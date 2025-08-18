Börsen Update
Börsen Update USA - 18.08. - US Tech 100 schwach -0,18 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 44.889,28 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +2,83 %, NVIDIA +1,43 %, Nike (B) +1,42 %, Walt Disney +1,30 %, Procter & Gamble +1,20 %
Flop-Werte: Boeing -1,41 %, Sherwin-Williams -0,74 %, Microsoft -0,61 %, Coca-Cola -0,53 %, Visa (A) -0,45 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:48) bei 23.673,95 PKT und fällt um -0,18 %.
Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +6,40 %, Axon Enterprise +4,18 %, Lululemon Athletica +3,97 %, Starbucks +2,93 %, Workday (A) +2,31 %
Flop-Werte: Electronic Arts -3,38 %, Palantir -2,38 %, Meta Platforms (A) -2,18 %, Intel -2,05 %, IDEXX Laboratories -0,86 %
Der S&P 500 steht bei 6.443,40 PKT und verliert bisher -0,11 %.
Top-Werte: Ceridian HCM Holding +27,77 %, First Solar +8,87 %, The Trade Desk Registered (A) +6,40 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +4,97 %, EPAM Systems +4,48 %
Flop-Werte: Electronic Arts -3,38 %, EQT -3,27 %, Palantir -2,38 %, Coterra Energy -2,33 %, Amcor -2,24 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.