    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Waffenruhe im Ukraine-Krieg nicht notwendig

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump sieht keine Notwendigkeit für Waffenruhe.
    • Feuerpause könnte Töten sofort stoppen, sagt er.
    • Friedensabkommen als Ziel, aber Risiken für beide Seiten.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu einem Ende des Ukraine-Kriegs sieht US-Präsident Donald Trump nicht die Notwendigkeit einer Waffenruhe. Er möge zwar das Konzept einer Feuerpause, weil damit das Töten von Menschen "sofort" aufhören würde, sagte er in Anwesenheit des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj vor Journalisten in Washington. "Aber wir können an einem Deal arbeiten, wo wir auf ein Friedensabkommen abzielen", fügte Trump hinzu. Er würde gerne ein Ende der Kämpfe sehen - dies könne sich allerdings zu einem Nachteil für eine der beiden Seiten entwickeln./ngu/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Trump Waffenruhe im Ukraine-Krieg nicht notwendig Auf dem Weg zu einem Ende des Ukraine-Kriegs sieht US-Präsident Donald Trump nicht die Notwendigkeit einer Waffenruhe. Er möge zwar das Konzept einer Feuerpause, weil damit das Töten von Menschen "sofort" aufhören würde, sagte er in Anwesenheit des …