusammenstellen und diese preisgünstiger als die Originale verkaufen. Diese Praxis macht vor allem Novo Nordisk zu schaffen.

Novo Nordisk geht neue Wege – und setzt jetzt auf GoodRx

Die Dänen reagierten daher vor einigen Wochen mit einem ungewöhnlichen Schritt. Sie schlossen eine Partnerschaft mit der rasant wachsenden Online-Apotheke Hims & Hers, die einen großen Teil ihres zuletzt verzeichneten Wachstums solchen GLP1-Mixturen zu verdanken hatte. Diese Partnerschaft währte jedoch noch kurz von Novo Nordisk aufgekündigt.

Neue Vertriebspartnerschaft für Abnehmpräparate geschlossen

Jetzt wagt das Unternehmen, dessen Aktie in den vergangenen 12 Monaten dramatisch an Wert verloren hat, einen neuen Anlauf. Gemeinsam mit dem Telemedizin-Unternehmen GoodRx will Novo Nordisk seine Abnehmpräparate Ozempic und Wegovy für 499 US-Dollar im Monat anbieten.

Dieses Angebot soll für bei GoodRx angemeldete Selbstzahler gelten. Hinter dem Unternehmen steckt eine Rabatt- und Vergleichsplattform für verschreibungspflichtige Medikamente. Patientinnen und Patienten können per Online-Sprechstunde Rezepte anfordern und diese anschließend mit Rabatt auf der unternehmenseigenen Plattform, welche die Preise von mehr als 70.000 Apotheken in den USA vergleicht, ordern.

Nach Angaben des Unternehmens haben im vergangenen Jahr rund 17 Millionen Besucherinnen und Besuchern auf der Webseite nach Informationen zu GLP1-Präparaten und Möglichkeiten, diese rabattiert zu erhalten, gesucht.

GoodRx-Aktie explodiert um mehr als 40 Prozent

Für das nur wenige bekannte, und erst seit Kurzem profitable Unternehmen ist die Kooperation mit Novo Nordisk ein riesiger Erfolg. Dementsprechend macht die Aktie am Montag einen Freudensprung und legte um mehr als 40 Prozent zu. Nichtsdestotrotz betragen die Verluste gegenüber dem Stand vor einem Jahr noch immer mehr als ein Viertel.

Bei Mitbewerber Hims & Hers reagierten Investoren negativ auf die Meldung. Die Aktie setzte ihre jüngste Verlustserie fort. Hier lasten Quartalszahlen unter den Erwartungen sowie anhaltend hohe Insiderverkäufe auf der Kursentwicklung.

Fazit: Über diesen Deal dürfen sich alle freuen – außer Hims & Hers

Bei Novo Nordisk dominierte am Montag die Meldung über die Zulassung von Wegovy zur Behandlung von nicht-alkoholbedingter Fettleber durch die US-Gesundheitsbehörde FDA. Die Anteile legten um rund 4,0 Prozent.

Ein ermutigendes Signal ist Partnerschaft zwischen Novo Nordisk und GoodRx für die Anlegerinnen und Anleger beider Unternehmen. Während GoodRx als potenzieller Nachfolger des Kurserfolges von Hims & Hers in das Rampenlicht des Marktes tritt, zeigen Novo Nordisk und sein neuer CEO, dass man den wichtigen US-Markt nicht kampflos aufgeben will. Diese Initiative hat dem erlahmt wirkenden Unternehmen zuletzt gefehlt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion