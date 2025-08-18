    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    UN-Chef

    Ukraine-Frieden muss im Einklang mit Völkerrecht stehen

    • Guterres beobachtet Trump-Selenskyj-Treffen genau.
    • Er fordert gerechten, nachhaltigen Frieden in der Ukraine.
    • Besorgnis über anhaltende russische Angriffe bleibt.

    NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres verfolgt das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj "sehr aufmerksam". Es brauche einen "gerechten, umfassenden und nachhaltigen Frieden" in der Ukraine, der die international anerkannten Grenzen des Landes respektiere und im Einklang mit dem Völkerrecht stehe, ließ Guterres über seinen Sprecher Stéphane Dujarric in New York mitteilen. "Wir sind nach wie vor zutiefst besorgt über die anhaltenden tödlichen russischen Angriffe in der gesamten Ukraine", hieß es weiter./scb/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
