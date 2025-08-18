    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Selenskyj empfängt Europäer in Kiews Botschaft in Washington

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj empfängt europäische Spitzenpolitiker in Washington.
    • Hauptziel: verlässlicher Frieden für Ukraine und Europa.
    • Druck auf Russland muss von USA und Europa gemeinsam kommen.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Kurz vor dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj ihn unterstützende europäische Spitzenpolitiker in der ukrainischen Botschaft in Washington empfangen. "Unser Hauptziel ist ein verlässlicher und beständiger Frieden für die Ukraine und Europa", schrieb Selenskyj bei Telegram. Er erneuerte die Forderung nach mehr Druck auf Kriegsgegner Russland. "Daher muss der Druck funktionieren, und das muss ein gemeinsamer Druck von USA und Europa sein", appellierte der Ukrainer an die Verbündeten.

    In der ukrainischen Vertretung empfing er EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den britischen Premierminister Keir Starmer, die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni, den finnischen Präsidenten Alexander Stubb und Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Kanzler Friedrich Merz (CDU), der auch in Washington ist, war nicht dabei. "Die Ukraine ist bereit zu einem realen Waffenstillstand und der Errichtung einer neuen Sicherheitsarchitektur", sagte Selenskyj, bevor er später Trump treffen wollte./ast/DP/nas





