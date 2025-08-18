Erlebnis Akademie AG: Aktionäre befürworten Strategie und Wachstum
Die Hauptversammlung der Erlebnis Akademie AG in Bad Kötzting verlief erfolgreich und erhielt breite Zustimmung der Aktionäre. Die Unternehmensstrategie und der Gewinnverwendungsvorschlag zur Liquiditätsaussicherung wurden mit großer Mehrheit angenommen. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr 2025 verbesserte sich das operative Ergebnis deutlich. Das Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft und plant weiteres Wachstum durch neue Standorte ab 2027.
Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
- Die Hauptversammlung der Erlebnis Akademie AG in Bad Kötzting erhielt hohe Zustimmung von den Aktionären zur Unternehmensstrategie.
- Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen, einschließlich des Gewinnverwendungsvorschlags zur Liquiditätsaussicherung.
- Der vorläufige Umsatz im ersten Halbjahr 2025 beträgt 9,1 Mio. Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (9,3 Mio. Euro) leicht gesunken ist.
- Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 0,6 Mio. Euro auf -2,2 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (-2,8 Mio. Euro).
- Die Hochsaison 2025 verzeichnete trotz eines schlechten Juli ein gutes Besucheraufkommen an den Standorten.
- Das Unternehmen erwartet für 2025 einen Konzernumsatz zwischen 25,6 Mio. Euro und 27,9 Mio. Euro sowie weiteres Wachstum durch Erweiterungen und neue Standorte ab 2027.
