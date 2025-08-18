    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    AKTIE IM FOKUS

    Intel schwach - Kreise: US-Anteil durch Umwandlung Subvention

    Für Sie zusammengefasst
    • Intel-Aktie fiel um 3% auf 23,82 US-Dollar.
    • USA verhandeln über 10%-Beteiligung an Intel.
    • Trump fordert Rücktritt von Intel-Chef wegen China.
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Intel haben am Montag nur kurzzeitig den Weg aus der Verlustzone gefunden. Zuletzt standen sie in etwa wieder auf dem Niveau, das die Papiere des Chipherstellers zum Handelsstart gehabt hatten. Sie gaben um 3 Prozent auf 23,82 US-Dollar nach. Kurz zuvor war ein neuer Bericht über einen angeblichen Einstieg der Trump-Regierung in das Unternehmen in den Markt gekommen.

    Kreisen zufolge verhandelt die USA über den Aufbau eines Anteils an dem Chiphersteller. Dieser könnte bei zehn Prozent liegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf einen Beamten des Weißen Hauses und anderen mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Damit könnten die USA zum größten Anteilseigner des angeschlagenen Chipherstellers werden. Die Regierung erwäge eine mögliche Investition in Intel, die die Umwandlung einiger oder aller bislang erhaltenen staatlichen Zuschüsse aus dem sogenannten Chips Act in Eigenkapital beinhalten würde, hieß es weiter.

    Bereits seit dem 7. August hat sich der US-Präsident Donald Trump immer mal wieder zu Intel geäußert. So hatte er den Rücktritt von Vorstandschef Lip-Bu Tan gefordert, nachdem ein amerikanischer Senator dem Chip-Manager zu große Nähe zu China vorgeworfen hatte. Eine Woche später wurden erstmals Pläne über eine mögliche Staatsbeteiligung kolportiert.

    Es hatte geheißen, dass die Trump-Regierung mit dem kriselnden Unternehmen über einen möglichen Einstieg spricht, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung nicht namentlich genannte Quellen berichtet hatte. Der Schritt solle die Bemühungen von Intel unterstützen, die US-Produktion auszuweiten. Die Aktie war daraufhin am vergangenen Donnerstag und Freitag um insgesamt bis zu 12 Prozent nach oben gesprungen./ck/he

    Intel

    -3,14 %
    +21,85 %
    +6,61 %
    +9,22 %
    +9,75 %
    -40,35 %
    -49,24 %
    -19,74 %
    +929,89 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 20,44 auf Tradegate (18. August 2025, 20:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +21,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 89,31 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,222USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von +3,30 %/+22,97 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
