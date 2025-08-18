    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsErlebnis Akademie AktievorwärtsNachrichten zu Erlebnis Akademie
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erlebnis Akademie AG: Aktionäre befürworten Strategie und Wachstum

    Die Hauptversammlung der Erlebnis Akademie AG in Bad Kötzting verlief erfolgreich und erhielt breite Zustimmung der Aktionäre. Die Unternehmensstrategie und der Gewinnverwendungsvorschlag zur Liquiditätsaussicherung wurden mit großer Mehrheit angenommen. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr 2025 verbesserte sich das operative Ergebnis deutlich. Das Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft und plant weiteres Wachstum durch neue Standorte ab 2027.

    Erlebnis Akademie AG: Aktionäre befürworten Strategie und Wachstum
    Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
    • Die Hauptversammlung der Erlebnis Akademie AG in Bad Kötzting erhielt hohe Zustimmung von den Aktionären zur Unternehmensstrategie.
    • Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen, einschließlich des Gewinnverwendungsvorschlags zur Liquiditätsaussicherung.
    • Der vorläufige Umsatz im ersten Halbjahr 2025 beträgt 9,1 Mio. Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (9,3 Mio. Euro) leicht gesunken ist.
    • Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 0,6 Mio. Euro auf -2,2 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (-2,8 Mio. Euro).
    • Die Hochsaison 2025 verzeichnete trotz eines schlechten Juli ein gutes Besucheraufkommen an den Standorten.
    • Das Unternehmen erwartet für 2025 einen Konzernumsatz zwischen 25,6 Mio. Euro und 27,9 Mio. Euro sowie weiteres Wachstum durch Erweiterungen und neue Standorte ab 2027.


    Erlebnis Akademie

    +2,35 %
    +5,83 %
    +2,35 %
    +14,14 %
    -9,92 %
    -70,74 %
    -64,84 %
    ISIN:DE0001644565WKN:164456





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Erlebnis Akademie AG: Aktionäre befürworten Strategie und Wachstum Die Hauptversammlung der Erlebnis Akademie AG in Bad Kötzting verlief erfolgreich und erhielt breite Zustimmung der Aktionäre. Die Unternehmensstrategie und der Gewinnverwendungsvorschlag zur Liquiditätsaussicherung wurden mit großer Mehrheit …