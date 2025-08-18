    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnitedhealth Group AktievorwärtsNachrichten zu Unitedhealth Group

    Hier ist Geduld gefragt

    429 Aufrufe 429 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der Buffett-Effekt: Ist das der richtige Zeit zum Einstieg bei UnitedHealth?

    Berkshire Hathaway investiert in UnitedHealth – ein starkes Signal für viele Anleger. Doch Analysten von Bank of America warnen: Wer auf schnelle Gewinne hofft, könnte enttäuscht werden.

    Für Sie zusammengefasst
    Hier ist Geduld gefragt - Der Buffett-Effekt: Ist das der richtige Zeit zum Einstieg bei UnitedHealth?
    Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Es ist bisher nicht das Jahr von UnitedHealth. Der Krankenversicherer kämpft mit steigenden Gesundheitskosten, Ermittlungen des US-Justizministeriums, den Folgen eines Cyberangriffs und einer drastisch gesenkten Gewinnprognose. Die Aktie hatte sich seit Anfang Januar 2025 glatt halbiert, als vergangene Woche mit den 13F-Filings von Berkshire Hathaway eine Hammermeldung einschlug.

    Niemand geringeres als Warren Buffett hat im vergangenen Quartal den Dip bei UnitedHealth gekauft, und über 5 Millionen Aktien des angeschlagenen Krankenversicherers ins Berkshire Portfolio aufgenommen. Die Meldung ließ den Kurs zweistellig steigen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    5.946,57€
    Basispreis
    4,38
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.950,00€
    Basispreis
    4,28
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anleger, die die dem Altmeister nacheifern, schlugen bei der stark gefallenen Aktie zu. Ist das die richtige Strategie? Kevin Fischbeck von Bank of America sieht für die kommenden Jahre erhebliches Potenzial, aber auch Risiken, die kurzfristig die Performance belasten könnten.

    "Die Aktie hat enormes Gewinnpotenzial, aber nur langfristig", so Fischbeck. Kurzfristig hänge alles von drei Faktoren ab: der Erreichung der Guidance, der Performance im Medicare-Advantage-Programm (Stars-Ratings) und möglichen Anpassungen der Medicare-Coding-Richtlinien 2027.

    Unitedhealth Group

    +2,31 %
    +20,27 %
    +5,72 %
    +1,39 %
    -49,90 %
    -50,86 %
    -2,11 %
    +134,09 %
    +1.814,69 %
    ISIN:US91324P1021WKN:869561

    Die Guidance von UnitedHealth wurde auf 16 US-Dollar pro Aktie gesenkt, für 2026 wird ein moderates Wachstum auf 16,80 bis 17 US-Dollar erwartet. Analysten sehen darin eine realistische Neubewertung. Entscheidend sei, dass das Unternehmen die Vorgaben "auf die richtige Weise" erreicht – also nicht nur durch Kostensenkungen, sondern durch nachhaltige operative Verbesserungen.

    Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Stars-Programm für Medicare Advantage. Hier wird im Oktober bekannt, wie viele Kunden die 5-prozentige Qualitätsprämie erhalten. Ein Rückgang könnte die Profitabilität deutlich belasten und die Rückkehr zu normalen Margen bis 2028 verzögern.

    Schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

    Das größte Unsicherheitsrisiko bleibt aber die mögliche Anpassung der MA-Codierung 2027, die das Wachstum erheblich dämpfen könnte. Während die Bewertung auf Basis eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 17 ein leichtes Premium gegenüber den Mitbewerbern vorsieht, hängt das Kurspotenzial stark davon ab, wie UnitedHealth das Optum-Geschäft und die Health-Care-Dienstleistungen ausbaut.

    Upside-Potenzial besteht, wenn die Medicare-Nutzung geringer ausfällt als befürchtet, die Margen stabil bleiben und die Mitgliedschaft effizient gesteuert wird. Downside-Risiken liegen in steigender Nutzung, politischen Eingriffen und regulatorischen Änderungen.

    BofA-Analyst Fischbeck bleibt vorerst bei seinem "Neutral"-Rating für die Aktie, hebt das Kursziel aber von 290 auf 325 US-Dollar an.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 279,25$, was einem Rückgang von -9,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hier ist Geduld gefragt Der Buffett-Effekt: Ist das der richtige Zeit zum Einstieg bei UnitedHealth? Berkshire Hathaway investiert in UnitedHealth (UNH) – ein starkes Signal für viele Anleger. Doch Analysten von Bank of America warnen: Wer auf schnelle Gewinne hofft, könnte enttäuscht werden.