Der Buffett-Effekt: Ist das der richtige Zeit zum Einstieg bei UnitedHealth?

Niemand geringeres als Warren Buffett hat im vergangenen Quartal den Dip bei UnitedHealth gekauft, und über 5 Millionen Aktien des angeschlagenen Krankenversicherers ins Berkshire Portfolio aufgenommen. Die Meldung ließ den Kurs zweistellig steigen.

Es ist bisher nicht das Jahr von UnitedHealth. Der Krankenversicherer kämpft mit steigenden Gesundheitskosten, Ermittlungen des US-Justizministeriums, den Folgen eines Cyberangriffs und einer drastisch gesenkten Gewinnprognose. Die Aktie hatte sich seit Anfang Januar 2025 glatt halbiert, als vergangene Woche mit den 13F-Filings von Berkshire Hathaway eine Hammermeldung einschlug.

Anleger, die die dem Altmeister nacheifern, schlugen bei der stark gefallenen Aktie zu. Ist das die richtige Strategie? Kevin Fischbeck von Bank of America sieht für die kommenden Jahre erhebliches Potenzial, aber auch Risiken, die kurzfristig die Performance belasten könnten.

"Die Aktie hat enormes Gewinnpotenzial, aber nur langfristig", so Fischbeck. Kurzfristig hänge alles von drei Faktoren ab: der Erreichung der Guidance, der Performance im Medicare-Advantage-Programm (Stars-Ratings) und möglichen Anpassungen der Medicare-Coding-Richtlinien 2027.

Die Guidance von UnitedHealth wurde auf 16 US-Dollar pro Aktie gesenkt, für 2026 wird ein moderates Wachstum auf 16,80 bis 17 US-Dollar erwartet. Analysten sehen darin eine realistische Neubewertung. Entscheidend sei, dass das Unternehmen die Vorgaben "auf die richtige Weise" erreicht – also nicht nur durch Kostensenkungen, sondern durch nachhaltige operative Verbesserungen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Stars-Programm für Medicare Advantage. Hier wird im Oktober bekannt, wie viele Kunden die 5-prozentige Qualitätsprämie erhalten. Ein Rückgang könnte die Profitabilität deutlich belasten und die Rückkehr zu normalen Margen bis 2028 verzögern.

Das größte Unsicherheitsrisiko bleibt aber die mögliche Anpassung der MA-Codierung 2027, die das Wachstum erheblich dämpfen könnte. Während die Bewertung auf Basis eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 17 ein leichtes Premium gegenüber den Mitbewerbern vorsieht, hängt das Kurspotenzial stark davon ab, wie UnitedHealth das Optum-Geschäft und die Health-Care-Dienstleistungen ausbaut.

Upside-Potenzial besteht, wenn die Medicare-Nutzung geringer ausfällt als befürchtet, die Margen stabil bleiben und die Mitgliedschaft effizient gesteuert wird. Downside-Risiken liegen in steigender Nutzung, politischen Eingriffen und regulatorischen Änderungen.

BofA-Analyst Fischbeck bleibt vorerst bei seinem "Neutral"-Rating für die Aktie, hebt das Kursziel aber von 290 auf 325 US-Dollar an.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





