    ANALYSE-FLASH

    Baader Bank hebt Zalando auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 32 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Baader Bank stuft Zalando von "Add" auf "Buy" hoch.
    • Kursziel gesenkt von 37 auf 32 Euro.
    • Verbesserter Ausblick durch Übernahme von About You.
    ANALYSE-FLASH - Baader Bank hebt Zalando auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 32 Euro
    Foto: Bodo Marks - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Zalando von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Die neue Kaufempfehlung begründete Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem verbesserten Ausblick und Potenziale im Zusammenhang mit der Übernahme von About You durch den Online-Modehändler. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine großartige Marktstellung./bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 12:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 32 Euro

    1 im Artikel enthaltener Wert
