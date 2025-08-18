ANALYSE-FLASH
Baader Bank hebt Zalando auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 32 Euro
- Baader Bank stuft Zalando von "Add" auf "Buy" hoch.
- Kursziel gesenkt von 37 auf 32 Euro.
- Verbesserter Ausblick durch Übernahme von About You.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Zalando von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Die neue Kaufempfehlung begründete Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem verbesserten Ausblick und Potenziale im Zusammenhang mit der Übernahme von About You durch den Online-Modehändler. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine großartige Marktstellung./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 12:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 23,62 auf Tradegate (18. August 2025, 19:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -1,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,20 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +27,77 %/+83,13 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 32 Euro
