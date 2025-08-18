Börsen Update USA - 18.08. - US Tech 100 schwach -0,18 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 44.889,28 PKT und fällt um -0,15 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +2,83 %, NVIDIA +1,43 %, Nike (B) +1,42 %, Walt Disney +1,30 %, Procter & Gamble +1,20 %

Flop-Werte: Boeing -1,41 %, Sherwin-Williams -0,74 %, Microsoft -0,61 %, Coca-Cola -0,53 %, Visa (A) -0,45 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:48) bei 23.673,95 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +6,40 %, Axon Enterprise +4,18 %, Lululemon Athletica +3,97 %, Starbucks +2,93 %, Workday (A) +2,31 %

Flop-Werte: Electronic Arts -3,38 %, Palantir -2,38 %, Meta Platforms (A) -2,18 %, Intel -2,05 %, IDEXX Laboratories -0,86 %

Der S&P 500 steht bei 6.443,40 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: Ceridian HCM Holding +27,77 %, First Solar +8,87 %, The Trade Desk Registered (A) +6,40 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +4,97 %, EPAM Systems +4,48 %

Flop-Werte: Electronic Arts -3,38 %, EQT -3,27 %, Palantir -2,38 %, Coterra Energy -2,33 %, Amcor -2,24 %