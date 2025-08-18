Waffenruhe im Ukraine-Krieg nicht notwendig

WASHINGTON (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu einem Ende des Ukraine-Kriegs sieht US-Präsident Donald Trump nicht die Notwendigkeit einer Waffenruhe. Er möge zwar das Konzept einer Feuerpause, weil damit das Töten von Menschen "sofort" aufhören würde, sagte er in Anwesenheit des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj vor Journalisten in Washington. "Aber wir können an einem Deal arbeiten, wo wir auf ein Friedensabkommen abzielen", fügte Trump hinzu. Er würde gerne ein Ende der Kämpfe sehen - dies könne sich allerdings zu einem Nachteil für eine der beiden Seiten entwickeln./ngu/DP/he



