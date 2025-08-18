Baader Bank hebt Zalando auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 32 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 23,62 auf Tradegate (18. August 2025, 19:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -1,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,20 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +27,77 %/+83,13 % bedeutet.