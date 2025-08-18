Electronic Arts - Aktie im Blickpunkt - 18.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Electronic Arts Aktie. Mit einer Performance von -3,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Electronic Arts ist ein führender Anbieter von Videospielen mit bekannten Titeln wie FIFA und The Sims. Es konkurriert mit Unternehmen wie Activision Blizzard und Ubisoft und hebt sich durch seine Sportspiele und Live-Service-Modelle ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Electronic Arts in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,95 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Electronic Arts Aktie damit um +3,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Electronic Arts auf +5,39 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

Electronic Arts Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,57 % 1 Monat +15,07 % 3 Monate +9,95 % 1 Jahr +11,00 %

Informationen zur Electronic Arts Aktie

Es gibt 250 Mio. Electronic Arts Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,15 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Electronic Arts Aktie jetzt kaufen?

Ob die Electronic Arts Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Electronic Arts Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.