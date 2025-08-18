57 0 Kommentare Erlebnis Akademie AG: Aktionäre befürworten Strategie und Wachstum

Die Hauptversammlung der Erlebnis Akademie AG in Bad Kötzting verlief erfolgreich und erhielt breite Zustimmung der Aktionäre. Die Unternehmensstrategie und der Gewinnverwendungsvorschlag zur Liquiditätsaussicherung wurden mit großer Mehrheit angenommen. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr 2025 verbesserte sich das operative Ergebnis deutlich. Das Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft und plant weiteres Wachstum durch neue Standorte ab 2027.

